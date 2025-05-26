https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/izmirde-dugun-salonu-kemeri-cokmustu-doktorun-esi-de-hastanede-hayatini-kaybetti-1096536219.html
İzmir’de düğün salonu kemeri çökmüştü: Doktorun eşi de hastanede hayatını kaybetti
İzmir’de düğün salonu kemeri çökmüştü: Doktorun eşi de hastanede hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İzmir'de düğün salonundaki etkinlik sırasında Dr. Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı'nın üzerine dekoratif kemer yıkılmıştı. Genç doktor hayatını... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T21:27+0300
2025-05-26T21:27+0300
2025-05-26T21:29+0300
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doktor
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İzmir Menemen’de dekoratif beton kemerin yıkılması sonucu ağır yaralanan Güler Baltacı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Düğün salonunun işletme yetkilisi N.C., eşi G.C. ve oğulları İ.C. gözaltına alındı. Mahkeme İ.C.’yi tutuklarken diğer iki şüpheli serbest bırakıldı. Şüpheli İ.C.’nin ifadesinde, düğün salonunun işletme ruhsatının annesinin üzerine olduğunu, işletmeyi ise kendisinin yönettiğini söylediği belirtildi.Kaza sonucu hayatını kaybeden Baltacı çifti için yarın İzmir Şehir Hastanesi’nde tören düzenleneceği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/dugun-salonunda-uzerine-dekoratif-kemer-devrilen-doktor-hayatini-kaybetmisti-uc-kisi-gozaltinda--1096521194.html
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i̇zmir, hastane, doktor, i̇zmir valiliği, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir barosu, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, polis
i̇zmir, hastane, doktor, i̇zmir valiliği, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir barosu, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, polis
İzmir’de düğün salonu kemeri çökmüştü: Doktorun eşi de hastanede hayatını kaybetti
21:27 26.05.2025 (güncellendi: 21:29 26.05.2025)
İzmir'de düğün salonundaki etkinlik sırasında Dr. Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı'nın üzerine dekoratif kemer yıkılmıştı. Genç doktor hayatını kaybederken, eşinin de hastanede bugün vefat ettiği açıklandı.
İzmir Menemen’de dekoratif beton kemerin yıkılması sonucu ağır yaralanan Güler Baltacı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Düğün salonunun işletme yetkilisi N.C., eşi G.C. ve oğulları İ.C. gözaltına alındı. Mahkeme İ.C.’yi tutuklarken diğer iki şüpheli serbest bırakıldı. Şüpheli İ.C.’nin ifadesinde, düğün salonunun işletme ruhsatının annesinin üzerine olduğunu, işletmeyi ise kendisinin yönettiğini söylediği belirtildi.
Kaza sonucu hayatını kaybeden Baltacı çifti için yarın İzmir Şehir Hastanesi’nde tören düzenleneceği öğrenildi.