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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/iranli-uzman-avrupa-rusyayi-savasa-suruklemeye-calisiyor---1096537918.html
İranlı uzman: Avrupa Rusya'yı savaşa sürüklemeye çalışıyor
İranlı uzman: Avrupa Rusya'yı savaşa sürüklemeye çalışıyor
Sputnik Türkiye
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Mandegar, Rusya’daki hedeflere ve özellikle sivil altyapıya yönelik saldırıları yoğunlaştırma girişiminin, Batı'nın ve... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
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İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Somayeh Mandegar, Sputnik’e demecinde Rusya’daki sivil altyapıya yönelik artan saldırıları yorumladı.“Ukrayna cephesinin gerilediği ve zayıfladığı bir ortamda Rus topraklarındaki hedeflere, özellikle de sivil altyapıya yönelik saldırıları yoğunlaştırma girişimi, Batı'nın ve özellikle Avrupa'nın çatışmayı Rus topraklarına kaydırma arayışında olduğunu gösteriyor. Bu şekilde Ukrayna'ya askeri yardım sağlayan Avrupa ülkeleri Rusya'yı orantısız şiddet kullanmakla suçlayarak, Rusya'yı saldırgan bir tepki vermeye kışkırtmaya çalışıyor” diyen Mandegar, böylece daha önce Batılı kurumların Suriye ve Libya'da uyguladığı senaryonun tekerrür edeceğinin altını çizdi. İranlı uzman, “Batılı medya ve yetkililerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarını tamamen görmezden gelmesi, Avrupa'nın savaşı durdurmaya çalışmadığı gibi çatışmanın devamını meşrulaştırmak için ek bahaneler üretmeye çalıştığını gösteriyor” vurgusunu yaptı. Mandegar, “Başka bir deyişle, Ukrayna'nın (Rusya'daki sivil hedeflere yönelik) saldırıları kışkırtıcı olarak nitelendirilebilir, Batı'nın sivillere yönelik saldırılara karşı duyarsızlığı ve Avrupa medyasının seçici tutumu ise Rusya'ya karşı savaşın Avrupa gündeminde öncelikli bir konu olmaya devam ettiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/kremlin-putin-ukrayna-ile-esir-degisimindeki-yardimlari-icin-lukasenkoya-tesekkur-etti-1096537671.html
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rusya, batı, ukrayna
rusya, batı, ukrayna

İranlı uzman: Avrupa Rusya'yı savaşa sürüklemeye çalışıyor

00:48 27.05.2025
© AA / Emil LeegunovUkrayna Rusya Belgorod füze saldırı
Ukrayna Rusya Belgorod füze saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
© AA / Emil Leegunov
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İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Mandegar, Rusya’daki hedeflere ve özellikle sivil altyapıya yönelik saldırıları yoğunlaştırma girişiminin, Batı'nın ve özellikle Avrupa'nın çatışmayı Rusya topraklarına kaydırma arayışında olduğunu gösterdiğini belirtti.
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Somayeh Mandegar, Sputnik’e demecinde Rusya’daki sivil altyapıya yönelik artan saldırıları yorumladı.
Ukrayna cephesinin gerilediği ve zayıfladığı bir ortamda Rus topraklarındaki hedeflere, özellikle de sivil altyapıya yönelik saldırıları yoğunlaştırma girişimi, Batı'nın ve özellikle Avrupa'nın çatışmayı Rus topraklarına kaydırma arayışında olduğunu gösteriyor. Bu şekilde Ukrayna'ya askeri yardım sağlayan Avrupa ülkeleri Rusya'yı orantısız şiddet kullanmakla suçlayarak, Rusya'yı saldırgan bir tepki vermeye kışkırtmaya çalışıyor” diyen Mandegar, böylece daha önce Batılı kurumların Suriye ve Libya'da uyguladığı senaryonun tekerrür edeceğinin altını çizdi.
İranlı uzman, “Batılı medya ve yetkililerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarını tamamen görmezden gelmesi, Avrupa'nın savaşı durdurmaya çalışmadığı gibi çatışmanın devamını meşrulaştırmak için ek bahaneler üretmeye çalıştığını gösteriyor” vurgusunu yaptı.
Mandegar, “Başka bir deyişle, Ukrayna'nın (Rusya'daki sivil hedeflere yönelik) saldırıları kışkırtıcı olarak nitelendirilebilir, Batı'nın sivillere yönelik saldırılara karşı duyarsızlığı ve Avrupa medyasının seçici tutumu ise Rusya'ya karşı savaşın Avrupa gündeminde öncelikli bir konu olmaya devam ettiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.
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