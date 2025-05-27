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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/suudi-arabistan-ve-kuveyt-arasindaki-bolgede-petrol-dahasi-bulundu-1096538079.html
Suudi Arabistan ve Kuveyt arasındaki bölgede petrol sahası bulundu
Suudi Arabistan ve Kuveyt arasındaki bölgede petrol sahası bulundu
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan ve Kuveyt, aralarındaki tarafsız bölgede yeni bir petrol sahası keşfedildiğini duyurdu. 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T02:03+0300
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suudi arabistan
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın bildirdiğine göre, Suudi Arabistan ve Kuveyt, tarafsız bölgede yeni bir petrol sahasının keşfedildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, Wafra sahasının yaklaşık beş kilometre kuzeyinde yer alan Kuzey Wafra Wara-Burgan sahasında, iki ülkenin ortak yürüttüğü arama çalışmaları sırasında petrol bulundu.Bu keşif, Suudi Arabistan ile Kuveyt arasındaki ortak sınır bölgesi ve bitişik deniz alanı olan tarafsız bölgede, 2020 yılında üretimin yeniden başlamasından bu yana gerçekleştirilen ilk yeni petrol keşfi olma özelliğini taşıyor.SPA'nın aktardığına göre, yeni petrol sahası her iki ülkenin de küresel enerji arzında güvenilir aktörler olma konumunu güçlendirmesi ve arama-üretim kapasitelerine katkı sağlaması açısından büyük önem taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/kremlin-putin-ukrayna-ile-esir-degisimindeki-yardimlari-icin-lukasenkoya-tesekkur-etti-1096537671.html
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ortadoğu, suudi arabistan, kuveyt, petrol
ortadoğu, suudi arabistan, kuveyt, petrol

Suudi Arabistan ve Kuveyt arasındaki bölgede petrol sahası bulundu

02:03 27.05.2025 (güncellendi: 02:48 27.05.2025)
© Depositphotos.com / crstrbrtPetrol üretimi
Petrol üretimi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
© Depositphotos.com / crstrbrt
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Suudi Arabistan ve Kuveyt, aralarındaki tarafsız bölgede yeni bir petrol sahası keşfedildiğini duyurdu.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın bildirdiğine göre, Suudi Arabistan ve Kuveyt, tarafsız bölgede yeni bir petrol sahasının keşfedildiğini duyurdu.
Açıklamaya göre, Wafra sahasının yaklaşık beş kilometre kuzeyinde yer alan Kuzey Wafra Wara-Burgan sahasında, iki ülkenin ortak yürüttüğü arama çalışmaları sırasında petrol bulundu.
Bu keşif, Suudi Arabistan ile Kuveyt arasındaki ortak sınır bölgesi ve bitişik deniz alanı olan tarafsız bölgede, 2020 yılında üretimin yeniden başlamasından bu yana gerçekleştirilen ilk yeni petrol keşfi olma özelliğini taşıyor.
SPA'nın aktardığına göre, yeni petrol sahası her iki ülkenin de küresel enerji arzında güvenilir aktörler olma konumunu güçlendirmesi ve arama-üretim kapasitelerine katkı sağlaması açısından büyük önem taşıyor.
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