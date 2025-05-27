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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/rus-buyukelci-mirosnik-ukrayna-ordusu-subat-2022den-bu-yana-68-bin-rus-sivili-oldurdu-1096568316.html
Rus Büyükelçi Miroşnik: Ukrayna ordusu Şubat 2022'den bu yana 6.8 bin Rus sivili öldürdü
Rus Büyükelçi Miroşnik: Ukrayna ordusu Şubat 2022'den bu yana 6.8 bin Rus sivili öldürdü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik, Ukrayna ordusunun Şubat 2022'den bu yana 223'ü çocuk olmak üzere 6.8 binden fazla Rus sivili... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
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rodion miroşnik
büyükelçi
ukrayna
donbass
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik 13. Uluslararası Güvenlik Meselerinden Sorumlu Yüksek Temsilciler Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Şubat 2022'den bu yana 223'ü çocuk olmak üzere 6.8 binden fazla Rus sivilin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından öldürüldüğünü söyledi.Miroşnik, “Şubat 2022'den bu yana Rusya bölgelerinde 6 bin 831 sivil Ukraynalı militanların saldırıları sonucu hayatını kaybetti. 16 binden fazla kişi yaralandı. 223 çocuk hayatını kaybetti, 924 çocuk yaralandı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, sivil yapılara 155 milimetre kalibreli mermiler, çok namlulu roketatar mermileri, füzeler ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere yaklaşık 270 bin mermi ateşledi” dedi.Miroşnik ayrıca, Donbass'ta 2014 yılından bu yana 1800'den fazlası çocuk olmak üzere 37 binden fazla sivilin zarar gördüğünü, 340'ı çocuk olmak üzere 13 binden fazla sivilin Ukrayna ordusu tarafından katledildiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/rusya-savunma-bakanligi-sumi-bolgesinde-iki-yerlesim-merkezi-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1096522296.html
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rodion miroşnik, büyükelçi, ukrayna, donbass, ukrayna silahlı kuvvetleri, sivil
rodion miroşnik, büyükelçi, ukrayna, donbass, ukrayna silahlı kuvvetleri, sivil

Rus Büyükelçi Miroşnik: Ukrayna ordusu Şubat 2022'den bu yana 6.8 bin Rus sivili öldürdü

19:26 27.05.2025
© Sputnik / Мария ДевахинаRusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Miroşnik
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Miroşnik - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
© Sputnik / Мария Девахина
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik, Ukrayna ordusunun Şubat 2022'den bu yana 223'ü çocuk olmak üzere 6.8 binden fazla Rus sivili öldürdüğünü belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik 13. Uluslararası Güvenlik Meselerinden Sorumlu Yüksek Temsilciler Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Şubat 2022'den bu yana 223'ü çocuk olmak üzere 6.8 binden fazla Rus sivilin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından öldürüldüğünü söyledi.
Miroşnik, “Şubat 2022'den bu yana Rusya bölgelerinde 6 bin 831 sivil Ukraynalı militanların saldırıları sonucu hayatını kaybetti. 16 binden fazla kişi yaralandı. 223 çocuk hayatını kaybetti, 924 çocuk yaralandı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, sivil yapılara 155 milimetre kalibreli mermiler, çok namlulu roketatar mermileri, füzeler ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere yaklaşık 270 bin mermi ateşledi” dedi.
Miroşnik ayrıca, Donbass'ta 2014 yılından bu yana 1800'den fazlası çocuk olmak üzere 37 binden fazla sivilin zarar gördüğünü, 340'ı çocuk olmak üzere 13 binden fazla sivilin Ukrayna ordusu tarafından katledildiğini kaydetti.
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