https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/trendyol-go-hisselerinin-yuzde-85inin-ubere-devrine-rekabet-kurulu-onay-verdi-1096255548.html

Trendyol GO hisselerinin yüzde 85'inin Uber'e devrine Rekabet Kurulu onay verdi

Trendyol GO hisselerinin yüzde 85'inin Uber'e devrine Rekabet Kurulu onay verdi

Sputnik Türkiye

Trendyol GO hisselerinin yüzde 85'inin Uber tarafından devralınma işlemi onaylandı. 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T17:22+0300

2025-05-15T17:22+0300

2025-05-15T17:22+0300

ekonomi̇

rekabet kurulu

uber

rekabet kurumu

trendyol

satış

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/04/1054430633_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9324dc96076a72796c7acabc9f46393c.jpg

Rekabet Kurulu, e-ticaret platformu üzerinden market ve yemek siparişi alanında faaliyet gösteren Trendyol GO hisselerinin yüzde 85'nin, Uber tarafından devralma işlemini onayladıRekabet Kurumu: Onay verdikRekabet Kurumu'nun internet sitesinden söz konusu devir işlemine ilişkin açıklama yapıldı.Buna göre, Kurul, e-ticaret platformu üzerinden market ve yemek siparişi alanında faaliyet gösteren Trendyol GO hisselerinin yüzde 85'inin Uber tarafından devralınması işlemine izin verilmesini kararlaştırdı. Anılan işlemle UberEats markasıyla dünya genelinde birçok ülkede faaliyet gösteren şirketin, Türkiye'de de market ve yemek siparişi alanında faaliyet göstermeye başlaması öngörülüyor.Etkin rekabeti azaltmayacakUber tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren Kurul, başta hakim durum yaratılması ya da mevcut hakim durumun güçlendirilmesi olmak üzere, ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunun doğmayacağını dikkate alarak işleme izin verdi. Kurye, müşteri, market ve restoranları bir araya getiren Trendyol Go platformunda, 19 bin kurye ile 90 binin üzerinde market ve restoran yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/rekabet-kurulu-41-sut-sirketi-hakkinda-sorusturma-baslatti-1096053575.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rekabet kurulu, uber, rekabet kurumu, trendyol, satış