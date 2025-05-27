https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/iranli-uzman-avrupa-rusyayi-savasa-suruklemeye-calisiyor---1096537918.html

İranlı uzman: Avrupa Rusya'yı savaşa sürüklemeye çalışıyor

İranlı uzman: Avrupa Rusya'yı savaşa sürüklemeye çalışıyor

Sputnik Türkiye

İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Mandegar, Rusya’daki hedeflere ve özellikle sivil altyapıya yönelik saldırıları yoğunlaştırma girişiminin, Batı'nın ve... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T00:48+0300

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2025-05-27T00:48+0300

rusya

batı

ukrayna

ukrayna kri̇zi̇

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İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Somayeh Mandegar, Sputnik’e demecinde Rusya’daki sivil altyapıya yönelik artan saldırıları yorumladı.“Ukrayna cephesinin gerilediği ve zayıfladığı bir ortamda Rus topraklarındaki hedeflere, özellikle de sivil altyapıya yönelik saldırıları yoğunlaştırma girişimi, Batı'nın ve özellikle Avrupa'nın çatışmayı Rus topraklarına kaydırma arayışında olduğunu gösteriyor. Bu şekilde Ukrayna'ya askeri yardım sağlayan Avrupa ülkeleri Rusya'yı orantısız şiddet kullanmakla suçlayarak, Rusya'yı saldırgan bir tepki vermeye kışkırtmaya çalışıyor” diyen Mandegar, böylece daha önce Batılı kurumların Suriye ve Libya'da uyguladığı senaryonun tekerrür edeceğinin altını çizdi. İranlı uzman, “Batılı medya ve yetkililerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarını tamamen görmezden gelmesi, Avrupa'nın savaşı durdurmaya çalışmadığı gibi çatışmanın devamını meşrulaştırmak için ek bahaneler üretmeye çalıştığını gösteriyor” vurgusunu yaptı. Mandegar, “Başka bir deyişle, Ukrayna'nın (Rusya'daki sivil hedeflere yönelik) saldırıları kışkırtıcı olarak nitelendirilebilir, Batı'nın sivillere yönelik saldırılara karşı duyarsızlığı ve Avrupa medyasının seçici tutumu ise Rusya'ya karşı savaşın Avrupa gündeminde öncelikli bir konu olmaya devam ettiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/kremlin-putin-ukrayna-ile-esir-degisimindeki-yardimlari-icin-lukasenkoya-tesekkur-etti-1096537671.html

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