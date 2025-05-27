https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/ukrayna-ordusu-rusya-sinirindan-sumiye-giden-karayolunda-kontrolu-yitirdi-1096544704.html

'Ukrayna ordusu, Rusya sınırından Sumi'ye giden karayolunda kontrolü yitirdi'

'Ukrayna ordusu, Rusya sınırından Sumi'ye giden karayolunda kontrolü yitirdi'

Sputnik Türkiye

Kiev'den yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, düşmanın sahadaki imkan ve kabiliyetlerini... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T10:44+0300

2025-05-27T10:44+0300

2025-05-27T10:44+0300

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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya sınırından Sumi Bölgesi'ne giden önemli yollardan birinin kontrolünü kaybettiği belirtildi.Rus güvenlik güçlerinden Sputnik'e yapılan açıklamaya göre Ukrayna birlikleri, Belovodı'dan çekildikten sonra sınırdan Sumi Bölgesi'ne giden önemli yollardan birinin kontrolünü yitirdi.Rus kaynak, söz konusu yolun bölgedeki cephe hattı ile Sumi Bölgesi'ni doğrudan birbirine bağladığının altı çizdi.Kaynak, Ukrayna'nın bu yolu Sumi'den personel ve teçhizat sevkiyatı için aktif olarak kullandığını da vurguladı.Belovodı köyü, Sumi Bölgesi'nde Rusya'nın Kursk Bölgesi'yle bulunan sınıra 5 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Vladimirovka ile birlikte bu yerleşim yerinin 26 Mayıs'ta kurtarıldığını bildirmişti.

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sumi bölgesi, ukrayna, kiev, rusya silahlı kuvvetleri, sputnik, rusya savunma bakanlığı, rusya, özel askeri harekat