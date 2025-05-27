ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD hala Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan görüşmeleri destekliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Muharrem Baki: “Mahremiyetinize sahip çıkmak sizin elinizde”
07:12
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’de evler küçülüyor
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gazeteci Fethi Yılmaz: 'Türkiye’de yaklaşık 120 bin insan cezaevinde yatacak yer bulamıyor'
12:06
98 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:44
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:46
19 dk
FUTBOL SAATİ
Futbolcular son maçlarda kaç paralık motivasyon kaybediyorlar?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Esnaf ne durumda? TESK Başkanı Palandöken anlatıyor
15:02
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Suriye ekseninde Türk-Amerikan ilişkileri
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Çölde pişen pirincin zorluğu
17:36
2 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
17:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Fethi Yılmaz: ‘Cezaevlerinde 409 bin 617 kişi bulunuyor’
18:18
36 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
20 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Dolaşmanın en kısa hali
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar anlattı: Gizli kameralar nasıl tespit edilir?
19:27
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
TESK Başkanı Palandöken: ‘Esnaf kredilere ulaşamıyor’
19:36
12 dk
SESLİ HABER
Şehirlerin altındaki sessiz tehlike
19:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
İncelikli bir davetin hikâyesi
07:01
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Çok sesli bir şiirin yaratıcısı oldu
08:19
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/abd-disisleri-bakanligi-abd-hala-rusya-ve-ukrayna-arasinda-dogrudan-gorusmeleri-destekliyor-1096572959.html
ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD hala Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan görüşmeleri destekliyor
ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD hala Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan görüşmeleri destekliyor
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, yaptığı açıklamada, Washington'un Rusya ile Ukrayna arasındaki doğrudan müzakereleri desteklemeyi sürdüreceğini... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T23:47+0300
2025-05-27T23:47+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
tammy bruce
rusya
ukrayna
dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/12/1093776653_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1c68aae6a4d451a0ee6cf38a1213616.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tammy Bruce yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki doğrudan görüşmeleri desteklemeye devam ettiğini bildirdi.Bruce açıklamasında, ''Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan görüşmeleri desteklemeye devam ediyoruz. ABD Başkanı Donald Trump adil, kalıcı ve sürekli bir barışa yol açacak her türlü mekanizmayı desteklemektedir. Rusya-Ukrayna çatışmasının askeri bir çözümü yoktur, diplomatik bir çözüm gereklidir.” ifadelerini kullandı.Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Ukrayna'ya 15 Mayıs'ta İstanbul'da önkoşulsuz olarak doğrudan görüşmelere yeniden başlamayı teklif etmişti. Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile önerilen görüşmelerin amacının çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak ve Rusya'nın çıkarlarını güvence altına almak olduğunu söylemişti. Rus heyeti 15 Mayıs'ta İstanbul'a gelmiş ancak o gün iki ülke temsilcileri arasında herhangi bir görüşme gerçekleşmemişti. Görüşme ertesi gün gerçekleşmiş ve yaklaşık iki saat sürmüştü. İstanbul'da Ukrayna heyetiyle yapılan görüşmenin ardından Rus tarafı müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu ifade etmişti.Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'da çözüm çalışmalarının devam ettiğini ve bunun karmaşık bir süreç olduğunu açıklamıştı. Peskov, Ukrayna'daki çatışmanın temel nedenlerine ilişkin sorunun çözülmesinin zaman alacağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/medvedevden-trumpa-yanit-tek-kotu-sey-3-dunya-savasi-1096572387.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/12/1093776653_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_fde0e418e7f37431c08778f7a6ccc09c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, tammy bruce, rusya, ukrayna, dışişleri bakanlığı
abd, tammy bruce, rusya, ukrayna, dışişleri bakanlığı

ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD hala Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan görüşmeleri destekliyor

23:47 27.05.2025
© AP Photo / Jose Luis MaganaABD'den yeni Tayvan hamlesi: 'Bağımsızlığını desteklemiyoruz' ifadesi kaldırıldı
ABD'den yeni Tayvan hamlesi: 'Bağımsızlığını desteklemiyoruz' ifadesi kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, yaptığı açıklamada, Washington'un Rusya ile Ukrayna arasındaki doğrudan müzakereleri desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tammy Bruce yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki doğrudan görüşmeleri desteklemeye devam ettiğini bildirdi.
Bruce açıklamasında, ''Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan görüşmeleri desteklemeye devam ediyoruz. ABD Başkanı Donald Trump adil, kalıcı ve sürekli bir barışa yol açacak her türlü mekanizmayı desteklemektedir. Rusya-Ukrayna çatışmasının askeri bir çözümü yoktur, diplomatik bir çözüm gereklidir.” ifadelerini kullandı.
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Ukrayna'ya 15 Mayıs'ta İstanbul'da önkoşulsuz olarak doğrudan görüşmelere yeniden başlamayı teklif etmişti.
Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile önerilen görüşmelerin amacının çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak ve Rusya'nın çıkarlarını güvence altına almak olduğunu söylemişti.
Rus heyeti 15 Mayıs'ta İstanbul'a gelmiş ancak o gün iki ülke temsilcileri arasında herhangi bir görüşme gerçekleşmemişti. Görüşme ertesi gün gerçekleşmiş ve yaklaşık iki saat sürmüştü. İstanbul'da Ukrayna heyetiyle yapılan görüşmenin ardından Rus tarafı müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu ifade etmişti.
Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'da çözüm çalışmalarının devam ettiğini ve bunun karmaşık bir süreç olduğunu açıklamıştı.
Peskov, Ukrayna'daki çatışmanın temel nedenlerine ilişkin sorunun çözülmesinin zaman alacağını ifade etmişti.
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
DÜNYA
Medvedev’den Trump'a yanıt: Tek kötü şey 3. Dünya Savaşı
21:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала