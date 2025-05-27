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İnternetten aldığı 3 dana 3 günde öldü: Tüketici Hakem Heyeti'nden emsal karar
İnternetten aldığı 3 dana 3 günde öldü: Tüketici Hakem Heyeti'nden emsal karar
Sputnik Türkiye
Giresun'da yaşayan bir kişi, internetten aldığı 3 dananın üç gün içinde ölmesi sonrası yaşadığı mağduriyet için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Heyet... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T13:46+0300
2025-05-27T13:46+0300
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Giresun’da yaşayan emekli N.Y, internetten büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmak için satın aldığı 3 dananın üç gün içinde ölmesi üzerine hukuk mücadelesi başlattı. Satıcıya banka yoluyla gönderdiği 10 bin liralık kapora, Giresun İl Tüketici Hakem Heyeti kararıyla iade edildi.Danalar teslim edildi, üç gün yaşayabildiİddiaya göre N.Y, küçük ve büyükbaş hayvan satışı yapan bir internet sitesiyle iletişime geçerek, 1,5 aylık olduğu belirtilen 3 danayı satın aldı. Danaların teslimi sırasında 30 bin TL’sini elden, 10 bin TL’sini ise banka yoluyla kapora olarak ödeyen N.Y, teslimden sonra hayvanlardan birinin ertesi gün, diğer ikisinin de peş peşe ölmesiyle şok yaşadı.'Danalar hasta çıktı, veteriner müdahalesi yetersiz kaldı'N.Y, yaptığı açıklamada, “Danalar kamyondan indiğinde ishaldi. ‘Süt fazla içmişler’ dediler ama meğerse hastalarmış. Enfeksiyon kapmışlar. Veteriner geldi ama kurtaramadık” ifadelerini kullandı. Aldığı hayvanların sadece 10 günlük olduğunu ve yatırım amacıyla kredi çekerek bu işe giriştiğini de belirtti.10 bin TL kapora geri verilecekBaşvuruyu inceleyen Tüketici Hakem Heyeti, “taraflarca kararlaştırılmış örnek ve modele uygun olmama” ve “malın sözleşmeye aykırı olması” gerekçesiyle N.Y’nin banka yoluyla gönderdiği 10 bin TL kaporanın iadesine karar verdi. Ancak elden verilen 30 bin TL'lik ödeme, belgeyle ispatlanamadığı için kapsam dışı bırakıldı.Tüketici Derneği’nden kritik uyarıTüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kararın emsal niteliğinde olduğunu belirterek, “Bu kararı örnek alarak tüm mağdur tüketiciler hakem heyetlerine başvurabilir. Ancak mutlaka belgeyle hareket edilmelidir” dedi.Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara da uyarıda bulunan Şahin, “Kurbanlıklar, internetten değil yerinde görülerek alınmalı. Aksi halde hastalıklı hayvanlar yüksek fiyatlara satılabiliyor” diye konuştu.Şahin ayrıca, elden yapılan ödemelerde herhangi bir yazılı belge olmaması durumunda hukuki sürecin zora girdiğini vurguladı. Tüm tüketicilere “belgeyle ödeme yapın” çağrısı yaptı.
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kurban bayramı, tüketici hakem heyeti, dana, iade
kurban bayramı, tüketici hakem heyeti, dana, iade

İnternetten aldığı 3 dana 3 günde öldü: Tüketici Hakem Heyeti'nden emsal karar

13:46 27.05.2025
© AADana
Dana - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
© AA
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Giresun'da yaşayan bir kişi, internetten aldığı 3 dananın üç gün içinde ölmesi sonrası yaşadığı mağduriyet için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Heyet, "sözleşmeye aykırı mal" gerekçesiyle 10 bin liralık kaporanın iadesine karar verdi.
Giresun’da yaşayan emekli N.Y, internetten büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmak için satın aldığı 3 dananın üç gün içinde ölmesi üzerine hukuk mücadelesi başlattı. Satıcıya banka yoluyla gönderdiği 10 bin liralık kapora, Giresun İl Tüketici Hakem Heyeti kararıyla iade edildi.

Danalar teslim edildi, üç gün yaşayabildi

İddiaya göre N.Y, küçük ve büyükbaş hayvan satışı yapan bir internet sitesiyle iletişime geçerek, 1,5 aylık olduğu belirtilen 3 danayı satın aldı. Danaların teslimi sırasında 30 bin TL’sini elden, 10 bin TL’sini ise banka yoluyla kapora olarak ödeyen N.Y, teslimden sonra hayvanlardan birinin ertesi gün, diğer ikisinin de peş peşe ölmesiyle şok yaşadı.

'Danalar hasta çıktı, veteriner müdahalesi yetersiz kaldı'

N.Y, yaptığı açıklamada, “Danalar kamyondan indiğinde ishaldi. ‘Süt fazla içmişler’ dediler ama meğerse hastalarmış. Enfeksiyon kapmışlar. Veteriner geldi ama kurtaramadık” ifadelerini kullandı. Aldığı hayvanların sadece 10 günlük olduğunu ve yatırım amacıyla kredi çekerek bu işe giriştiğini de belirtti.

10 bin TL kapora geri verilecek

Başvuruyu inceleyen Tüketici Hakem Heyeti, “taraflarca kararlaştırılmış örnek ve modele uygun olmama” ve “malın sözleşmeye aykırı olması” gerekçesiyle N.Y’nin banka yoluyla gönderdiği 10 bin TL kaporanın iadesine karar verdi. Ancak elden verilen 30 bin TL'lik ödeme, belgeyle ispatlanamadığı için kapsam dışı bırakıldı.

Tüketici Derneği’nden kritik uyarı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kararın emsal niteliğinde olduğunu belirterek, “Bu kararı örnek alarak tüm mağdur tüketiciler hakem heyetlerine başvurabilir. Ancak mutlaka belgeyle hareket edilmelidir” dedi.
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara da uyarıda bulunan Şahin, “Kurbanlıklar, internetten değil yerinde görülerek alınmalı. Aksi halde hastalıklı hayvanlar yüksek fiyatlara satılabiliyor” diye konuştu.
Şahin ayrıca, elden yapılan ödemelerde herhangi bir yazılı belge olmaması durumunda hukuki sürecin zora girdiğini vurguladı. Tüm tüketicilere “belgeyle ödeme yapın” çağrısı yaptı.
İlhan Şeşen - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
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