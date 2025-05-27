Zaharova'dan Merz'e: 'Şeker kaşığını ve peçeteyi alın artık'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Parıltının gerçek yüzü
07:07
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Manşetten Mehmet Şimşek eleştirisi
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Zeynep Avcı: 'Kendimi şarkı söylemeye adadım'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sağlıklı beslenmenin görünmeyen tehdidi: Pestisit
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın unutulmaz ismi, Harun Kolçak'ın da babasıydı
15:22
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Husiler, Pentagon'u yendi mi?
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
44 dk
SESLİ HABER
Macron’un yediği tokat dünya basınında
18:19
3 dk
HABERLER
Öne çıkan başlıklar
18:30
12 dk
İLHAN ŞEŞEN'E VEDA
Usta sanatçı bir ömürlük şarkılara imza attı
18:45
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Muharrem Baki: “Mahremiyetinize sahip çıkmak sizin elinizde”
07:05
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/zaharovadan-merze-seker-kasigini-ve-peceteyi-alin-artik-1096539026.html
Zaharova'dan Merz'e: 'Şeker kaşığını ve peçeteyi alın artık'
Zaharova'dan Merz'e: 'Şeker kaşığını ve peçeteyi alın artık'
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Merz'in Ukrayna'ya tedarik edilen silahların menzili üzerindeki kısıtlamaların kaldırıldığına ilişkin... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T04:40+0300
2025-05-27T04:40+0300
dünya
mariya zaharova
fransa
friedrich merz
lars klingbeil
keir starmer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090660_0:200:2929:1848_1920x0_80_0_0_428319dfc61f3ce4cefe47396824f534.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalında Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Şansölye Yardımcısının Ukrayna'ya tedarik edilen silahların menzili üzerindeki kısıtlamaların kaldırıldığına ilişkin açıklamalarını ironik bir şekilde yorumladı.Zaharova, Telegram hesabında, “Şu ‘şeker kaşığını’ ve ‘peçeteyi’ artık onlardan alın gitsin! Umarım en azından bu ikisi Macronlar gibi kavga etmemiştir.” ifadelerini kullandı.Daha önce Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İngiltere, Fransa, ABD ve şimdi de Federal Almanya Cumhuriyeti'nin Ukrayna'ya askeri tedarik üzerindeki menzil kısıtlamalarını kaldırdığını, Kiev'in uzun menzilli silahlarla Rus topraklarındaki mevzilere saldırabileceğini belirtmişti. Daha sonra Almanya Şansölye Yardımcısı ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) lideri Lars Klingbeil, Merz'in açıklamasının aksine Almanya'nın Ukrayna'ya silah tedariği konusundaki tutumunu değiştirmediğini söylemişti.Ayrıca daha önce Associated Press, 10 Mayıs'ta sözde 'gönüllüler koalisyonu' toplantısına katılmak üzere Kiev'e giden Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere ve Polonya Başbakanları Keir Starmer ve Donald Tusk'un bulunduğu trenin kompartımanından bir video yayınlamıştı. Videoda Macron'un önündeki masada rulo ya da kağıt parçasına benzeyen beyaz bir nesne, Merz'in önünde ise kaşık ya da sopaya benzeyen bir şey olduğu görülmüştü. Kameraları gören liderler nesneleri saklamaya çalışmıştı. Sosyal medya X kullanıcıları, bunların kokain ve kullanımı için bir kaşık olabileceğini söylemiş, Elysee Sarayı daha sonra beyaz nesnenin bir kağıt peçete olduğunu iddia etmişti.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa First Lady'si Brigitte tarafından tokatlanmış, ilgili görüntüler internete düşmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/ukraynanin-rusyanin-baris-girisimlerine-sivilleri-bombalayarak-yanit-vermesine-izin-verilmemeli---1096538218.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090660_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_168a9129c9807b77ca1b9db8626dd90c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mariya zaharova, fransa, friedrich merz, lars klingbeil, keir starmer
mariya zaharova, fransa, friedrich merz, lars klingbeil, keir starmer

Zaharova'dan Merz'e: 'Şeker kaşığını ve peçeteyi alın artık'

04:40 27.05.2025
© Sputnik / Сергей ГунеевRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Merz'in Ukrayna'ya tedarik edilen silahların menzili üzerindeki kısıtlamaların kaldırıldığına ilişkin açıklamaları hakkında “Şu ‘şeker kaşığını’ ve ‘peçeteyi’ artık onlardan alın gitsin! Umarım en azından bu ikisi Macronlar gibi kavga etmemiştir.” ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalında Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Şansölye Yardımcısının Ukrayna'ya tedarik edilen silahların menzili üzerindeki kısıtlamaların kaldırıldığına ilişkin açıklamalarını ironik bir şekilde yorumladı.
Zaharova, Telegram hesabında, “Şu ‘şeker kaşığını’ ve ‘peçeteyi’ artık onlardan alın gitsin! Umarım en azından bu ikisi Macronlar gibi kavga etmemiştir.” ifadelerini kullandı.
Daha önce Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İngiltere, Fransa, ABD ve şimdi de Federal Almanya Cumhuriyeti'nin Ukrayna'ya askeri tedarik üzerindeki menzil kısıtlamalarını kaldırdığını, Kiev'in uzun menzilli silahlarla Rus topraklarındaki mevzilere saldırabileceğini belirtmişti.
Daha sonra Almanya Şansölye Yardımcısı ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) lideri Lars Klingbeil, Merz'in açıklamasının aksine Almanya'nın Ukrayna'ya silah tedariği konusundaki tutumunu değiştirmediğini söylemişti.
Ayrıca daha önce Associated Press, 10 Mayıs'ta sözde 'gönüllüler koalisyonu' toplantısına katılmak üzere Kiev'e giden Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere ve Polonya Başbakanları Keir Starmer ve Donald Tusk'un bulunduğu trenin kompartımanından bir video yayınlamıştı.
Videoda Macron'un önündeki masada rulo ya da kağıt parçasına benzeyen beyaz bir nesne, Merz'in önünde ise kaşık ya da sopaya benzeyen bir şey olduğu görülmüştü. Kameraları gören liderler nesneleri saklamaya çalışmıştı. Sosyal medya X kullanıcıları, bunların kokain ve kullanımı için bir kaşık olabileceğini söylemiş, Elysee Sarayı daha sonra beyaz nesnenin bir kağıt peçete olduğunu iddia etmişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa First Lady'si Brigitte tarafından tokatlanmış, ilgili görüntüler internete düşmüştü.
Ukrayna askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
‘Ukrayna'nın Rusya’nın barış girişimlerine sivilleri bombalayarak yanıt vermesine izin verilmemeli’
02:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала