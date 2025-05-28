https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/9-ilde-yasa-disi-bahis-operasyonu-144-supheli-yakalandi-1096577566.html
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 144 şüpheli yakalandı
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 144 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya, 9 ilde "Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerine Girme" suçlarına yönelik operasyonlarda banka... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T08:20+0300
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"Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerine Girme" suçlarına yönelik 9 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 89'u tutuklandı. 33'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. İstanbul, Mersin, Giresun, Hatay, Kastamonu, Bursa, Eskişehir, Adana ve Bilecik'te düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/kagithanede-eglence-mekanina-el-bombasi-atildi-3u-agir-7-kisi-yarali-1096573602.html
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yasadışı bahis, bahis, sanal bahis, yasa dışı bahis, operasyon
yasadışı bahis, bahis, sanal bahis, yasa dışı bahis, operasyon
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 144 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya, 9 ilde "Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerine Girme" suçlarına yönelik operasyonlarda banka hesaplarında 8,3 Milyar TL’lik hesap hareketi bulunan 144 şüpheli yakalandı.
"Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerine Girme" suçlarına yönelik 9 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 89'u tutuklandı. 33'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.
İstanbul, Mersin, Giresun, Hatay, Kastamonu, Bursa, Eskişehir, Adana ve Bilecik'te düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatmak ve yasa dışı para transferlerine aracılık etmek,
Sosyal medya platformları üzerinden sahte kiralık ev ve araç satış ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırmak,
Sahte piyango biletlerini sosyal medya hesaplarında satarak bahis ve şans oyunu oynatmak,
İnternet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak kişisel bilgileri ele geçirmek ve
Sosyal medya platformları üzerinden düşük faizli kredi ilanı vererek kişisel bilgileri ele geçirip banka hesaplarındaki varlıkları kendi hesaplarına aktararak vatandaşları dolandırmak suçlarından savcılıklarla haklarında soruşturma başlatıldı.