https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/kremlin-ukraynanin-rusyaya-yonelik-saldirilari-artirmasi-baris-surecine-ters-1096552536.html
Kremlin: Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik saldırıları artırması barış sürecine ters
Kremlin: Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik saldırıları artırması barış sürecine ters
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Kiev rejiminin Rus topraklarına yönelik saldırılarının yoğunluğunu artırmasının, barış sürecine yönelik beklentilerle uyuşmadığını... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T12:54+0300
2025-05-27T12:54+0300
2025-05-27T12:51+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Kiev rejiminin müzakere sürecini bozmaya yönelik eylemlerini değerlendirdi.Peskov, “En azından şunu söylemeliyiz ki Kiev'in bu eylemleri, ki daha dün sizinle Zafer Bayramı arifesinde yaşananlar hakkında konuştuj, Kiev'in bu eylemleri elbette ki barış sürecine yönelik beklentilerle uyuşmuyor” ifadesini kullandı.“Elbette bu eylemleri kınıyoruz” diyen yetkili, “Bu saldırılar en azından barış sürecinin ilerlemesine yardımcı olmuyor” diye ekledi.‘Bu süreç hiç kolay değil’Barış sürecinin gidişatını değerlendiren Peskov, “Her şeyin kolay olmadığı açık. Her şeyin bir an önce olmasını istediğimiz de açık. Ancak Ukrayna ihtilafının temel nedenlerine ilişkin sorunun çözümü o kadar karmaşık bir madde ki, elbette zamana ihtiyaç var ve çalışmalar devam ediyor” yorumunda bulundu.‘ABD’yle çalışmalar devam ediyor’ABD yönetimi ve Başkan Donald Trump’ın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yaklaşımında oldukça dengeli olduğuna dikkat çeken Kremlin Sözcüsü, Trump’ın Rusya’ya yönelik eleştirilerin iki ülke arasındaki mahkum takasını nasıl etkileyeceği yönündeki soruya, “Rus ve Amerikan taraflarının her konuda hemfikir olmaması gerektiği ve olamayacağı açık. Her zaman belirli farklılıklar olacak. Ancak varılan anlaşmaların yerine getirilmesi için siyasi irade mevcut ve çalışmalar devam ediyor” dedi.‘Avrupa barış sürecine yardımcı olmuyor’Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya askeri yardım ve desteğini değerlendiren Peskov, “Elbette Avrupalıların bu davranışı hiçbir şekilde barış sürecine yardımcı olmuyor” diyerek Avrupa’nın Kiev’e silah sağlayarak dolaylı bir şekilde Ukrayna’daki çatışmaya katılımını sürdürdüğünü kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/merzten-ukraynaya-uzun-menzilli-saglama-kararina-iliskin-aciklama-aylar-once-alindi-1096546536.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, abd
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, abd
Kremlin: Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik saldırıları artırması barış sürecine ters
Kremlin Sözcüsü Peskov, Kiev rejiminin Rus topraklarına yönelik saldırılarının yoğunluğunu artırmasının, barış sürecine yönelik beklentilerle uyuşmadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Kiev rejiminin müzakere sürecini bozmaya yönelik eylemlerini değerlendirdi.
Peskov, “En azından şunu söylemeliyiz ki Kiev'in bu eylemleri, ki daha dün sizinle Zafer Bayramı arifesinde yaşananlar hakkında konuştuj, Kiev'in bu eylemleri elbette ki barış sürecine yönelik beklentilerle uyuşmuyor” ifadesini kullandı.
“Elbette bu eylemleri kınıyoruz” diyen yetkili, “Bu saldırılar en azından barış sürecinin ilerlemesine yardımcı olmuyor” diye ekledi.
‘Bu süreç hiç kolay değil’
Barış sürecinin gidişatını değerlendiren Peskov, “Her şeyin kolay olmadığı açık. Her şeyin bir an önce olmasını istediğimiz de açık. Ancak Ukrayna ihtilafının temel nedenlerine ilişkin sorunun çözümü o kadar karmaşık bir madde ki, elbette zamana ihtiyaç var ve çalışmalar devam ediyor” yorumunda bulundu.
‘ABD’yle çalışmalar devam ediyor’
ABD yönetimi ve Başkan Donald Trump’ın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yaklaşımında oldukça dengeli olduğuna dikkat çeken Kremlin Sözcüsü, Trump’ın Rusya’ya yönelik eleştirilerin iki ülke arasındaki mahkum takasını nasıl etkileyeceği yönündeki soruya, “Rus ve Amerikan taraflarının her konuda hemfikir olmaması gerektiği ve olamayacağı açık. Her zaman belirli farklılıklar olacak. Ancak varılan anlaşmaların yerine getirilmesi için siyasi irade mevcut ve çalışmalar devam ediyor” dedi.
‘Avrupa barış sürecine yardımcı olmuyor’
Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya askeri yardım ve desteğini değerlendiren Peskov, “Elbette Avrupalıların bu davranışı hiçbir şekilde barış sürecine yardımcı olmuyor” diyerek Avrupa’nın Kiev’e silah sağlayarak dolaylı bir şekilde Ukrayna’daki çatışmaya katılımını sürdürdüğünü kaydetti.