https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/yasa-disi-bahis-sorusturmasinda-sosyal-medya-fenomeni-ibrahim-yilmaz-10-hapis-cezasi-aldi-1096023815.html
Yasa dışı bahis soruşturmasında sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz, 10 hapis cezası aldı
Yasa dışı bahis soruşturmasında sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz, 10 hapis cezası aldı
Sputnik Türkiye
Yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz 10 ay hapis cezasına ve 100 lira idari para cezasına... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T13:59+0300
2025-05-07T13:59+0300
2025-05-07T13:59+0300
türki̇ye
i̇brahim yılmaz
yasadışı bahis
yargılama
tutuksuz yargılama
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Yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın yargılaması karara bağlandı. Mahkeme, Yılmaz'a 10 ay hapis cezası ve 100 lira idari para cezası verirken, bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.Üç yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyorduYasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın yargılandığı dava karara bağlandı.Suçlamaları kabul etmediİstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık İbrahim Yılmaz ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada son sözü sorulan sanık Yılmaz, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, mahkemeden beraatini talep etti. Savunma yapan sanık avukatı ise, müvekkilinin beraatını istedi.10 ay hapis cezası çıktıKararını açıklayan mahkeme, İbrahim Yılmaz'ın ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 10 ay hapis ve 100 Türk Lirası idari para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/mehmet-ali-erbile-10-ay-hapis-cezasi-yasa-disi-bahisten-yargilaniyordu-1095402692.html
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i̇brahim yılmaz, yasadışı bahis, yargılama, tutuksuz yargılama
i̇brahim yılmaz, yasadışı bahis, yargılama, tutuksuz yargılama
Yasa dışı bahis soruşturmasında sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz, 10 hapis cezası aldı
Yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz 10 ay hapis cezasına ve 100 lira idari para cezasına çarptırıldı. Yılmaz hakkındaki cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın yargılaması karara bağlandı. Mahkeme, Yılmaz'a 10 ay hapis cezası ve 100 lira idari para cezası verirken, bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Üç yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu
Yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın yargılandığı dava karara bağlandı.
İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık İbrahim Yılmaz ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada son sözü sorulan sanık Yılmaz, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, mahkemeden beraatini talep etti. Savunma yapan sanık avukatı ise, müvekkilinin beraatını istedi.
Kararını açıklayan mahkeme, İbrahim Yılmaz'ın ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 10 ay hapis ve 100 Türk Lirası idari para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.