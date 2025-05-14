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Eurovision'un ilk yarı finalinde İsrail'e tepki: Filistin bayrakları açıldı
Eurovision'un ilk yarı finalinde İsrail'e tepki: Filistin bayrakları açıldı
Sputnik Türkiye
İsrail'in katılımı nedeniyle eleştirilerin hedefindeki Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finalininde salonda Filistin bayrakları açıldı. Yarı finalde... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T07:32+0300
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İsviçre'nin Basel kentinde 69'uncusu düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finalini salonda takip eden bazı seyirciler, Filistin bayrağı açarak Gazze'deki duruma dikkati çekti.17 Mayıs'taki büyük finalle gelecek senenin ev sahibinin belirleneceği yarışmaya İsrail'in katılımı tepki çekiyor ve dünya basınında gündem oluyor. İsrail'in yer almadığı ilk yarı finalde, birçok performans sırasında ve sonrasında salonda Filistin bayrağı ekranlara yansıdı.15 ülkenin sahne aldığı ilk yarı finalde, oylama sonucu Norveç, Arnavutluk, İsveç, İzlanda, Hollanda, Polonya, San Marino, Estonya, Portekiz ve Ukrayna büyük finale yükselmeyi başarırken, Azerbaycan, Slovenya, Belçika, Hırvatistan ve Güney Kıbrıs ise yarışmaya veda etti.Basel'de üst düzey güvenlik önlemiBasel'de, 2025 Eurovision Şarkı Yarışması öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.Organizasyonun neden olabileceği potansiyel güvenlik riskleri nedeniyle kolluk kuvvetlerinin koordineli çalışacağı bildirildi.Basel Kantonu, etkinlik boyunca yaklaşık 1300 polis memurunun görev yapacağını ve bu kapsamda İsviçre ordusunun da 40 askerle destek sağlayacağını duyurdu.Öte yandan, Fransız ve Alman güvenlik güçlerinin de bazı görevlerde yer alacağı belirtildi.Basel kentinde 13-17 Mayıs'ta düzenlenecek yarışmada İsrail'i temsil eden Yuval Raphael, "New Day Will Rise" adlı şarkısıyla finale kalmak için 15 Mayıs'taki ikinci yarı finalde yarışacak.
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Eurovision'un ilk yarı finalinde İsrail'e tepki: Filistin bayrakları açıldı

07:32 14.05.2025
© AP Photo / Martin MeissnerEurovision'un ilk yarı finalinde İsrail'e tepki: Filistin bayrakları açıldı
Eurovision'un ilk yarı finalinde İsrail'e tepki: Filistin bayrakları açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Martin Meissner
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İsrail'in katılımı nedeniyle eleştirilerin hedefindeki Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finalininde salonda Filistin bayrakları açıldı. Yarı finalde, oylama sonucu Norveç, Arnavutluk, İsveç, İzlanda, Hollanda, Polonya, San Marino, Estonya, Portekiz ve Ukrayna büyük finale yükseldi.
İsviçre'nin Basel kentinde 69'uncusu düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finalini salonda takip eden bazı seyirciler, Filistin bayrağı açarak Gazze'deki duruma dikkati çekti.
17 Mayıs'taki büyük finalle gelecek senenin ev sahibinin belirleneceği yarışmaya İsrail'in katılımı tepki çekiyor ve dünya basınında gündem oluyor. İsrail'in yer almadığı ilk yarı finalde, birçok performans sırasında ve sonrasında salonda Filistin bayrağı ekranlara yansıdı.
15 ülkenin sahne aldığı ilk yarı finalde, oylama sonucu Norveç, Arnavutluk, İsveç, İzlanda, Hollanda, Polonya, San Marino, Estonya, Portekiz ve Ukrayna büyük finale yükselmeyi başarırken, Azerbaycan, Slovenya, Belçika, Hırvatistan ve Güney Kıbrıs ise yarışmaya veda etti.

Basel'de üst düzey güvenlik önlemi

Basel'de, 2025 Eurovision Şarkı Yarışması öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
Organizasyonun neden olabileceği potansiyel güvenlik riskleri nedeniyle kolluk kuvvetlerinin koordineli çalışacağı bildirildi.
Basel Kantonu, etkinlik boyunca yaklaşık 1300 polis memurunun görev yapacağını ve bu kapsamda İsviçre ordusunun da 40 askerle destek sağlayacağını duyurdu.
Öte yandan, Fransız ve Alman güvenlik güçlerinin de bazı görevlerde yer alacağı belirtildi.
Basel kentinde 13-17 Mayıs'ta düzenlenecek yarışmada İsrail'i temsil eden Yuval Raphael, "New Day Will Rise" adlı şarkısıyla finale kalmak için 15 Mayıs'taki ikinci yarı finalde yarışacak.
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