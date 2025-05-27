https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/yasadisi-bahis-sorusturmasi-kapsaminda-tutuklanmisti-rapci-massaka-serbest-birakildi-1096552858.html
Yasadışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmıştı: Rapçi Massaka serbest bırakıldı
Yasadışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmıştı: Rapçi Massaka serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Massaka lakabıyla tanınan ünlü rapçi Murat İlhan ilk duruşmada serbest bırakıldı. 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T12:55+0300
2025-05-27T12:55+0300
2025-05-27T12:55+0300
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tutuklama
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Yasadışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle Massaka lakabıyla tanınan ünlü rapçi Murat İlhan nisan ayında tutuklanmıştı. Ünlü rapçi yargılandığı davanın ilk duruşmasında serbest bırakıldı.Yasadışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı“Massaka” rumuzu ile tanınan rapçi Murat İlhan, Youtube kanalında yaptığı yayınlardaki paylaşımları nedeni ile yasadışı bahis reklamı yaptığı iddiası ile hakkında başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Ekol TV'nin haberine ünlü rapçi, yargılandığı davanın ilk duruşmasında serbest bırakıldı.Ne olmuştu?Kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve İtalya’da cezaevinde bulunan Barış Boyun’un liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Rap dünyasında “Massaka” ismiyle tanınan Murat İlhan, sosyal medyada söz konusu örgütü öven bir video klibin paylaşılması üzerine Pendik’te yakalanarak gözaltına alındı.İfadesinde olayla ilgisi olmadığını savunan Massaka, bu şekilde bir şarkı asla yapmadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Geçmişteki klip görüntülerimi kullanarak yapay zeka ile oluşturulan sesi birleştirip paylaşım yapmışlar." Yapılan paylaşımın Massaka'nın resmi hesabından değil, rapçi ile akalası olmayan bir TikTok hesabından yapıldığı vurgulandı.Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünü övücü nitelikte klip yayımladığı belirlenen Massaka bu suçlamadan serbest bırakılırken yasa dışı bahis reklamı suçlamasıyla tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/unlu-rapci-lvbel-c5-uyusturucuya-ozendirme-sucundan-tutuklandi-havhavhav-sarkisiyla-cok-1095964145.html
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rapçi massaka, massaka tutuklu mu, massaka neden tutuklandı, massaka serbest kaldı
rapçi massaka, massaka tutuklu mu, massaka neden tutuklandı, massaka serbest kaldı
Yasadışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmıştı: Rapçi Massaka serbest bırakıldı
Massaka lakabıyla tanınan ünlü rapçi Murat İlhan ilk duruşmada serbest bırakıldı.
Yasadışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle Massaka lakabıyla tanınan ünlü rapçi Murat İlhan nisan ayında tutuklanmıştı. Ünlü rapçi yargılandığı davanın ilk duruşmasında serbest bırakıldı.
Yasadışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı
“Massaka” rumuzu ile tanınan rapçi Murat İlhan, Youtube kanalında yaptığı yayınlardaki paylaşımları nedeni ile yasadışı bahis reklamı yaptığı iddiası ile hakkında başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Ekol TV'nin haberine ünlü rapçi, yargılandığı davanın ilk duruşmasında serbest bırakıldı.
Kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve İtalya’da cezaevinde bulunan Barış Boyun’un liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Rap dünyasında “Massaka” ismiyle tanınan Murat İlhan, sosyal medyada söz konusu örgütü öven bir video klibin paylaşılması üzerine Pendik’te yakalanarak gözaltına alındı.
İfadesinde olayla ilgisi olmadığını savunan Massaka, bu şekilde bir şarkı asla yapmadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Geçmişteki klip görüntülerimi kullanarak yapay zeka ile oluşturulan sesi birleştirip paylaşım yapmışlar." Yapılan paylaşımın Massaka'nın resmi hesabından değil, rapçi ile akalası olmayan bir TikTok hesabından yapıldığı vurgulandı.
Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünü övücü nitelikte klip yayımladığı belirlenen Massaka bu suçlamadan serbest bırakılırken yasa dışı bahis reklamı suçlamasıyla tutuklandı.