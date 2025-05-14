https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/saglik-bakanligi-duyurdu-15-bin-342-sozlesmeli-saglik-personeli-alimi-sonuclari-aciklandi-1096228580.html

Sağlık Bakanlığı duyurdu: 15 bin 342 sözleşmeli sağlık personeli alımı sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı duyurdu: 15 bin 342 sözleşmeli sağlık personeli alımı sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye

ÖSYM, KPSS-2025/4 kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın 15 bin 342 sözleşmeli sağlık personeli alımının sonuçlarını açıkladı. 2-8 Mayıs tarihleri arasında alınan... 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T18:14+0300

2025-05-14T18:14+0300

2025-05-14T18:20+0300

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Sağlık Bakanlığı'nın 15 bin 342 sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı.ÖSYM, 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınan tercihler doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'nın 15 bin 342 sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna başvuran adayların sonuçlara ÖSYM'nin resmi internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebileceğini duyurdu.Yerleşen adayların atanmak üzere doğrudan ilgili kuruma başvuracağı ve gerekli belgelerin Sağlık Bakanlığı'nın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden duyurulacağı açıklandı.Alım yapılan kadrolar arasında 7 bin 597 hemşire, bin 786 ilk ve acil yardım teknikeri, bin 280 ebe, 397 ağız ve diş sağlığı teknikeri ve 215 büro personeli gibi birçok branş yer aldı. Bakanlık, eylül ayında 18 bin yeni personel alımı daha yapacağını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/saglik-bakanligi-sozlesmeli-personel-alimi-icin-tercihler-basladi-osym-tercih-islemleri-nasil-1095873919.html

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