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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/2025-dogum-yardimi-odemeleri-basladi-163-bin-aileye-toplu-odeme-yapilacak-1096588529.html
2025 doğum yardımı ödemeleri başladı: 163 bin aileye toplu ödeme yapılacak
2025 doğum yardımı ödemeleri başladı: 163 bin aileye toplu ödeme yapılacak
Sputnik Türkiye
2025 doğum yardımı ödemeleri başladı. 163 bin aileye toplu ödeme yapıldı. Başvuru şartları, ödeme tutarları ve başvuru süreci hakkında detaylar.
2025-05-28T12:56+0300
2025-05-28T12:56+0300
ekonomi̇
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
ödeme
çocuk
yardım
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bebek
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2025 yılı Aile Yılı kapsamında duyurulan doğum yardımı ödemeleri bugün itibarıyla ailelerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Samsun'da yaptığı açıklamada ilk etapta 163 bin 295 anneye toplu ödeme gerçekleştirildiğini belirtti.Doğum Yardımı Ödeme Tutarları ve Süresi2025 doğum yardımı programı kapsamında aileler aşağıdaki destekleri alacak:Birinci çocuk için: Tek seferlik 5 bin lira ödeme İkinci çocuk için: Aylık 1500 lira destek Üçüncü ve sonraki çocuklar için: Aylık 5 bin lira ödemeDoğum yardımı ödemeleri, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek. Tüm ödemeler doğrudan annelerin hesaplarına aktarılıyor.Aylık ödeme sistemi nasıl i̇şliyor?Bakan Göktaş, doğum yardımı ödeme sisteminin işleyişi hakkında önemli bilgiler verdi. "Bundan sonraki süreçte de her ay başvuruları aldıktan sonra takip eden ay içerisinde ödemeleri annelerin hesabına yatırmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.Doğum yardımından kimler yararlanabilir?2025 doğum yardımından yararlanabilmek için belirli koşullar aranıyor:Başvuru süresi ve şartlarıDoğum yardımı başvuruları için farklı süreler belirlenmiş:İlk çocuk için: Doğum tarihinden itibaren 12 ay içinde başvuru yapılabiliyor Diğer çocuklar için: Çocuk 5 yaşını doldurmadan önce başvuru mümkünBaşvuru nasıl yapılır?Doğum yardımı başvuruları iki farklı kanaldan gerçekleştirilebiliyor:Bu sistemle Türkiye'de aile desteği politikalarında önemli bir adım atılmış oluyor.
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doğum yardımı ödemeleri 2025, doğum yardımı başvuru, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, doğum parası, çocuk yardımı, aile desteği, mahinur özdemir göktaş, e-devlet başvuru, doğum yardımı şartları, aylık çocuk parası
doğum yardımı ödemeleri 2025, doğum yardımı başvuru, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, doğum parası, çocuk yardımı, aile desteği, mahinur özdemir göktaş, e-devlet başvuru, doğum yardımı şartları, aylık çocuk parası

2025 doğum yardımı ödemeleri başladı: 163 bin aileye toplu ödeme yapılacak

12:56 28.05.2025
© İHAbebek - anne
bebek - anne - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
© İHA
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Aile Yılı kapsamında açıklanan doğum yardımı ödemeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 163 bin 295 anneye toplu ödeme yapıldığını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2025 yılı Aile Yılı kapsamında duyurulan doğum yardımı ödemeleri bugün itibarıyla ailelerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Samsun'da yaptığı açıklamada ilk etapta 163 bin 295 anneye toplu ödeme gerçekleştirildiğini belirtti.

Doğum Yardımı Ödeme Tutarları ve Süresi

2025 doğum yardımı programı kapsamında aileler aşağıdaki destekleri alacak:
Birinci çocuk için: Tek seferlik 5 bin lira ödeme İkinci çocuk için: Aylık 1500 lira destek Üçüncü ve sonraki çocuklar için: Aylık 5 bin lira ödeme
Doğum yardımı ödemeleri, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek. Tüm ödemeler doğrudan annelerin hesaplarına aktarılıyor.

Aylık ödeme sistemi nasıl i̇şliyor?

Bakan Göktaş, doğum yardımı ödeme sisteminin işleyişi hakkında önemli bilgiler verdi. "Bundan sonraki süreçte de her ay başvuruları aldıktan sonra takip eden ay içerisinde ödemeleri annelerin hesabına yatırmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Doğum yardımından kimler yararlanabilir?

2025 doğum yardımından yararlanabilmek için belirli koşullar aranıyor:
Annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması
Ailenin Türkiye'de ikamet etmesi
1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olmuş olmak

Başvuru süresi ve şartları

Doğum yardımı başvuruları için farklı süreler belirlenmiş:
İlk çocuk için: Doğum tarihinden itibaren 12 ay içinde başvuru yapılabiliyor Diğer çocuklar için: Çocuk 5 yaşını doldurmadan önce başvuru mümkün

Başvuru nasıl yapılır?

Doğum yardımı başvuruları iki farklı kanaldan gerçekleştirilebiliyor:
1.
e-Devlet üzerinden online başvuru
2.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri
Bu sistemle Türkiye'de aile desteği politikalarında önemli bir adım atılmış oluyor.
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