https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/yasadisi-bahis-sorusturmasi-kapsaminda-tutuklanmisti-rapci-massaka-serbest-birakildi-1096552858.html

Yasadışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmıştı: Rapçi Massaka serbest bırakıldı

Yasadışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmıştı: Rapçi Massaka serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye

Massaka lakabıyla tanınan ünlü rapçi Murat İlhan ilk duruşmada serbest bırakıldı. 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T12:55+0300

2025-05-27T12:55+0300

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türki̇ye

massaka

murat i̇lhan

barış boyun

tutuklama

yasadışı bahis

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Yasadışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle Massaka lakabıyla tanınan ünlü rapçi Murat İlhan nisan ayında tutuklanmıştı. Ünlü rapçi yargılandığı davanın ilk duruşmasında serbest bırakıldı.Yasadışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı“Massaka” rumuzu ile tanınan rapçi Murat İlhan, Youtube kanalında yaptığı yayınlardaki paylaşımları nedeni ile yasadışı bahis reklamı yaptığı iddiası ile hakkında başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Ekol TV'nin haberine ünlü rapçi, yargılandığı davanın ilk duruşmasında serbest bırakıldı.Ne olmuştu?Kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve İtalya’da cezaevinde bulunan Barış Boyun’un liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Rap dünyasında “Massaka” ismiyle tanınan Murat İlhan, sosyal medyada söz konusu örgütü öven bir video klibin paylaşılması üzerine Pendik’te yakalanarak gözaltına alındı.İfadesinde olayla ilgisi olmadığını savunan Massaka, bu şekilde bir şarkı asla yapmadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Geçmişteki klip görüntülerimi kullanarak yapay zeka ile oluşturulan sesi birleştirip paylaşım yapmışlar." Yapılan paylaşımın Massaka'nın resmi hesabından değil, rapçi ile akalası olmayan bir TikTok hesabından yapıldığı vurgulandı.Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünü övücü nitelikte klip yayımladığı belirlenen Massaka bu suçlamadan serbest bırakılırken yasa dışı bahis reklamı suçlamasıyla tutuklandı.

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