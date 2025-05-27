https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/bati-liderleri-kievin-rus-sivil-altyapisina-yonelik-saldirilari-gormezden-geliyor-1096541710.html

‘Batı liderleri Kiev’in Rus sivil altyapısına yönelik saldırıları görmezden geliyor’

‘Batı liderleri Kiev’in Rus sivil altyapısına yönelik saldırıları görmezden geliyor’

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın Rusya’daki sivil altyapıya yönelik saldırılarını ve Rusya’nın buna misilleme olarak Ukrayna’daki askeri hedefleri vurmasını değerlendiren yabancı... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T08:38+0300

2025-05-27T08:38+0300

2025-05-27T08:45+0300

ukrayna kri̇zi̇

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ab

uzman

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

füze saldırısı

venezüella

küba

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Venezüellalı uluslararası ilişkiler uzmanı Elizabeth Pereira, Sputnik’e açıklamasında, Batılı liderlerin Kiev'in Rus sivil altyapısına yönelik saldırısını görmezden gelmeyi tercih ettiğini belirtti.Ukrayna'nın Moskova dahil Rus şehirlerine düzenlediği son İHA ve füze saldırılarının sadece Rusya'yı değil, uluslararası hukuka saygı duyan herkesi alarma geçirmesi gerektiğini kaydeden Pereira, bu konuda şu yorumda bulundu:Batı'nın, Rusya'nın misilleme eylemlerine ilişkin dile getirdiği öfkenin, Ukrayna'nın Rus bölgelerini sistematik olarak bombalamasına kayıtsız kalması ve hatta buna dahil olmasıyla “acayip bir tezat” oluşturduğuna dikkat çeken Venezüellalı uzman sözlerini şöyle sürdürdü:‘AB, Ukrayna’nın saldırılarına destek veriyor’Küba’daki Raúl Roa García Uluslararası İlişkiler Yüksek Enstitüsü görevlisi, uluslararası ilişkiler uzmanı Yosmany Fernández Pacheco, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki sivil hedefleri hedef alan son saldırılarının, açıkça Rusya karşıtı bir tutum sergileyen ve Moskova ile Washington arasındaki ilişkilerin normalleşmesine karşı çıkan AB'nin desteğini almış olabileceğine dikkat çekti.Kiev'in eylemlerinin barış görüşmelerini engellemeyi ve hatta durdurmayı amaçladığına inanan Pacheco, Ukrayna saldırılarının arkasında ülke içindeki aşırı milliyetçi güçlerin olduğunu belirterek şunu dedi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/eski-pentagon-danismani-nato-yuruyen-ceset-ab-dagiliyor-1096541045.html

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rusya, ukrayna, ab, uzman, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), füze saldırısı, venezüella, küba