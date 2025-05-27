https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/slovenya-eurovisiondan-cekilme-tehdidi-israilin-katilimi-protesto-ediliyor-1096558553.html

Slovenya Eurovision'dan çekilmekle tehdit etti: İsrail'in katılımı protesto ediliyor

Slovenya Eurovision'dan çekilmekle tehdit etti: İsrail'in katılımı protesto ediliyor

Sputnik Türkiye

Slovenya Televizyonu, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına ilişkin endişelerine EBU'dan tatmin edici cevap alamazsa gelecek yarışmadan... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T14:50+0300

2025-05-27T14:50+0300

2025-05-27T15:11+0300

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Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail tartışması büyümeye devam ediyor. Belçika ve İspanya'nın ardından şimdi de Slovenya, İsrail'in yarışmaya katılımını protesto ederek çekilme tehdidinde bulundu. Slovenya Televizyonu yetkilileri, endişelerine somut cevap alamazlarsa gelecek yarışmadan çekilebileceklerini açıkladı.Slovenya'dan sert tepkiSlovenya Televizyonu Müdürü Ksenija Horvat, konuyla ilgili yazılı açıklamasında EBU'ya (Avrupa Yayın Birliği) gönderilen mektupta İsrail'in Eurovision katılımına duyulan endişelerin iletildiğini belirtti. Horvat, "EBU endişelerimize ilişkin somut cevaplar vermediği takdirde biz de Slovenya olarak gelecek yarışmaya katılımımızı değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.Halk oylaması tartışması büyüyorİsviçre'nin Basel kentinde 17 Mayıs'ta gerçekleşen Eurovision finalinde İsrail'in halk oylamasında en yüksek puanı alarak ikinci sırayı elde etmesi, birçok ülkede tepkiyle karşılanmıştı. Jüri puanlarıyla alt sıralarda yer alan İsrail'in halk oylamasındaki başarısı, oylamanın şeffaflığı konusunda şüpheleri artırdı.Kamuoyu güveni sorgulanıyorSlovenya Televizyonu Müdürü Horvat, bu yılki halk oylamasının kamuoyu güvenini azalttığını düşündüklerini belirtti. "EBU'nun konuya ilişkin verdiği cevaplar da tatmin edici değildi" diyen Horvat, üye kuruluşlarla acil toplantı yapılması çağrısında bulundu.Gazze krizi gölgesiSlovenya yetkilisi, "Gazze ve Filistin'deki insani durumun daha da kötüye gittiği bu günlerde Slovenya ve Avrupa'nın endişeleri artıyor" değerlendirmesinde bulundu. Horvat, Slovenya'dan birçok izleyicinin yarışmadaki halk oylamasını sorguladığını ve siyasi çıkarların sonucu etkilediğinin düşünüldüğünü söyledi.EBU savunmasında ısrarlıAvrupa Yayın Birliği, artan eleştirilere karşın halk oylaması sonuçlarının bağımsız bir şirket tarafından doğrulandığını savunuyor. Ancak birçok üye ülke, bu açıklamaları yetersiz buluyor ve daha detaylı inceleme talep ediyor.İspanya ve Belçika'dan önceki tepkilerSlovenya'dan önce İspanya devlet televizyonu RTVE, EBU'ya yazılı başvuruda bulunarak Eurovision'daki telefonla halk oylamasının tam incelemeden geçirilmesini talep etmişti. Belçika'nın VRT televizyonu da benzer endişelerini dile getirerek, EBU'nun bu konuları dikkate almaması durumunda yarışmaya katılımlarını gözden geçireceklerini açıklamıştı.Yarışmanın geleceği belirsizleşiyorArtan protesto ve çekilme tehditleri, Eurovision Şarkı Yarışması'nın geleceğini belirsizleştiriyor. EBU'nun bu eleştirilere nasıl yanıt vereceği ve İsrail'in gelecek yarışmalardaki durumu merak ediliyor.Siyasi gerilim artıyorEurovision tarihinde nadiren yaşanan bu tür siyasi gerilim, yarışmanın apolitik karakterinin sorgulanmasına neden oluyor. Üye ülkelerin tepkileri ve çekilme tehditleri, organizasyonun yapısında köklü değişikliklere yol açabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/eurovisionun-ilk-yari-finalinde-israile-tepki-filistin-bayraklari-acildi-1096201307.html

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