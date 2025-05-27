https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/iranli-uzman-avrupa-rusyayi-savasa-suruklemeye-calisiyor---1096537918.html
İranlı uzman: Avrupa Rusya'yı savaşa sürüklemeye çalışıyor
İranlı uzman: Avrupa Rusya'yı savaşa sürüklemeye çalışıyor
Sputnik Türkiye
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Mandegar, Rusya’daki hedeflere ve özellikle sivil altyapıya yönelik saldırıları yoğunlaştırma girişiminin, Batı'nın ve... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T00:48+0300
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İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Somayeh Mandegar, Sputnik’e demecinde Rusya’daki sivil altyapıya yönelik artan saldırıları yorumladı.“Ukrayna cephesinin gerilediği ve zayıfladığı bir ortamda Rus topraklarındaki hedeflere, özellikle de sivil altyapıya yönelik saldırıları yoğunlaştırma girişimi, Batı'nın ve özellikle Avrupa'nın çatışmayı Rus topraklarına kaydırma arayışında olduğunu gösteriyor. Bu şekilde Ukrayna'ya askeri yardım sağlayan Avrupa ülkeleri Rusya'yı orantısız şiddet kullanmakla suçlayarak, Rusya'yı saldırgan bir tepki vermeye kışkırtmaya çalışıyor” diyen Mandegar, böylece daha önce Batılı kurumların Suriye ve Libya'da uyguladığı senaryonun tekerrür edeceğinin altını çizdi. İranlı uzman, “Batılı medya ve yetkililerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarını tamamen görmezden gelmesi, Avrupa'nın savaşı durdurmaya çalışmadığı gibi çatışmanın devamını meşrulaştırmak için ek bahaneler üretmeye çalıştığını gösteriyor” vurgusunu yaptı. Mandegar, “Başka bir deyişle, Ukrayna'nın (Rusya'daki sivil hedeflere yönelik) saldırıları kışkırtıcı olarak nitelendirilebilir, Batı'nın sivillere yönelik saldırılara karşı duyarsızlığı ve Avrupa medyasının seçici tutumu ise Rusya'ya karşı savaşın Avrupa gündeminde öncelikli bir konu olmaya devam ettiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/kremlin-putin-ukrayna-ile-esir-degisimindeki-yardimlari-icin-lukasenkoya-tesekkur-etti-1096537671.html
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İranlı uzman: Avrupa Rusya'yı savaşa sürüklemeye çalışıyor
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Mandegar, Rusya’daki hedeflere ve özellikle sivil altyapıya yönelik saldırıları yoğunlaştırma girişiminin, Batı'nın ve özellikle Avrupa'nın çatışmayı Rusya topraklarına kaydırma arayışında olduğunu gösterdiğini belirtti.
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Somayeh Mandegar, Sputnik’e demecinde Rusya’daki sivil altyapıya yönelik artan saldırıları yorumladı.
“Ukrayna cephesinin gerilediği ve zayıfladığı bir ortamda Rus topraklarındaki hedeflere, özellikle de sivil altyapıya yönelik saldırıları yoğunlaştırma girişimi, Batı'nın ve özellikle Avrupa'nın çatışmayı Rus topraklarına kaydırma arayışında olduğunu gösteriyor. Bu şekilde Ukrayna'ya askeri yardım sağlayan Avrupa ülkeleri Rusya'yı orantısız şiddet kullanmakla suçlayarak, Rusya'yı saldırgan bir tepki vermeye kışkırtmaya çalışıyor” diyen Mandegar, böylece daha önce Batılı kurumların Suriye ve Libya'da uyguladığı senaryonun tekerrür edeceğinin altını çizdi.
İranlı uzman, “Batılı medya ve yetkililerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarını tamamen görmezden gelmesi, Avrupa'nın savaşı durdurmaya çalışmadığı gibi çatışmanın devamını meşrulaştırmak için ek bahaneler üretmeye çalıştığını gösteriyor” vurgusunu yaptı.
Mandegar, “Başka bir deyişle, Ukrayna'nın (Rusya'daki sivil hedeflere yönelik) saldırıları kışkırtıcı olarak nitelendirilebilir, Batı'nın sivillere yönelik saldırılara karşı duyarsızlığı ve Avrupa medyasının seçici tutumu ise Rusya'ya karşı savaşın Avrupa gündeminde öncelikli bir konu olmaya devam ettiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.