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Ticaret Bakanlığı'ndan anne sütü satış yasağı: İhlal eden firmalara 684 bin lira ceza verilecek
Ticaret Bakanlığı'ndan anne sütü satış yasağı: İhlal eden firmalara 684 bin lira ceza verilecek
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, anne sütünün perakende ve elektronik ticarette satışını yasakladığını duyurdu. Çeşitli platformlarda anne sütü satışının yapıldığına dair... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T15:01+0300
2025-05-27T15:01+0300
ekonomi̇
ticaret bakanlığı
i̇hlal
ceza
süt
süt fiyatları
anne sütü
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Ticaret Bakanlığı, anne sütünün ticari satışına yönelik kapsamlı yasak kararı aldı. Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada anne sütünün perakende ticarete ve elektronik ticarete konu edilerek satışının yasaklandığını duyurdu.Platformlarda satış şikayetleri artmıştıYasak kararının alınmasında, çeşitli platformlarda anne sütü satışının yapıldığına dair Bakanlığa ulaşan bildirimler etkili oldu. Online platformlar ve sosyal medya üzerinden anne sütü satışı yapan kişi ve firmalar hakkında artan şikayetler, Bakanlığı harekete geçirdi.Sağlık riskleri gerekçe gösterildiTicaret Bakanlığı yetkilileri, yasak kararını sağlık riskleri gerekçesiyle aldıklarını belirtti. Bakanlık açıklamasında, "Bu durumun yol açabileceği sağlık riskleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda anne sütünün satışı yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.Ağır ceza yaptırımlarıAnne sütü satış yasağının ihlal edilmesi durumunda ağır ceza yaptırımları uygulanacak. Yasağa aykırı davranarak anne sütü satışı yapan ve reklam faaliyetlerinde bulunan kişi ve firmalara 684 bin liranın üzerinde para cezası verilecek.Dijital platformlara da cezaYasak kapsamında sadece satış yapanlar değil, bu sürece aracılık eden dijital platformlar da ceza alacak. Bakanlık, dijital ortamda anne sütü satışına aracılık eden platformların her bir ihlal için ayrı ayrı cezalandırılacağını açıkladı.Halk sağlığı önceliğiUzmanlar, anne sütü ticaretinin halk sağlığı açısından riskli olduğunu belirtiyor. Kontrolsüz satılan anne sütünün hijyen koşulları, muhafaza şartları ve satıcının sağlık durumu konularında belirsizlikler bulunuyor.E-ticaret sitelerinde denetimTicaret Bakanlığı'nın aldığı yasak kararının ardından e-ticaret sitelerinde anne sütü satışına yönelik denetimler artırılacak. Online platformların bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmeleri bekleniyor.Sosyal medya platformları uyarıldıSosyal medya platformları da anne sütü satış ilanlarına karşı önlem almaları konusunda uyarıldı. Facebook, Instagram ve diğer sosyal medya mecraları üzerinden yapılan anne sütü satış duyurularının engellenmesi isteniyor.Uygulama süreci başlıyorAnne sütü satış yasağının uygulanması sürecinde Bakanlık denetimleri artırılacak. Yasağa uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacak ve belirlenen ceza miktarları uygulanacak.
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ticaret bakanlığı, i̇hlal, ceza, süt, süt fiyatları, anne sütü
ticaret bakanlığı, i̇hlal, ceza, süt, süt fiyatları, anne sütü

Ticaret Bakanlığı'ndan anne sütü satış yasağı: İhlal eden firmalara 684 bin lira ceza verilecek

15:01 27.05.2025
© AAAnne sütü
Anne sütü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
© AA
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Ticaret Bakanlığı, anne sütünün perakende ve elektronik ticarette satışını yasakladığını duyurdu. Çeşitli platformlarda anne sütü satışının yapıldığına dair bildirimlerin ardından sağlık riskleri gerekçesiyle alınan kararda, yasağa aykırı davrananlar için 684 bin liranın üzerinde ceza öngörülüyor.
Ticaret Bakanlığı, anne sütünün ticari satışına yönelik kapsamlı yasak kararı aldı. Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada anne sütünün perakende ticarete ve elektronik ticarete konu edilerek satışının yasaklandığını duyurdu.

Platformlarda satış şikayetleri artmıştı

Yasak kararının alınmasında, çeşitli platformlarda anne sütü satışının yapıldığına dair Bakanlığa ulaşan bildirimler etkili oldu. Online platformlar ve sosyal medya üzerinden anne sütü satışı yapan kişi ve firmalar hakkında artan şikayetler, Bakanlığı harekete geçirdi.

Sağlık riskleri gerekçe gösterildi

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, yasak kararını sağlık riskleri gerekçesiyle aldıklarını belirtti. Bakanlık açıklamasında, "Bu durumun yol açabileceği sağlık riskleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda anne sütünün satışı yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Ağır ceza yaptırımları

Anne sütü satış yasağının ihlal edilmesi durumunda ağır ceza yaptırımları uygulanacak. Yasağa aykırı davranarak anne sütü satışı yapan ve reklam faaliyetlerinde bulunan kişi ve firmalara 684 bin liranın üzerinde para cezası verilecek.

Dijital platformlara da ceza

Yasak kapsamında sadece satış yapanlar değil, bu sürece aracılık eden dijital platformlar da ceza alacak. Bakanlık, dijital ortamda anne sütü satışına aracılık eden platformların her bir ihlal için ayrı ayrı cezalandırılacağını açıkladı.

Halk sağlığı önceliği

Uzmanlar, anne sütü ticaretinin halk sağlığı açısından riskli olduğunu belirtiyor. Kontrolsüz satılan anne sütünün hijyen koşulları, muhafaza şartları ve satıcının sağlık durumu konularında belirsizlikler bulunuyor.

E-ticaret sitelerinde denetim

Ticaret Bakanlığı'nın aldığı yasak kararının ardından e-ticaret sitelerinde anne sütü satışına yönelik denetimler artırılacak. Online platformların bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmeleri bekleniyor.

Sosyal medya platformları uyarıldı

Sosyal medya platformları da anne sütü satış ilanlarına karşı önlem almaları konusunda uyarıldı. Facebook, Instagram ve diğer sosyal medya mecraları üzerinden yapılan anne sütü satış duyurularının engellenmesi isteniyor.

Uygulama süreci başlıyor

Anne sütü satış yasağının uygulanması sürecinde Bakanlık denetimleri artırılacak. Yasağa uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacak ve belirlenen ceza miktarları uygulanacak.
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