https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/kremlin-putin-ukrayna-ile-esir-degisimindeki-yardimlari-icin-lukasenkoya-tesekkur-etti-1096537671.html

Kremlin: Putin, Ukrayna ile esir değişimindeki yardımları için Lukaşenko'ya teşekkür etti

Kremlin: Putin, Ukrayna ile esir değişimindeki yardımları için Lukaşenko'ya teşekkür etti

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko’ya teşekkür etti. 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T00:20+0300

2025-05-27T00:20+0300

2025-05-27T00:20+0300

dünya

aleksandr lukaşenko

rusya federasyonu

ukrayna

belarus

kremlin

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Kremlin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 23-25 Mayıs tarihlerinde gözaltında tutulan kişilerin değişiminin organize edilmesine sağladığı katkıdan dolayı Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko’ya teşekkür ettiği belirtildi.Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/rus-lider-putin-disisleri-bakani-fidan-ile-gorustu-1096534649.html

rusya federasyonu

ukrayna

belarus

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aleksandr lukaşenko, rusya federasyonu, ukrayna, belarus, kremlin