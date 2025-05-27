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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/ukrayna-abdye-ateskes-sartlarini-sundu-1096572029.html
Ukrayna, ABD’ye ateşkes şartlarını sundu
Ukrayna, ABD’ye ateşkes şartlarını sundu
Sputnik Türkiye
Zelenskiy’in Ofisi Başkan Yardımcısı İgor Brusilo, Ukrayna'nın ABD’ye ateşkes şartlarını sunduğunu bildirdi. 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T21:44+0300
2025-05-27T21:44+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
abd
ukrayna
keith kellogg
vladimir zelenskiy
donald trump
zaporijya
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
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Zelenskiy’in Ofisi Başkan Yardımcısı İgor Brusilo, Kiev’in ABD ile ateşkesi görüşmek niyetinde olduğunu belirtti. Brusilo yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Rusya ile çatışmayı çözmek için ABD’ye sunduğu önerilerin yalnızca ateşkesle ilgili olduğunu, diğer tüm konuların ise doğrudan müzakereler sırasında ele alınmasının planlandığını söyledi.ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg yaptığı açıklamada, Washington’un Kiev’den, Rusya ile çatışmanın çözümüne yönelik bir dizi şartlar listesi aldığını ifade etti. Brusilo ise Ukrayna’daki bir haber televizyonunda yaptığı konuşmada, “ABD, Ukrayna’dan ateşkes başlatmak için teklifler aldı. Bu ateşkes koşulsuz olmalıdır, çünkü müzakere masasına oturma fırsatı verecektir. Diğer tüm aşamalar bu müzakereler sırasında belirlenecektir.” dedi.Ayrıca Brusilo, bu aşamalardan birinin esir değişimi sürecinin devamı olabileceğini belirtti. Aynı zamanda, Ukrayna’nın Kırım, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR), Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya Federasyonu’na katılımının yasal olarak tanınmasını kabul edilemez bulduğunu ifade etti.Rus tarafı, İstanbul’da Ukrayna heyetiyle yapılan görüşmenin ardından müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu belirtmişti.Kremlin, İstanbul’daki görüşmelerden önce de Ukrayna’da çözüm konusunda Rusya’ya baskı yapmanın faydasız olduğunu dile getirmişti. Vladimir Zelenskiy, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra, Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan görüşmeler için İsviçre ve Vatikan’ın değerlendirildiğini öne sürmüştü. Kellogg ise, Salı günü yaptığı başka bir açıklamada, Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin barış girişimlerini görüşmek üzere gerçekleştireceği bir sonraki toplantının Cenevre’de yapılabileceğini duyurmuştu.DNR, LNR Herson ve Zaporijya'da referandumlarda Rusya’ya katılım yönünde oy kullanıldıDonetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya Federasyonu’na katılımına ilişkin referandumlar 23-27 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Oy pusulalarının yüzde 100’ünün işlenmesinin ardından DNR’de seçmenlerin yüzde 99.23’ü, LNR’de yüzde 98.42’si, Herson Bölgesi’nde yüzde 87.05’i ve Zaporijya Bölgesi’nde yüzde 93.11’i Rusya’ya katılım yönünde oy kullanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 30 Eylül 2022 tarihinde Kremlin’de yaptığı konuşmada bu referandumların sonuçlarını değerlendirmiş ve yeni bölgelerin Rusya’ya kabulüne ilişkin anlaşmaları imzalamıştı.Kırım, Ukrayna’daki 2014 darbesinin ardından Mart ayında yapılan referandum sonrasında bir Rus bölgesi haline gelmişti. Referandumda Kırım’daki seçmenlerin yüzde 96.77’si, Sivastopol’daki seçmenlerin ise yüzde 95.6’sı Rusya’nın bir parçası olmayı desteklemişti. Rusya yönetimi, Kırım halkının uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Tüzüğü’ne tamamen uygun bir şekilde, demokratik olarak Rusya ile yeniden birleşme yönünde oy kullandığını defalarca dile getirmişti. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin de Kırım meselesinin kesin olarak kapandığını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/peskov-rusya-trumpin-aciklamalarina-bagli-kalmaksizin-kendini-savunacak-1096566626.html
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rusya, abd, ukrayna, keith kellogg, vladimir zelenskiy, donald trump, zaporijya, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), kremlin
rusya, abd, ukrayna, keith kellogg, vladimir zelenskiy, donald trump, zaporijya, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), kremlin

