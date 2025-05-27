https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/abd-baskani-trump-rusya-atesle-oynuyor-1096570719.html

ABD Başkanı Trump: Rusya ateşle oynuyor

ABD Başkanı Trump: Rusya ateşle oynuyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya sert sözlerle yüklendi ve Moskova'nın ‘ateşle oynadığını’ iddia etti. 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T20:30+0300

2025-05-27T20:30+0300

2025-05-27T20:30+0300

poli̇ti̇ka

donald trump

vladimir putin

rusya

rusya federasyonu

moskova

truth social

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ABD Başkanı Trump, sosyal medya platformu Truth Social’de yaptığı açıklamada, "Putin ateşle oynuyor. Ben olmasaydım Rusya'nın başına çok kötü şeyler gelecekti" dedi.Trump, “Vladimir Putin'in anlamadığı şey, eğer ben olmasaydım, şimdiye kadar Rusya'nın başına çok kötü şeyler, hem de çok kötü şeyler gelmiş olacaktı. Ateşle oynuyor!” ifadelerine yer verdi.Trump daha önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Federasyonu'na karşı ek yaptırımları ‘kesinlikle’ düşündüğünü söylemişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce ABD Başkanı'nın, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'nın askeri-sanayi kompleksi işletmelerine yönelik saldırılarının ardından yaptığı açıklamaları, müzakere sürecindeki tüm katılımcıların karakteristik özelliği olan duygusal aşırı yüklenmeye bağlamıştı. Rusya Federasyonu'nun devletin güvenliğini sağlamak için gerekli olan kararları aldığını vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/peskov-rusya-trumpin-aciklamalarina-bagli-kalmaksizin-kendini-savunacak-1096566626.html

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rusya federasyonu

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donald trump, vladimir putin, rusya, rusya federasyonu, moskova, truth social