https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/zaharovadan-merze-seker-kasigini-ve-peceteyi-alin-artik-1096539026.html

Zaharova'dan Merz'e: 'Şeker kaşığını ve peçeteyi alın artık'

Zaharova'dan Merz'e: 'Şeker kaşığını ve peçeteyi alın artık'

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Merz'in Ukrayna'ya tedarik edilen silahların menzili üzerindeki kısıtlamaların kaldırıldığına ilişkin... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T04:40+0300

2025-05-27T04:40+0300

2025-05-27T04:40+0300

dünya

mariya zaharova

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friedrich merz

lars klingbeil

keir starmer

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalında Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Şansölye Yardımcısının Ukrayna'ya tedarik edilen silahların menzili üzerindeki kısıtlamaların kaldırıldığına ilişkin açıklamalarını ironik bir şekilde yorumladı.Zaharova, Telegram hesabında, “Şu ‘şeker kaşığını’ ve ‘peçeteyi’ artık onlardan alın gitsin! Umarım en azından bu ikisi Macronlar gibi kavga etmemiştir.” ifadelerini kullandı.Daha önce Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İngiltere, Fransa, ABD ve şimdi de Federal Almanya Cumhuriyeti'nin Ukrayna'ya askeri tedarik üzerindeki menzil kısıtlamalarını kaldırdığını, Kiev'in uzun menzilli silahlarla Rus topraklarındaki mevzilere saldırabileceğini belirtmişti. Daha sonra Almanya Şansölye Yardımcısı ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) lideri Lars Klingbeil, Merz'in açıklamasının aksine Almanya'nın Ukrayna'ya silah tedariği konusundaki tutumunu değiştirmediğini söylemişti.Ayrıca daha önce Associated Press, 10 Mayıs'ta sözde 'gönüllüler koalisyonu' toplantısına katılmak üzere Kiev'e giden Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere ve Polonya Başbakanları Keir Starmer ve Donald Tusk'un bulunduğu trenin kompartımanından bir video yayınlamıştı. Videoda Macron'un önündeki masada rulo ya da kağıt parçasına benzeyen beyaz bir nesne, Merz'in önünde ise kaşık ya da sopaya benzeyen bir şey olduğu görülmüştü. Kameraları gören liderler nesneleri saklamaya çalışmıştı. Sosyal medya X kullanıcıları, bunların kokain ve kullanımı için bir kaşık olabileceğini söylemiş, Elysee Sarayı daha sonra beyaz nesnenin bir kağıt peçete olduğunu iddia etmişti.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa First Lady'si Brigitte tarafından tokatlanmış, ilgili görüntüler internete düşmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/ukraynanin-rusyanin-baris-girisimlerine-sivilleri-bombalayarak-yanit-vermesine-izin-verilmemeli---1096538218.html

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mariya zaharova, fransa, friedrich merz, lars klingbeil, keir starmer