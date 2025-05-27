'Ukrayna ordusu, Rusya sınırından Sumi'ye giden karayolunda kontrolü yitirdi'
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinДеревня Русская Конопелька в Суджанском районе Курской области, освобожденная российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ, Россия
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov/
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Kiev'den yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, düşmanın sahadaki imkan ve kabiliyetlerini elinden almaya devam ediyor.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya sınırından Sumi Bölgesi'ne giden önemli yollardan birinin kontrolünü kaybettiği belirtildi.
Rus güvenlik güçlerinden Sputnik'e yapılan açıklamaya göre Ukrayna birlikleri, Belovodı'dan çekildikten sonra sınırdan Sumi Bölgesi'ne giden önemli yollardan birinin kontrolünü yitirdi.
Rus kaynak, söz konusu yolun bölgedeki cephe hattı ile Sumi Bölgesi'ni doğrudan birbirine bağladığının altı çizdi.
Kaynak, Ukrayna'nın bu yolu Sumi'den personel ve teçhizat sevkiyatı için aktif olarak kullandığını da vurguladı.
Belovodı köyü, Sumi Bölgesi'nde Rusya'nın Kursk Bölgesi'yle bulunan sınıra 5 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Vladimirovka ile birlikte bu yerleşim yerinin 26 Mayıs'ta kurtarıldığını bildirmişti.
Rus güvenlik güçlerinden Sputnik'e yapılan açıklamaya göre Ukrayna birlikleri, Belovodı'dan çekildikten sonra sınırdan Sumi Bölgesi'ne giden önemli yollardan birinin kontrolünü yitirdi.
Rus kaynak, söz konusu yolun bölgedeki cephe hattı ile Sumi Bölgesi'ni doğrudan birbirine bağladığının altı çizdi.
Kaynak, Ukrayna'nın bu yolu Sumi'den personel ve teçhizat sevkiyatı için aktif olarak kullandığını da vurguladı.
Belovodı köyü, Sumi Bölgesi'nde Rusya'nın Kursk Bölgesi'yle bulunan sınıra 5 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Vladimirovka ile birlikte bu yerleşim yerinin 26 Mayıs'ta kurtarıldığını bildirmişti.