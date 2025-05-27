https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/paparaya-yasa-disi-bahis-operasyonu-13-supheli-yakalandi-1096541865.html
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
Papara'ya düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 8 şirkete el konuldu. 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T08:50+0300
2025-05-27T08:50+0300
2025-05-27T09:04+0300
türki̇ye
cumhuriyet başsavcılığı
yasa dışı
yasadışı bahis
yasa dışı bahis
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Papara'ya düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 8 şirkete el konulurken el konulan mal varlıkları arasında yat, beş tekne, üç kiralık kasa, 74 araç, yedi daire de bulunuyor.Soruşturmada, Papara'nın yasa dışı bahiste 'para trafiğine ön ayak' olduğu ifade edildi. Başsavcılık tespitlerine göre, Papara sistemi üzerinden 102 farklı bahis ve kumar sitesi kurulduğu belirtildi.Bu hesaplardan elde edilen tutarlar, Papara aracılığıyla 274 banka hesabına aktarıldı. Başsavcılık, gözaltına alınan şüphelileri suç örgütü kurmak ve suç örgütü üyesi olmakla da suçluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/yasa-disi-bahis-sorusturmasinda-sosyal-medya-fenomeni-ibrahim-yilmaz-10-hapis-cezasi-aldi-1096023815.html
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cumhuriyet başsavcılığı, yasa dışı, yasadışı bahis, yasa dışı bahis
cumhuriyet başsavcılığı, yasa dışı, yasadışı bahis, yasa dışı bahis
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
08:50 27.05.2025 (güncellendi: 09:04 27.05.2025)
Papara'ya düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 8 şirkete el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Papara'ya düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 8 şirkete el konulurken el konulan mal varlıkları arasında yat, beş tekne, üç kiralık kasa, 74 araç, yedi daire de bulunuyor.
Soruşturmada, Papara'nın yasa dışı bahiste 'para trafiğine ön ayak' olduğu ifade edildi. Başsavcılık tespitlerine göre, Papara sistemi üzerinden 102 farklı bahis ve kumar sitesi kurulduğu belirtildi.
Bu hesaplardan elde edilen tutarlar, Papara aracılığıyla 274 banka hesabına aktarıldı. Başsavcılık, gözaltına alınan şüphelileri suç örgütü kurmak ve suç örgütü üyesi olmakla da suçluyor.