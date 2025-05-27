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ABD Başkanı Trump: Rusya ateşle oynuyor
ABD Başkanı Trump: Rusya ateşle oynuyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya sert sözlerle yüklendi ve Moskova'nın ‘ateşle oynadığını’ iddia etti. 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T20:30+0300
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ABD Başkanı Trump, sosyal medya platformu Truth Social’de yaptığı açıklamada, "Putin ateşle oynuyor. Ben olmasaydım Rusya'nın başına çok kötü şeyler gelecekti" dedi.Trump, “Vladimir Putin'in anlamadığı şey, eğer ben olmasaydım, şimdiye kadar Rusya'nın başına çok kötü şeyler, hem de çok kötü şeyler gelmiş olacaktı. Ateşle oynuyor!” ifadelerine yer verdi.Trump daha önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Federasyonu'na karşı ek yaptırımları ‘kesinlikle’ düşündüğünü söylemişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce ABD Başkanı'nın, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'nın askeri-sanayi kompleksi işletmelerine yönelik saldırılarının ardından yaptığı açıklamaları, müzakere sürecindeki tüm katılımcıların karakteristik özelliği olan duygusal aşırı yüklenmeye bağlamıştı. Rusya Federasyonu'nun devletin güvenliğini sağlamak için gerekli olan kararları aldığını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/peskov-rusya-trumpin-aciklamalarina-bagli-kalmaksizin-kendini-savunacak-1096566626.html
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donald trump, vladimir putin, rusya, rusya federasyonu, moskova, truth social

ABD Başkanı Trump: Rusya ateşle oynuyor

20:30 27.05.2025
© AP Photo / PoolDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Pool
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya sert sözlerle yüklendi ve Moskova'nın ‘ateşle oynadığını’ iddia etti.
ABD Başkanı Trump, sosyal medya platformu Truth Social’de yaptığı açıklamada, "Putin ateşle oynuyor. Ben olmasaydım Rusya'nın başına çok kötü şeyler gelecekti" dedi.
Trump, “Vladimir Putin'in anlamadığı şey, eğer ben olmasaydım, şimdiye kadar Rusya'nın başına çok kötü şeyler, hem de çok kötü şeyler gelmiş olacaktı. Ateşle oynuyor!” ifadelerine yer verdi.
Trump daha önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Federasyonu'na karşı ek yaptırımları ‘kesinlikle’ düşündüğünü söylemişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce ABD Başkanı'nın, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'nın askeri-sanayi kompleksi işletmelerine yönelik saldırılarının ardından yaptığı açıklamaları, müzakere sürecindeki tüm katılımcıların karakteristik özelliği olan duygusal aşırı yüklenmeye bağlamıştı. Rusya Federasyonu'nun devletin güvenliğini sağlamak için gerekli olan kararları aldığını vurgulamıştı.
Rusiya Federasiyası Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
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Peskov: Rusya, Trump'ın açıklamalarına bağlı kalmaksızın kendini savunacak
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