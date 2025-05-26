https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/izmirde-dugun-salonu-kemeri-cokmustu-doktorun-esi-de-hastanede-hayatini-kaybetti-1096536219.html

İzmir’de düğün salonu kemeri çökmüştü: Doktorun eşi de hastanede hayatını kaybetti

İzmir’de düğün salonu kemeri çökmüştü: Doktorun eşi de hastanede hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İzmir'de düğün salonundaki etkinlik sırasında Dr. Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı'nın üzerine dekoratif kemer yıkılmıştı. Genç doktor hayatını... 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T21:27+0300

2025-05-26T21:27+0300

2025-05-26T21:29+0300

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İzmir Menemen’de dekoratif beton kemerin yıkılması sonucu ağır yaralanan Güler Baltacı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Düğün salonunun işletme yetkilisi N.C., eşi G.C. ve oğulları İ.C. gözaltına alındı. Mahkeme İ.C.’yi tutuklarken diğer iki şüpheli serbest bırakıldı. Şüpheli İ.C.’nin ifadesinde, düğün salonunun işletme ruhsatının annesinin üzerine olduğunu, işletmeyi ise kendisinin yönettiğini söylediği belirtildi.Kaza sonucu hayatını kaybeden Baltacı çifti için yarın İzmir Şehir Hastanesi’nde tören düzenleneceği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/dugun-salonunda-uzerine-dekoratif-kemer-devrilen-doktor-hayatini-kaybetmisti-uc-kisi-gozaltinda--1096521194.html

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i̇zmir, hastane, doktor, i̇zmir valiliği, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir barosu, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, polis