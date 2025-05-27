https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/bati-liderleri-kievin-rus-sivil-altyapisina-yonelik-saldirilari-gormezden-geliyor-1096541710.html
‘Batı liderleri Kiev’in Rus sivil altyapısına yönelik saldırıları görmezden geliyor’
‘Batı liderleri Kiev’in Rus sivil altyapısına yönelik saldırıları görmezden geliyor’
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın Rusya’daki sivil altyapıya yönelik saldırılarını ve Rusya’nın buna misilleme olarak Ukrayna’daki askeri hedefleri vurmasını değerlendiren yabancı... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T08:38+0300
2025-05-27T08:38+0300
2025-05-27T08:45+0300
ukrayna kri̇zi̇
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Venezüellalı uluslararası ilişkiler uzmanı Elizabeth Pereira, Sputnik’e açıklamasında, Batılı liderlerin Kiev'in Rus sivil altyapısına yönelik saldırısını görmezden gelmeyi tercih ettiğini belirtti.Ukrayna'nın Moskova dahil Rus şehirlerine düzenlediği son İHA ve füze saldırılarının sadece Rusya'yı değil, uluslararası hukuka saygı duyan herkesi alarma geçirmesi gerektiğini kaydeden Pereira, bu konuda şu yorumda bulundu:Batı'nın, Rusya'nın misilleme eylemlerine ilişkin dile getirdiği öfkenin, Ukrayna'nın Rus bölgelerini sistematik olarak bombalamasına kayıtsız kalması ve hatta buna dahil olmasıyla “acayip bir tezat” oluşturduğuna dikkat çeken Venezüellalı uzman sözlerini şöyle sürdürdü:‘AB, Ukrayna’nın saldırılarına destek veriyor’Küba’daki Raúl Roa García Uluslararası İlişkiler Yüksek Enstitüsü görevlisi, uluslararası ilişkiler uzmanı Yosmany Fernández Pacheco, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki sivil hedefleri hedef alan son saldırılarının, açıkça Rusya karşıtı bir tutum sergileyen ve Moskova ile Washington arasındaki ilişkilerin normalleşmesine karşı çıkan AB'nin desteğini almış olabileceğine dikkat çekti.Kiev'in eylemlerinin barış görüşmelerini engellemeyi ve hatta durdurmayı amaçladığına inanan Pacheco, Ukrayna saldırılarının arkasında ülke içindeki aşırı milliyetçi güçlerin olduğunu belirterek şunu dedi:
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rusya, ukrayna, ab, uzman, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), füze saldırısı, venezüella, küba
rusya, ukrayna, ab, uzman, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), füze saldırısı, venezüella, küba
‘Batı liderleri Kiev’in Rus sivil altyapısına yönelik saldırıları görmezden geliyor’
08:38 27.05.2025 (güncellendi: 08:45 27.05.2025)
Ukrayna’nın Rusya’daki sivil altyapıya yönelik saldırılarını ve Rusya’nın buna misilleme olarak Ukrayna’daki askeri hedefleri vurmasını değerlendiren yabancı uzmanlar, Batı liderlerinin Kiev rejiminin işlediği suçları görmezden gelmesine dikkat çekiyor.
Venezüellalı uluslararası ilişkiler uzmanı Elizabeth Pereira, Sputnik’e açıklamasında, Batılı liderlerin Kiev'in Rus sivil altyapısına yönelik saldırısını görmezden gelmeyi tercih ettiğini belirtti.
Ukrayna'nın Moskova dahil Rus şehirlerine düzenlediği son İHA ve füze saldırılarının sadece Rusya'yı değil, uluslararası hukuka saygı duyan herkesi alarma geçirmesi gerektiğini kaydeden Pereira, bu konuda şu yorumda bulundu:
Rusya sivil altyapısının kasıtlı olarak bombalandığını dile getirirken Batı kasıtlı olarak sessiz kalıyor. Bu ölçekteki bir saldırganlığın, ‘kurallara dayalı uluslararası düzenin’ sözde savunucuları tarafından genel bir kınamaya yol açmaması nasıl mümkün olabilir? Cevap açık. Bu kurallar yalnızca Batılı ülkelerin yetkililerinin işine geldiğinde uygulanıyor.
Batı'nın, Rusya'nın misilleme eylemlerine ilişkin dile getirdiği öfkenin, Ukrayna'nın Rus bölgelerini sistematik olarak bombalamasına kayıtsız kalması ve hatta buna dahil olmasıyla “acayip bir tezat” oluşturduğuna dikkat çeken Venezüellalı uzman sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu, yalnızca Washington ya da Brüksel'in müttefiklerinin meşru müdafaa hakkına sahip olduğu emperyalist çifte standardın açık bir tezahürü. Batı medyasında, Rus sivillere yönelik saldırıları kınayan manşetler nerede?
‘AB, Ukrayna’nın saldırılarına destek veriyor’
Küba’daki Raúl Roa García Uluslararası İlişkiler Yüksek Enstitüsü görevlisi, uluslararası ilişkiler uzmanı Yosmany Fernández Pacheco, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki sivil hedefleri hedef alan son saldırılarının, açıkça Rusya karşıtı bir tutum sergileyen ve Moskova ile Washington arasındaki ilişkilerin normalleşmesine karşı çıkan AB'nin desteğini almış olabileceğine dikkat çekti.
Kiev'in eylemlerinin barış görüşmelerini engellemeyi ve hatta durdurmayı amaçladığına inanan Pacheco, Ukrayna saldırılarının arkasında ülke içindeki aşırı milliyetçi güçlerin olduğunu belirterek şunu dedi:
Olayların seyri ve Kiev'in umutsuz saldırıları Rusya'nın hem diplomasideki hem de savaş alanındaki başarılarını kanıtlıyor. Ukrayna silahlı kuvvetleri hiçbir sonuç elde edemeyince, Ukrayna daha önce de olduğu gibi sivil halka karşı saldırganlığa başvuruyor.