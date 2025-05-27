https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/saglik-bakanligi-kura-cekimi-tamamlandi-saglik-bakanligi-isci-alimi-kura-sonuclari-nasil-ogrenilir-1096572229.html
Sağlık Bakanlığı kura çekimi tamamlandı: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir?
Sağlık Bakanlığı kura çekimi tamamlandı: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir?
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı'nın 3 bin 658 personel alımı kura çekilişi saat 18.00'da tamamlandı. Sonuçlar, resmi internet adresinden T.C. kimlik no, baba adı ve doğum... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T21:48+0300
2025-05-27T21:48+0300
2025-05-27T21:48+0300
türki̇ye
sağlık bakanlığı
kura
kura çekimi
işçi
personel
sözleşmeli personel
personel alımı
idari personel
personel sayısı
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Sağlık Bakanlığı'nın 3 bin 658 personel alım kura sonuçları iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden açıklandı.Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 3 bin 658 işçi alımı için kura çekimi bugün Ankara’da düzenlendi. Kura çekimi saat 10.00’da başlayıp saat 18.00’da tamamlandı. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asıl ve yedek adaylar belirlenirken, adayların kura sonuçlarını aynı gün saat 22.00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden öğrenebileceği ifade edildi.Sağlık Bakanlığı işçi kura çekimini kazanan adaylar ne yapacak?Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kura sonuçlarının ardından asıl olarak hak kazanan adayların, gerekli belgelerle birlikte atandıkları kurumlara başvuru yapmaları gerektiği belirtildi. Eksik ya da yanıltıcı bilgi veren veya süresi içinde evraklarını teslim etmeyen adayların yerine yedek adayların çağrılacağı ifade edildi. Evrak teslim tarihlerinin ise ayrıca duyurulacağı kaydedildi.Sağlık Bakanlığı hangi illerde işçi alacak?Sağlık Bakanlığı tüm illerde temizlik, klinik destek ve güvenlik personeli alımı yapacağını açıkladı. Her il için (Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Samsun, Diyarbakır, Edirne ve diğer tüm iller) kadronun 3 katı asil ve yedek adayın belirleneceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/saglik-bakanligi-duyurdu-15-bin-342-sozlesmeli-saglik-personeli-alimi-sonuclari-aciklandi-1096228580.html
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sağlık bakanlığı, kura, kura çekimi, işçi, personel, sözleşmeli personel, personel alımı, idari personel, personel sayısı, i̇stihdam fazlası personel, devlet personel başkanlığı
sağlık bakanlığı, kura, kura çekimi, işçi, personel, sözleşmeli personel, personel alımı, idari personel, personel sayısı, i̇stihdam fazlası personel, devlet personel başkanlığı
Sağlık Bakanlığı kura çekimi tamamlandı: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir?
Sağlık Bakanlığı'nın 3 bin 658 personel alımı kura çekilişi saat 18.00'da tamamlandı. Sonuçlar, resmi internet adresinden T.C. kimlik no, baba adı ve doğum yılı bilgileriyle sorgulanabiliyor.
Sağlık Bakanlığı'nın 3 bin 658 personel alım kura sonuçları iscisonuc.saglik.gov.tr
adresinden açıklandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 3 bin 658 işçi alımı için kura çekimi bugün Ankara’da düzenlendi. Kura çekimi saat 10.00’da başlayıp saat 18.00’da tamamlandı.
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asıl ve yedek adaylar belirlenirken, adayların kura sonuçlarını aynı gün saat 22.00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr
adresinden öğrenebileceği ifade edildi.
Sağlık Bakanlığı işçi kura çekimini kazanan adaylar ne yapacak?
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kura sonuçlarının ardından asıl olarak hak kazanan adayların, gerekli belgelerle birlikte atandıkları kurumlara başvuru yapmaları gerektiği belirtildi. Eksik ya da yanıltıcı bilgi veren veya süresi içinde evraklarını teslim etmeyen adayların yerine yedek adayların çağrılacağı ifade edildi. Evrak teslim tarihlerinin ise ayrıca duyurulacağı kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı hangi illerde işçi alacak?
Sağlık Bakanlığı tüm illerde temizlik, klinik destek ve güvenlik personeli alımı yapacağını açıkladı. Her il için (Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Samsun, Diyarbakır, Edirne ve diğer tüm iller) kadronun 3 katı asil ve yedek adayın belirleneceği ifade edildi.