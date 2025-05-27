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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/ukrayna-ordusu-rusya-sinirindan-sumiye-giden-karayolunda-kontrolu-yitirdi-1096544704.html
'Ukrayna ordusu, Rusya sınırından Sumi'ye giden karayolunda kontrolü yitirdi'
'Ukrayna ordusu, Rusya sınırından Sumi'ye giden karayolunda kontrolü yitirdi'
Sputnik Türkiye
Kiev'den yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, düşmanın sahadaki imkan ve kabiliyetlerini... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T10:44+0300
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya sınırından Sumi Bölgesi'ne giden önemli yollardan birinin kontrolünü kaybettiği belirtildi.Rus güvenlik güçlerinden Sputnik'e yapılan açıklamaya göre Ukrayna birlikleri, Belovodı'dan çekildikten sonra sınırdan Sumi Bölgesi'ne giden önemli yollardan birinin kontrolünü yitirdi.Rus kaynak, söz konusu yolun bölgedeki cephe hattı ile Sumi Bölgesi'ni doğrudan birbirine bağladığının altı çizdi.Kaynak, Ukrayna'nın bu yolu Sumi'den personel ve teçhizat sevkiyatı için aktif olarak kullandığını da vurguladı.Belovodı köyü, Sumi Bölgesi'nde Rusya'nın Kursk Bölgesi'yle bulunan sınıra 5 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Vladimirovka ile birlikte bu yerleşim yerinin 26 Mayıs'ta kurtarıldığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/merz-almanya-abd-fransa-ve-ingiltere-kieve-silah-sevkiyatinda-menzil-kisitlamalarini-kaldirdi-1096527749.html
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sumi bölgesi, ukrayna, kiev, rusya silahlı kuvvetleri, sputnik, rusya savunma bakanlığı, rusya, özel askeri harekat

'Ukrayna ordusu, Rusya sınırından Sumi'ye giden karayolunda kontrolü yitirdi'

10:44 27.05.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinДеревня Русская Конопелька в Суджанском районе Курской области, освобожденная российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ, Россия
Деревня Русская Конопелька в Суджанском районе Курской области, освобожденная российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ, Россия - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
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Kiev'den yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, düşmanın sahadaki imkan ve kabiliyetlerini elinden almaya devam ediyor.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya sınırından Sumi Bölgesi'ne giden önemli yollardan birinin kontrolünü kaybettiği belirtildi.

Rus güvenlik güçlerinden Sputnik'e yapılan açıklamaya göre Ukrayna birlikleri, Belovodı'dan çekildikten sonra sınırdan Sumi Bölgesi'ne giden önemli yollardan birinin kontrolünü yitirdi.

Rus kaynak, söz konusu yolun bölgedeki cephe hattı ile Sumi Bölgesi'ni doğrudan birbirine bağladığının altı çizdi.

Kaynak, Ukrayna'nın bu yolu Sumi'den personel ve teçhizat sevkiyatı için aktif olarak kullandığını da vurguladı.

Belovodı köyü, Sumi Bölgesi'nde Rusya'nın Kursk Bölgesi'yle bulunan sınıra 5 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Vladimirovka ile birlikte bu yerleşim yerinin 26 Mayıs'ta kurtarıldığını bildirmişti.
Friedrich Merz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
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