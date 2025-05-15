https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/trendyol-go-hisselerinin-yuzde-85inin-ubere-devrine-rekabet-kurulu-onay-verdi-1096255548.html
Trendyol GO hisselerinin yüzde 85'inin Uber'e devrine Rekabet Kurulu onay verdi
Trendyol GO hisselerinin yüzde 85'inin Uber'e devrine Rekabet Kurulu onay verdi
Sputnik Türkiye
Trendyol GO hisselerinin yüzde 85'inin Uber tarafından devralınma işlemi onaylandı. 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T17:22+0300
2025-05-15T17:22+0300
2025-05-15T17:22+0300
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Rekabet Kurulu, e-ticaret platformu üzerinden market ve yemek siparişi alanında faaliyet gösteren Trendyol GO hisselerinin yüzde 85'nin, Uber tarafından devralma işlemini onayladıRekabet Kurumu: Onay verdikRekabet Kurumu'nun internet sitesinden söz konusu devir işlemine ilişkin açıklama yapıldı.Buna göre, Kurul, e-ticaret platformu üzerinden market ve yemek siparişi alanında faaliyet gösteren Trendyol GO hisselerinin yüzde 85'inin Uber tarafından devralınması işlemine izin verilmesini kararlaştırdı. Anılan işlemle UberEats markasıyla dünya genelinde birçok ülkede faaliyet gösteren şirketin, Türkiye'de de market ve yemek siparişi alanında faaliyet göstermeye başlaması öngörülüyor.Etkin rekabeti azaltmayacakUber tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren Kurul, başta hakim durum yaratılması ya da mevcut hakim durumun güçlendirilmesi olmak üzere, ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunun doğmayacağını dikkate alarak işleme izin verdi. Kurye, müşteri, market ve restoranları bir araya getiren Trendyol Go platformunda, 19 bin kurye ile 90 binin üzerinde market ve restoran yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/rekabet-kurulu-41-sut-sirketi-hakkinda-sorusturma-baslatti-1096053575.html
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rekabet kurulu, uber, rekabet kurumu, trendyol, satış
rekabet kurulu, uber, rekabet kurumu, trendyol, satış
Trendyol GO hisselerinin yüzde 85'inin Uber'e devrine Rekabet Kurulu onay verdi
Trendyol GO hisselerinin yüzde 85'inin Uber tarafından devralınma işlemi onaylandı.
Rekabet Kurulu, e-ticaret platformu üzerinden market ve yemek siparişi alanında faaliyet gösteren Trendyol GO hisselerinin yüzde 85'nin, Uber tarafından devralma işlemini onayladı
Rekabet Kurumu: Onay verdik
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden söz konusu devir işlemine ilişkin açıklama yapıldı.
Buna göre, Kurul, e-ticaret platformu üzerinden market ve yemek siparişi alanında faaliyet gösteren Trendyol GO hisselerinin yüzde 85'inin Uber tarafından devralınması işlemine izin verilmesini kararlaştırdı. Anılan işlemle UberEats markasıyla dünya genelinde birçok ülkede faaliyet gösteren şirketin, Türkiye'de de market ve yemek siparişi alanında faaliyet göstermeye başlaması öngörülüyor.
Etkin rekabeti azaltmayacak
Uber tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren Kurul, başta hakim durum yaratılması ya da mevcut hakim durumun güçlendirilmesi olmak üzere, ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunun doğmayacağını dikkate alarak işleme izin verdi. Kurye, müşteri, market ve restoranları bir araya getiren Trendyol Go platformunda, 19 bin kurye ile 90 binin üzerinde market ve restoran yer alıyor.