Ukrayna, ABD’ye ateşkes şartlarını sundu

21:44 27.05.2025
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaKeith Kellogg
Keith Kellogg - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Zelenskiy’in Ofisi Başkan Yardımcısı İgor Brusilo, Ukrayna'nın ABD’ye ateşkes şartlarını sunduğunu bildirdi.
Zelenskiy’in Ofisi Başkan Yardımcısı İgor Brusilo, Kiev’in ABD ile ateşkesi görüşmek niyetinde olduğunu belirtti. Brusilo yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Rusya ile çatışmayı çözmek için ABD’ye sunduğu önerilerin yalnızca ateşkesle ilgili olduğunu, diğer tüm konuların ise doğrudan müzakereler sırasında ele alınmasının planlandığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg yaptığı açıklamada, Washington’un Kiev’den, Rusya ile çatışmanın çözümüne yönelik bir dizi şartlar listesi aldığını ifade etti.
Brusilo ise Ukrayna’daki bir haber televizyonunda yaptığı konuşmada, “ABD, Ukrayna’dan ateşkes başlatmak için teklifler aldı. Bu ateşkes koşulsuz olmalıdır, çünkü müzakere masasına oturma fırsatı verecektir. Diğer tüm aşamalar bu müzakereler sırasında belirlenecektir.” dedi.
Ayrıca Brusilo, bu aşamalardan birinin esir değişimi sürecinin devamı olabileceğini belirtti. Aynı zamanda, Ukrayna’nın Kırım, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR), Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya Federasyonu’na katılımının yasal olarak tanınmasını kabul edilemez bulduğunu ifade etti.
Rus tarafı, İstanbul’da Ukrayna heyetiyle yapılan görüşmenin ardından müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu belirtmişti.
Kremlin, İstanbul’daki görüşmelerden önce de Ukrayna’da çözüm konusunda Rusya’ya baskı yapmanın faydasız olduğunu dile getirmişti.
Vladimir Zelenskiy, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra, Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan görüşmeler için İsviçre ve Vatikan’ın değerlendirildiğini öne sürmüştü.
Kellogg ise, Salı günü yaptığı başka bir açıklamada, Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin barış girişimlerini görüşmek üzere gerçekleştireceği bir sonraki toplantının Cenevre’de yapılabileceğini duyurmuştu.

DNR, LNR Herson ve Zaporijya'da referandumlarda Rusya’ya katılım yönünde oy kullanıldı

Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya Federasyonu’na katılımına ilişkin referandumlar 23-27 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.
Oy pusulalarının yüzde 100’ünün işlenmesinin ardından DNR’de seçmenlerin yüzde 99.23’ü, LNR’de yüzde 98.42’si, Herson Bölgesi’nde yüzde 87.05’i ve Zaporijya Bölgesi’nde yüzde 93.11’i Rusya’ya katılım yönünde oy kullanmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 30 Eylül 2022 tarihinde Kremlin’de yaptığı konuşmada bu referandumların sonuçlarını değerlendirmiş ve yeni bölgelerin Rusya’ya kabulüne ilişkin anlaşmaları imzalamıştı.
Kırım, Ukrayna’daki 2014 darbesinin ardından Mart ayında yapılan referandum sonrasında bir Rus bölgesi haline gelmişti. Referandumda Kırım’daki seçmenlerin yüzde 96.77’si, Sivastopol’daki seçmenlerin ise yüzde 95.6’sı Rusya’nın bir parçası olmayı desteklemişti.
Rusya yönetimi, Kırım halkının uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Tüzüğü’ne tamamen uygun bir şekilde, demokratik olarak Rusya ile yeniden birleşme yönünde oy kullandığını defalarca dile getirmişti. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin de Kırım meselesinin kesin olarak kapandığını vurgulamıştı.
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