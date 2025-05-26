https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/100-milyon-tl-degil-sikayetini-geri-ceken-sukriye-acinin-ne-kadar-aldigi-belli-oldu-1096512260.html

100 milyon TL değil: Şikayetini geri çeken Şükriye Aci'yle ilgili yeni iddia

100 milyon TL değil: Şikayetini geri çeken Şükriye Aci'yle ilgili yeni iddia

Sputnik Türkiye

Eyüpsultan’da 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan kazada, eşi Şükriye Aci’nin şikayetini geri çekmesi büyük yankı uyandırmıştı. Gündemi sarsan... 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T10:28+0300

2025-05-26T10:28+0300

2025-05-26T11:52+0300

türki̇ye

şükriye aci

oğuz murat aci

timur cihantimur

eylem tok

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1a/1096513017_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_be68ae5ef4d21c521a7f94b61222ebde.jpg

İstanbul Eyüpsultan’da geçtiğimiz yıl yaşanan kazada, aracını emniyet şeridine çeken Oğuz Murat Aci, 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından Türkiye gündemine oturan olay, sürücünün annesi Eylem Tok ile birlikte yurt dışına kaçmasıyla daha da karmaşık bir hal aldı.Şikayetini çekti, pazarlık iddiaları gündeme geldiHayatını kaybeden Aci’nin eşi Şükriye Aci, davada Timur Cihantimur’un ailesi hakkında yaptığı şikayeti geri çekti. Bu geri adımın ardından kamuoyunda “100 milyon TL karşılığında vazgeçti” iddiaları ortaya atıldı. Şükriye Aci ise bu iddiaları yalanlayarak, ❝Oğlum ve benim için talep ettiğimiz tazminatın karşılığını aldık❞ açıklamasını yaptı.Aldığı ödeme iddiası: 2 daire ve 20 milyon TLAkşam Gazetesi’nin haberine göre, Şükriye Aci'nin baba Bülent Cihantimur ile yaptığı anlaşma kapsamında Kadıköy Emlak Konutları’ndan 2 adet 2+1 daire ve 20 milyon TL nakit ödeme aldığı öne sürüldü. Bu anlaşma sonrası Aci’nin, hem Eylem Tok hem de diğer şüpheliler hakkındaki şikayetini geri çektiği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/oguz-murat-acinin-esi-ve-babasi-kan-parasi-iddialari-sonrasi-ilk-kez-karsi-karsiya-1096445718.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şükriye aci, oğuz murat aci, timur cihantimur, eylem tok