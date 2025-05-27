https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/ticaret-bakanligindan-anne-sutu-satis-yasagi-ihlal-eden-firmalara-684-bin-lira-ceza-verilecek-1096560005.html

Ticaret Bakanlığı'ndan anne sütü satış yasağı: İhlal eden firmalara 684 bin lira ceza verilecek

Ticaret Bakanlığı'ndan anne sütü satış yasağı: İhlal eden firmalara 684 bin lira ceza verilecek

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, anne sütünün perakende ve elektronik ticarette satışını yasakladığını duyurdu. Çeşitli platformlarda anne sütü satışının yapıldığına dair... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T15:01+0300

2025-05-27T15:01+0300

2025-05-27T15:01+0300

ekonomi̇

ticaret bakanlığı

i̇hlal

ceza

süt

süt fiyatları

anne sütü

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Ticaret Bakanlığı, anne sütünün ticari satışına yönelik kapsamlı yasak kararı aldı. Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada anne sütünün perakende ticarete ve elektronik ticarete konu edilerek satışının yasaklandığını duyurdu.Platformlarda satış şikayetleri artmıştıYasak kararının alınmasında, çeşitli platformlarda anne sütü satışının yapıldığına dair Bakanlığa ulaşan bildirimler etkili oldu. Online platformlar ve sosyal medya üzerinden anne sütü satışı yapan kişi ve firmalar hakkında artan şikayetler, Bakanlığı harekete geçirdi.Sağlık riskleri gerekçe gösterildiTicaret Bakanlığı yetkilileri, yasak kararını sağlık riskleri gerekçesiyle aldıklarını belirtti. Bakanlık açıklamasında, "Bu durumun yol açabileceği sağlık riskleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda anne sütünün satışı yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.Ağır ceza yaptırımlarıAnne sütü satış yasağının ihlal edilmesi durumunda ağır ceza yaptırımları uygulanacak. Yasağa aykırı davranarak anne sütü satışı yapan ve reklam faaliyetlerinde bulunan kişi ve firmalara 684 bin liranın üzerinde para cezası verilecek.Dijital platformlara da cezaYasak kapsamında sadece satış yapanlar değil, bu sürece aracılık eden dijital platformlar da ceza alacak. Bakanlık, dijital ortamda anne sütü satışına aracılık eden platformların her bir ihlal için ayrı ayrı cezalandırılacağını açıkladı.Halk sağlığı önceliğiUzmanlar, anne sütü ticaretinin halk sağlığı açısından riskli olduğunu belirtiyor. Kontrolsüz satılan anne sütünün hijyen koşulları, muhafaza şartları ve satıcının sağlık durumu konularında belirsizlikler bulunuyor.E-ticaret sitelerinde denetimTicaret Bakanlığı'nın aldığı yasak kararının ardından e-ticaret sitelerinde anne sütü satışına yönelik denetimler artırılacak. Online platformların bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmeleri bekleniyor.Sosyal medya platformları uyarıldıSosyal medya platformları da anne sütü satış ilanlarına karşı önlem almaları konusunda uyarıldı. Facebook, Instagram ve diğer sosyal medya mecraları üzerinden yapılan anne sütü satış duyurularının engellenmesi isteniyor.Uygulama süreci başlıyorAnne sütü satış yasağının uygulanması sürecinde Bakanlık denetimleri artırılacak. Yasağa uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacak ve belirlenen ceza miktarları uygulanacak.

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ticaret bakanlığı, i̇hlal, ceza, süt, süt fiyatları, anne sütü