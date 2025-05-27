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Kremlin: Putin, Ukrayna ile esir değişimindeki yardımları için Lukaşenko'ya teşekkür etti
Kremlin: Putin, Ukrayna ile esir değişimindeki yardımları için Lukaşenko'ya teşekkür etti
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko’ya teşekkür etti. 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T00:20+0300
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dünya
aleksandr lukaşenko
rusya federasyonu
ukrayna
belarus
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Kremlin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 23-25 Mayıs tarihlerinde gözaltında tutulan kişilerin değişiminin organize edilmesine sağladığı katkıdan dolayı Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko’ya teşekkür ettiği belirtildi.Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
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aleksandr lukaşenko, rusya federasyonu, ukrayna, belarus, kremlin
aleksandr lukaşenko, rusya federasyonu, ukrayna, belarus, kremlin

Kremlin: Putin, Ukrayna ile esir değişimindeki yardımları için Lukaşenko'ya teşekkür etti

00:20 27.05.2025
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Multimedya arşivine gidinПрезидент Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Президент Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna
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Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko’ya teşekkür etti.
Kremlin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 23-25 Mayıs tarihlerinde gözaltında tutulan kişilerin değişiminin organize edilmesine sağladığı katkıdan dolayı Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko’ya teşekkür ettiği belirtildi.
Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu arayarak, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinde varılan anlaşma uyarınca 23-25 Mayıs tarihlerinde Gomel bölgesindeki Doğu Guta sınır kapısında gerçekleştirilen mahkum değişiminin organize edilmesindeki yardımlarından dolayı teşekkürlerini iletti."
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