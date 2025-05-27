Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Parıltının gerçek yüzü
07:07
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Manşetten Mehmet Şimşek eleştirisi
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Zeynep Avcı: 'Kendimi şarkı söylemeye adadım'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sağlıklı beslenmenin görünmeyen tehdidi: Pestisit
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın unutulmaz ismi, Harun Kolçak'ın da babasıydı
15:22
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Husiler, Pentagon'u yendi mi?
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
44 dk
SESLİ HABER
Macron’un yediği tokat dünya basınında
18:19
3 dk
HABERLER
Öne çıkan başlıklar
18:30
12 dk
İLHAN ŞEŞEN'E VEDA
Usta sanatçı bir ömürlük şarkılara imza attı
18:45
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Muharrem Baki: “Mahremiyetinize sahip çıkmak sizin elinizde”
07:12
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
0 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/paparaya-yasa-disi-bahis-operasyonu-13-supheli-yakalandi-1096541865.html
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
Papara'ya düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 8 şirkete el konuldu. 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T08:50+0300
2025-05-27T09:04+0300
türki̇ye
cumhuriyet başsavcılığı
yasa dışı
yasadışı bahis
yasa dışı bahis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088903033_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7cdf9003c39067f0b7572445f57d1eda.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Papara'ya düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 8 şirkete el konulurken el konulan mal varlıkları arasında yat, beş tekne, üç kiralık kasa, 74 araç, yedi daire de bulunuyor.Soruşturmada, Papara'nın yasa dışı bahiste 'para trafiğine ön ayak' olduğu ifade edildi. Başsavcılık tespitlerine göre, Papara sistemi üzerinden 102 farklı bahis ve kumar sitesi kurulduğu belirtildi.Bu hesaplardan elde edilen tutarlar, Papara aracılığıyla 274 banka hesabına aktarıldı. Başsavcılık, gözaltına alınan şüphelileri suç örgütü kurmak ve suç örgütü üyesi olmakla da suçluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/yasa-disi-bahis-sorusturmasinda-sosyal-medya-fenomeni-ibrahim-yilmaz-10-hapis-cezasi-aldi-1096023815.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088903033_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0e69ffac9a4347174d989b123474cb1b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cumhuriyet başsavcılığı, yasa dışı, yasadışı bahis, yasa dışı bahis
cumhuriyet başsavcılığı, yasa dışı, yasadışı bahis, yasa dışı bahis

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

08:50 27.05.2025 (güncellendi: 09:04 27.05.2025)
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
© AA
Abone ol
Papara'ya düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 8 şirkete el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Papara'ya düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 8 şirkete el konulurken el konulan mal varlıkları arasında yat, beş tekne, üç kiralık kasa, 74 araç, yedi daire de bulunuyor.
Soruşturmada, Papara'nın yasa dışı bahiste 'para trafiğine ön ayak' olduğu ifade edildi. Başsavcılık tespitlerine göre, Papara sistemi üzerinden 102 farklı bahis ve kumar sitesi kurulduğu belirtildi.
Bu hesaplardan elde edilen tutarlar, Papara aracılığıyla 274 banka hesabına aktarıldı. Başsavcılık, gözaltına alınan şüphelileri suç örgütü kurmak ve suç örgütü üyesi olmakla da suçluyor.
İbrahim Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
TÜRKİYE
Yasa dışı bahis soruşturmasında sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz, 10 hapis cezası aldı
7 Mayıs, 13:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала