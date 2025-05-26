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100 milyon TL değil: Şikayetini geri çeken Şükriye Aci'yle ilgili yeni iddia
100 milyon TL değil: Şikayetini geri çeken Şükriye Aci'yle ilgili yeni iddia
Sputnik Türkiye
Eyüpsultan’da 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan kazada, eşi Şükriye Aci’nin şikayetini geri çekmesi büyük yankı uyandırmıştı. Gündemi sarsan... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Eyüpsultan’da geçtiğimiz yıl yaşanan kazada, aracını emniyet şeridine çeken Oğuz Murat Aci, 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından Türkiye gündemine oturan olay, sürücünün annesi Eylem Tok ile birlikte yurt dışına kaçmasıyla daha da karmaşık bir hal aldı.Şikayetini çekti, pazarlık iddiaları gündeme geldiHayatını kaybeden Aci’nin eşi Şükriye Aci, davada Timur Cihantimur’un ailesi hakkında yaptığı şikayeti geri çekti. Bu geri adımın ardından kamuoyunda “100 milyon TL karşılığında vazgeçti” iddiaları ortaya atıldı. Şükriye Aci ise bu iddiaları yalanlayarak, ❝Oğlum ve benim için talep ettiğimiz tazminatın karşılığını aldık❞ açıklamasını yaptı.Aldığı ödeme iddiası: 2 daire ve 20 milyon TLAkşam Gazetesi’nin haberine göre, Şükriye Aci'nin baba Bülent Cihantimur ile yaptığı anlaşma kapsamında Kadıköy Emlak Konutları’ndan 2 adet 2+1 daire ve 20 milyon TL nakit ödeme aldığı öne sürüldü. Bu anlaşma sonrası Aci’nin, hem Eylem Tok hem de diğer şüpheliler hakkındaki şikayetini geri çektiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/oguz-murat-acinin-esi-ve-babasi-kan-parasi-iddialari-sonrasi-ilk-kez-karsi-karsiya-1096445718.html
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şükriye aci, oğuz murat aci, timur cihantimur, eylem tok

100 milyon TL değil: Şikayetini geri çeken Şükriye Aci'yle ilgili yeni iddia

10:28 26.05.2025 (güncellendi: 11:52 26.05.2025)
© FotoğrafOğuz Murat Aci
Oğuz Murat Aci - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
© Fotoğraf
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Eyüpsultan’da 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan kazada, eşi Şükriye Aci’nin şikayetini geri çekmesi büyük yankı uyandırmıştı. Gündemi sarsan olayda Aci'nin 20 milyon TL nakit ve 2 daire aldığı iddia edildi.
İstanbul Eyüpsultan’da geçtiğimiz yıl yaşanan kazada, aracını emniyet şeridine çeken Oğuz Murat Aci, 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından Türkiye gündemine oturan olay, sürücünün annesi Eylem Tok ile birlikte yurt dışına kaçmasıyla daha da karmaşık bir hal aldı.

Şikayetini çekti, pazarlık iddiaları gündeme geldi

Hayatını kaybeden Aci’nin eşi Şükriye Aci, davada Timur Cihantimur’un ailesi hakkında yaptığı şikayeti geri çekti. Bu geri adımın ardından kamuoyunda “100 milyon TL karşılığında vazgeçti” iddiaları ortaya atıldı. Şükriye Aci ise bu iddiaları yalanlayarak, ❝Oğlum ve benim için talep ettiğimiz tazminatın karşılığını aldık❞ açıklamasını yaptı.

Aldığı ödeme iddiası: 2 daire ve 20 milyon TL

Akşam Gazetesi’nin haberine göre, Şükriye Aci'nin baba Bülent Cihantimur ile yaptığı anlaşma kapsamında Kadıköy Emlak Konutları’ndan 2 adet 2+1 daire ve 20 milyon TL nakit ödeme aldığı öne sürüldü. Bu anlaşma sonrası Aci’nin, hem Eylem Tok hem de diğer şüpheliler hakkındaki şikayetini geri çektiği ifade edildi.
Oğuz Murat Aci’nin eşi ve babası 'kan parası' iddiaları sonrası ilk kez karşı karşıya - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
YAŞAM
Oğuz Murat Aci’nin eşi ve babası 'kan parası' iddiaları sonrası ilk kez karşı karşıya
23 Mayıs, 11:26
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