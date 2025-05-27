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Peskov: Rusya, Trump'ın açıklamalarına bağlı kalmaksızın kendini savunacak
Peskov: Rusya, Trump'ın açıklamalarına bağlı kalmaksızın kendini savunacak
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarına ve Ukrayna'da barış sürecinin devam edip etmemesine bağlı kalmaksızın güvenliğini... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T18:06+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rossiya 1 televizyonunun muhabiri Pavel Zarubin’e Kiev'e sağlanan Avrupa füzelerinin menziline ilişkin kısıtlamaların kaldırılması konusunda açıklamalarda bulundu.Peskov, "Barış süreci devam etsin ya da etmesin, Başkan Trump bir şeyler söylesin ya da söylemesin, Rusya kendi güvenliğini sağlayacaktır" diye konuştu.'Amerikalılar ve Avrupalılar, Kiev'in Rus sosyal tesislerine yönelik saldırı girişimlerini inatla görmezden geliyor'Sözcü, "Ne yazık ki ne Avrupalılar ne de Amerikalılar, bize karşı yapılmaya çalışılan İHA'lı saldırıları, sosyal tesislere, Belgorod Bölgesi'nde, Kursk Bölgesi'nde ambulanslara yönelik İHA saldırılarını inatla görmezden geliyor. Ama aynı zamanda Ukrayna'yı ilgilendiren bir konu varsa herkes senkronize bir şekilde borazan öttürüyor" ifadelerini kullandı.'Almanya Başbakanı Merz kafaları iyice karıştırdı'Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, Ukrayna'da uzun menzilli silahlara yönelik kısıtlamaların kaldırılması hakkındaki açıklamaları ile, kendisi de dahil olmak üzere herkesi şaşırttığını vurgulayan Peskov, Alman hükümetinden bazı kişilerin Şansölye'nin sözlerini yalanladığına dikkat çekti.Kremlin Sözcüsü, uzun menzilli silahlara yönelik kısıtlamaların kaldırılması kararının, Avrupa tarafından alındıysa, ilave çatışmaya doğru atılan birkaç adım olduğunu vurguladı.Peskov, uzun menzilli silahlara ilişkin açıklamalarıyla Rusya için belirsizlik yaratmaya çalışan Avrupa ülkelerinin, aslında kendileri için belirsizlik yarattığının altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/merz-almanya-abd-fransa-ve-ingiltere-kieve-silah-sevkiyatinda-menzil-kisitlamalarini-kaldirdi-1096527749.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, haberler, abd, ukrayna, donald trump, güvenlik, rossiya 1, kiev, avrupa, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), almanya, friedrich merz
rusya, kremlin, dmitriy peskov, haberler, abd, ukrayna, donald trump, güvenlik, rossiya 1, kiev, avrupa, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), almanya, friedrich merz

Peskov: Rusya, Trump'ın açıklamalarına bağlı kalmaksızın kendini savunacak

18:06 27.05.2025 (güncellendi: 18:32 27.05.2025)
© Sputnik / Александр ЩербакRusiya Federasiyası Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov
Rusiya Federasiyası Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
© Sputnik / Александр Щербак
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarına ve Ukrayna'da barış sürecinin devam edip etmemesine bağlı kalmaksızın güvenliğini sağlayacağını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rossiya 1 televizyonunun muhabiri Pavel Zarubin’e Kiev'e sağlanan Avrupa füzelerinin menziline ilişkin kısıtlamaların kaldırılması konusunda açıklamalarda bulundu.
Peskov, "Barış süreci devam etsin ya da etmesin, Başkan Trump bir şeyler söylesin ya da söylemesin, Rusya kendi güvenliğini sağlayacaktır" diye konuştu.

'Amerikalılar ve Avrupalılar, Kiev'in Rus sosyal tesislerine yönelik saldırı girişimlerini inatla görmezden geliyor'

Sözcü, "Ne yazık ki ne Avrupalılar ne de Amerikalılar, bize karşı yapılmaya çalışılan İHA'lı saldırıları, sosyal tesislere, Belgorod Bölgesi'nde, Kursk Bölgesi'nde ambulanslara yönelik İHA saldırılarını inatla görmezden geliyor. Ama aynı zamanda Ukrayna'yı ilgilendiren bir konu varsa herkes senkronize bir şekilde borazan öttürüyor" ifadelerini kullandı.

'Almanya Başbakanı Merz kafaları iyice karıştırdı'

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, Ukrayna'da uzun menzilli silahlara yönelik kısıtlamaların kaldırılması hakkındaki açıklamaları ile, kendisi de dahil olmak üzere herkesi şaşırttığını vurgulayan Peskov, Alman hükümetinden bazı kişilerin Şansölye'nin sözlerini yalanladığına dikkat çekti.
Kremlin Sözcüsü, uzun menzilli silahlara yönelik kısıtlamaların kaldırılması kararının, Avrupa tarafından alındıysa, ilave çatışmaya doğru atılan birkaç adım olduğunu vurguladı.

O (Merz) hala gayretli davranıyor ve böyle bir karar alındığı, Ukrayna'nın mesafe gözetmeksizin Rusya'nın derinliklerine saldırma izni aldığı konusunda ısrar ediyor. Eğer bu doğruysa, eğer bu böyleyse bu son derece tehlikeli bir karardır, kelimenin tam anlamıyla ilave bir çatışmaya doğru atılmış birkaç adımdır.

Peskov, uzun menzilli silahlara ilişkin açıklamalarıyla Rusya için belirsizlik yaratmaya çalışan Avrupa ülkelerinin, aslında kendileri için belirsizlik yarattığının altını çizdi.
Friedrich Merz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
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Merz: Almanya, ABD, Fransa ve İngiltere, Kiev'e silah sevkiyatında menzil kısıtlamalarını kaldırdı
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