https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/kremlin-putin-ukrayna-ile-esir-degisimindeki-yardimlari-icin-lukasenkoya-tesekkur-etti-1096537671.html
Kremlin: Putin, Ukrayna ile esir değişimindeki yardımları için Lukaşenko'ya teşekkür etti
Kremlin: Putin, Ukrayna ile esir değişimindeki yardımları için Lukaşenko'ya teşekkür etti
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko’ya teşekkür etti. 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T00:20+0300
2025-05-27T00:20+0300
2025-05-27T00:20+0300
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Kremlin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 23-25 Mayıs tarihlerinde gözaltında tutulan kişilerin değişiminin organize edilmesine sağladığı katkıdan dolayı Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko’ya teşekkür ettiği belirtildi.Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/rus-lider-putin-disisleri-bakani-fidan-ile-gorustu-1096534649.html
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aleksandr lukaşenko, rusya federasyonu, ukrayna, belarus, kremlin
aleksandr lukaşenko, rusya federasyonu, ukrayna, belarus, kremlin
Kremlin: Putin, Ukrayna ile esir değişimindeki yardımları için Lukaşenko'ya teşekkür etti
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko’ya teşekkür etti.
Kremlin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 23-25 Mayıs tarihlerinde gözaltında tutulan kişilerin değişiminin organize edilmesine sağladığı katkıdan dolayı Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko’ya teşekkür ettiği belirtildi.
Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu arayarak, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinde varılan anlaşma uyarınca 23-25 Mayıs tarihlerinde Gomel bölgesindeki Doğu Guta sınır kapısında gerçekleştirilen mahkum değişiminin organize edilmesindeki yardımlarından dolayı teşekkürlerini iletti."