https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/rusya-savunma-bakanligi-donbassta-bir-yerlesim-merkezi-daha-ukrayna-isgalinden-kurtarildi-1096553186.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass'ta bir yerleşim merkezi daha Ukrayna işgalinden kurtarıldı
Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass'ta bir yerleşim merkezi daha Ukrayna işgalinden kurtarıldı
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Donbass'taki özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı Staraya Nikolayevka yerleşim... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T13:04+0300
2025-05-27T13:04+0300
2025-05-27T13:02+0300
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Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusuna bağlı 'Yug' (Güney) Askeri Grubu birlikleri aktif eylemler sayesinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Staraya Nikolayevka köyünün kontrolünü ele geçirdi.Rus birlikler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukraynalı silahlı oluşumların verdiği kayıp bin 475 asker, 2 tank ve 12 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 148 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu bir askeri poligon, mühimmat ve füze depoları, İHA atölyesi ve depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 204 uçak tipi İHA engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/kremlin-ukraynanin-rusyaya-yonelik-saldirilari-artirmasi-baris-surecine-ters-1096552536.html
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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass'ta bir yerleşim merkezi daha Ukrayna işgalinden kurtarıldı
Donbass'taki özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı Staraya Nikolayevka yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusuna bağlı 'Yug' (Güney) Askeri Grubu birlikleri aktif eylemler sayesinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Staraya Nikolayevka köyünün kontrolünü ele geçirdi.
Rus birlikler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukraynalı silahlı oluşumların verdiği kayıp bin 475 asker, 2 tank ve 12 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 148 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu bir askeri poligon, mühimmat ve füze depoları, İHA atölyesi ve depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 204 uçak tipi İHA engelledi.