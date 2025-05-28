https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/9-ilde-yasa-disi-bahis-operasyonu-144-supheli-yakalandi-1096577566.html

9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 144 şüpheli yakalandı

9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 144 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya, 9 ilde "Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerine Girme" suçlarına yönelik operasyonlarda banka... 28.05.2025, Sputnik Türkiye

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2025-05-28T08:20+0300

2025-05-28T08:20+0300

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bahis

sanal bahis

yasa dışı bahis

operasyon

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"Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerine Girme" suçlarına yönelik 9 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 89'u tutuklandı. 33'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. İstanbul, Mersin, Giresun, Hatay, Kastamonu, Bursa, Eskişehir, Adana ve Bilecik'te düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/kagithanede-eglence-mekanina-el-bombasi-atildi-3u-agir-7-kisi-yarali-1096573602.html

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