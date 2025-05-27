https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/internetten-aldigi-3-dana-3-gunde-oldu-tuketici-hakem-heyetinden-emsal-karar-1096555676.html

İnternetten aldığı 3 dana 3 günde öldü: Tüketici Hakem Heyeti'nden emsal karar

İnternetten aldığı 3 dana 3 günde öldü: Tüketici Hakem Heyeti'nden emsal karar

Sputnik Türkiye

Giresun'da yaşayan bir kişi, internetten aldığı 3 dananın üç gün içinde ölmesi sonrası yaşadığı mağduriyet için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Heyet... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T13:46+0300

2025-05-27T13:46+0300

2025-05-27T13:46+0300

türki̇ye

kurban bayramı

tüketici hakem heyeti

dana

iade

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Giresun’da yaşayan emekli N.Y, internetten büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmak için satın aldığı 3 dananın üç gün içinde ölmesi üzerine hukuk mücadelesi başlattı. Satıcıya banka yoluyla gönderdiği 10 bin liralık kapora, Giresun İl Tüketici Hakem Heyeti kararıyla iade edildi.Danalar teslim edildi, üç gün yaşayabildiİddiaya göre N.Y, küçük ve büyükbaş hayvan satışı yapan bir internet sitesiyle iletişime geçerek, 1,5 aylık olduğu belirtilen 3 danayı satın aldı. Danaların teslimi sırasında 30 bin TL’sini elden, 10 bin TL’sini ise banka yoluyla kapora olarak ödeyen N.Y, teslimden sonra hayvanlardan birinin ertesi gün, diğer ikisinin de peş peşe ölmesiyle şok yaşadı.'Danalar hasta çıktı, veteriner müdahalesi yetersiz kaldı'N.Y, yaptığı açıklamada, “Danalar kamyondan indiğinde ishaldi. ‘Süt fazla içmişler’ dediler ama meğerse hastalarmış. Enfeksiyon kapmışlar. Veteriner geldi ama kurtaramadık” ifadelerini kullandı. Aldığı hayvanların sadece 10 günlük olduğunu ve yatırım amacıyla kredi çekerek bu işe giriştiğini de belirtti.10 bin TL kapora geri verilecekBaşvuruyu inceleyen Tüketici Hakem Heyeti, “taraflarca kararlaştırılmış örnek ve modele uygun olmama” ve “malın sözleşmeye aykırı olması” gerekçesiyle N.Y’nin banka yoluyla gönderdiği 10 bin TL kaporanın iadesine karar verdi. Ancak elden verilen 30 bin TL'lik ödeme, belgeyle ispatlanamadığı için kapsam dışı bırakıldı.Tüketici Derneği’nden kritik uyarıTüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kararın emsal niteliğinde olduğunu belirterek, “Bu kararı örnek alarak tüm mağdur tüketiciler hakem heyetlerine başvurabilir. Ancak mutlaka belgeyle hareket edilmelidir” dedi.Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara da uyarıda bulunan Şahin, “Kurbanlıklar, internetten değil yerinde görülerek alınmalı. Aksi halde hastalıklı hayvanlar yüksek fiyatlara satılabiliyor” diye konuştu.Şahin ayrıca, elden yapılan ödemelerde herhangi bir yazılı belge olmaması durumunda hukuki sürecin zora girdiğini vurguladı. Tüm tüketicilere “belgeyle ödeme yapın” çağrısı yaptı.

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kurban bayramı, tüketici hakem heyeti, dana, iade