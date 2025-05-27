https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/rusya-savunma-bakanligi-donbassta-bir-yerlesim-merkezi-daha-ukrayna-isgalinden-kurtarildi-1096553186.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass'ta bir yerleşim merkezi daha Ukrayna işgalinden kurtarıldı

Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass'ta bir yerleşim merkezi daha Ukrayna işgalinden kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Donbass'taki özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı Staraya Nikolayevka yerleşim... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T13:04+0300

2025-05-27T13:04+0300

2025-05-27T13:02+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusuna bağlı 'Yug' (Güney) Askeri Grubu birlikleri aktif eylemler sayesinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Staraya Nikolayevka köyünün kontrolünü ele geçirdi.Rus birlikler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukraynalı silahlı oluşumların verdiği kayıp bin 475 asker, 2 tank ve 12 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 148 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu bir askeri poligon, mühimmat ve füze depoları, İHA atölyesi ve depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 204 uçak tipi İHA engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/kremlin-ukraynanin-rusyaya-yonelik-saldirilari-artirmasi-baris-surecine-ters-1096552536.html

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ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı