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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/rusya-savunma-bakanligi-sumi-bolgesinde-iki-yerlesim-merkezi-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1096522296.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Sumi Bölgesinde iki yerleşim merkezi Rus ordusunun kontrolüne geçti
Rusya Savunma Bakanlığı: Sumi Bölgesinde iki yerleşim merkezi Rus ordusunun kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Sumi Bölgesinde iki yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı. Son bir günde bin 400’den fazla... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri dün gece uzun menzilli hassas füzeler ve taarruzi İHA’larla Ukrayna’daki Starokonstantinov hava üssündeki tesislere büyük hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırının amacına ulaşıldığı ve belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu’na bağlı birliklerin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Sumi Bölgesi’ndeki Vladimirovka ve Belovodi adlı yerleşim merkezlerinin kontrolü ele geçirildi.Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1415 asker ve 3 tank ve 21 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 152 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu hava üssü altyapısı, mühimmat ve İHA depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 7 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombasını, 5 adet HIMARS füzesini ve 220 uçak tipi İHA’sını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/avrupa-komisyonundan-rusyayla-diyalog-icin-calisma-sinyali-1096516560.html
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rusya, ukrayna, sumi bölgesi, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, sumi bölgesi, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rusya Savunma Bakanlığı: Sumi Bölgesinde iki yerleşim merkezi Rus ordusunun kontrolüne geçti

12:59 26.05.2025 (güncellendi: 13:42 26.05.2025)
© Sputnik / Konstantin MihalçevskiyRus taarruz birimleri
Rus taarruz birimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
© Sputnik / Konstantin Mihalçevskiy
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Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Sumi Bölgesinde iki yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı. Son bir günde bin 400’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri dün gece uzun menzilli hassas füzeler ve taarruzi İHA’larla Ukrayna’daki Starokonstantinov hava üssündeki tesislere büyük hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırının amacına ulaşıldığı ve belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu’na bağlı birliklerin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Sumi Bölgesi’ndeki Vladimirovka ve Belovodi adlı yerleşim merkezlerinin kontrolü ele geçirildi.
Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1415 asker ve 3 tank ve 21 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 152 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu hava üssü altyapısı, mühimmat ve İHA depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 7 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombasını, 5 adet HIMARS füzesini ve 220 uçak tipi İHA’sını imha etti.
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