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Yasa dışı bahis soruşturmasında sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz, 10 hapis cezası aldı
Yasa dışı bahis soruşturmasında sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz, 10 hapis cezası aldı
Sputnik Türkiye
Yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz 10 ay hapis cezasına ve 100 lira idari para cezasına... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
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i̇brahim yılmaz
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Yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın yargılaması karara bağlandı. Mahkeme, Yılmaz'a 10 ay hapis cezası ve 100 lira idari para cezası verirken, bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.Üç yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyorduYasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın yargılandığı dava karara bağlandı.Suçlamaları kabul etmediİstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık İbrahim Yılmaz ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada son sözü sorulan sanık Yılmaz, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, mahkemeden beraatini talep etti. Savunma yapan sanık avukatı ise, müvekkilinin beraatını istedi.10 ay hapis cezası çıktıKararını açıklayan mahkeme, İbrahim Yılmaz'ın ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 10 ay hapis ve 100 Türk Lirası idari para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/mehmet-ali-erbile-10-ay-hapis-cezasi-yasa-disi-bahisten-yargilaniyordu-1095402692.html
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i̇brahim yılmaz, yasadışı bahis, yargılama, tutuksuz yargılama
i̇brahim yılmaz, yasadışı bahis, yargılama, tutuksuz yargılama

Yasa dışı bahis soruşturmasında sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz, 10 hapis cezası aldı

13:59 07.05.2025
© İHAİbrahim Yılmaz
İbrahim Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© İHA
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Yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz 10 ay hapis cezasına ve 100 lira idari para cezasına çarptırıldı. