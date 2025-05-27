https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/paparaya-yasa-disi-bahis-operasyonu-13-supheli-yakalandi-1096541865.html

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

Papara'ya düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 8 şirkete el konuldu. 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T08:50+0300

2025-05-27T08:50+0300

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türki̇ye

cumhuriyet başsavcılığı

yasa dışı

yasadışı bahis

yasa dışı bahis

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Papara'ya düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 8 şirkete el konulurken el konulan mal varlıkları arasında yat, beş tekne, üç kiralık kasa, 74 araç, yedi daire de bulunuyor.Soruşturmada, Papara'nın yasa dışı bahiste 'para trafiğine ön ayak' olduğu ifade edildi. Başsavcılık tespitlerine göre, Papara sistemi üzerinden 102 farklı bahis ve kumar sitesi kurulduğu belirtildi.Bu hesaplardan elde edilen tutarlar, Papara aracılığıyla 274 banka hesabına aktarıldı. Başsavcılık, gözaltına alınan şüphelileri suç örgütü kurmak ve suç örgütü üyesi olmakla da suçluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/yasa-disi-bahis-sorusturmasinda-sosyal-medya-fenomeni-ibrahim-yilmaz-10-hapis-cezasi-aldi-1096023815.html

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