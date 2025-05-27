https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/rusya-yaptirimlarinin-delinmesine-karsi-mucadelede-sekte-abd-ve-ab-anlasamiyorlar-1096543288.html

Rusya yaptırımlarının delinmesine karşı mücadelede sekte: ABD ve AB anlaşamıyorlar

Rusya yaptırımlarının delinmesine karşı mücadelede sekte: ABD ve AB anlaşamıyorlar

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların delinmesine karşı ortak mücadele için düzenlediği görüşmelerin çöktüğü belirtildi. 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T09:27+0300

2025-05-27T09:27+0300

2025-05-27T09:24+0300

dünya

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avrupa birliği

almanya dışişleri bakanlığı

yaptırım

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Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın iç raporuna dayandırdığı haberinde, AB ve ABD’nin Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların delinmesine karşı mücadelede işbirliği yönünde anlaşmaya varmadığını yazdı.Gazetenin yazısında, “Dışişleri Bakanlığı'nın, 20 Mayıs'ta Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Konseyi toplantısına ilişkin iç raporu da bunu kanıtlıyor. Gizli belgeye göre, AB'nin yaptırımlar konusundaki özel temsilcisi David O'Sullivan, yaptırımların delinmesi konusunda transatlantik koordinasyonun tamamen bozulmasından şikayetçi. Sonuç olarak ‘ortak işbirliği’ artık gerçekleşmiyor” ifadesine yer verildi.G7 işbirliğinin bile bu yönde ivme kaybettiğini belirtilen yazıda, “Bu koşullar altında, Avrupalılar ve Amerikalıların yeni bir yaptırım paketi üzerinde nasıl anlaşabilecekleri belirsiz” dendi.Daha önce AB, Rusya'ya yönelik 17. yaptırım paketinin kabul edildiğini duyurmuştu. Yaptırımlar artık 2 bin 400’den fazla kişi ve kuruluşu kapsıyor.Moskova, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkabileceğini defalarca ifade etmişti. Aynı zamanda, Rusya karşıtı önlemlerin başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olan Batılı ülkelerde birçok uzman ve siyasetçi yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırımların tüm küresel ekonomiye büyük darbe indirdiğini kaydetmişti. Putin’e göre, Batı’nın amacı milyonlarca insanın hayatını daha da kötüleştirmek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/bati-liderleri-kievin-rus-sivil-altyapisina-yonelik-saldirilari-gormezden-geliyor-1096541710.html

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rusya, abd, avrupa birliği, almanya dışişleri bakanlığı, yaptırım