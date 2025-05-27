https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/abd-disisleri-bakanligi-abd-hala-rusya-ve-ukrayna-arasinda-dogrudan-gorusmeleri-destekliyor-1096572959.html
ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD hala Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan görüşmeleri destekliyor
ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD hala Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan görüşmeleri destekliyor
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, yaptığı açıklamada, Washington'un Rusya ile Ukrayna arasındaki doğrudan müzakereleri desteklemeyi sürdüreceğini... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T23:47+0300
2025-05-27T23:47+0300
2025-05-27T23:47+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tammy Bruce yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki doğrudan görüşmeleri desteklemeye devam ettiğini bildirdi.Bruce açıklamasında, ''Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan görüşmeleri desteklemeye devam ediyoruz. ABD Başkanı Donald Trump adil, kalıcı ve sürekli bir barışa yol açacak her türlü mekanizmayı desteklemektedir. Rusya-Ukrayna çatışmasının askeri bir çözümü yoktur, diplomatik bir çözüm gereklidir.” ifadelerini kullandı.Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Ukrayna'ya 15 Mayıs'ta İstanbul'da önkoşulsuz olarak doğrudan görüşmelere yeniden başlamayı teklif etmişti. Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile önerilen görüşmelerin amacının çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak ve Rusya'nın çıkarlarını güvence altına almak olduğunu söylemişti. Rus heyeti 15 Mayıs'ta İstanbul'a gelmiş ancak o gün iki ülke temsilcileri arasında herhangi bir görüşme gerçekleşmemişti. Görüşme ertesi gün gerçekleşmiş ve yaklaşık iki saat sürmüştü. İstanbul'da Ukrayna heyetiyle yapılan görüşmenin ardından Rus tarafı müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu ifade etmişti.Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'da çözüm çalışmalarının devam ettiğini ve bunun karmaşık bir süreç olduğunu açıklamıştı. Peskov, Ukrayna'daki çatışmanın temel nedenlerine ilişkin sorunun çözülmesinin zaman alacağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/medvedevden-trumpa-yanit-tek-kotu-sey-3-dunya-savasi-1096572387.html
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abd, tammy bruce, rusya, ukrayna, dışişleri bakanlığı
abd, tammy bruce, rusya, ukrayna, dışişleri bakanlığı
ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD hala Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan görüşmeleri destekliyor
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, yaptığı açıklamada, Washington'un Rusya ile Ukrayna arasındaki doğrudan müzakereleri desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tammy Bruce yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki doğrudan görüşmeleri desteklemeye devam ettiğini bildirdi.
Bruce açıklamasında, ''Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan görüşmeleri desteklemeye devam ediyoruz. ABD Başkanı Donald Trump adil, kalıcı ve sürekli bir barışa yol açacak her türlü mekanizmayı desteklemektedir. Rusya-Ukrayna çatışmasının askeri bir çözümü yoktur, diplomatik bir çözüm gereklidir.” ifadelerini kullandı.
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Ukrayna'ya 15 Mayıs'ta İstanbul'da önkoşulsuz olarak doğrudan görüşmelere yeniden başlamayı teklif etmişti.
Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile önerilen görüşmelerin amacının çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak ve Rusya'nın çıkarlarını güvence altına almak olduğunu söylemişti.
Rus heyeti 15 Mayıs'ta İstanbul'a gelmiş ancak o gün iki ülke temsilcileri arasında herhangi bir görüşme gerçekleşmemişti. Görüşme ertesi gün gerçekleşmiş ve yaklaşık iki saat sürmüştü. İstanbul'da Ukrayna heyetiyle yapılan görüşmenin ardından Rus tarafı müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu ifade etmişti.
Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'da çözüm çalışmalarının devam ettiğini ve bunun karmaşık bir süreç olduğunu açıklamıştı.
Peskov, Ukrayna'daki çatışmanın temel nedenlerine ilişkin sorunun çözülmesinin zaman alacağını ifade etmişti.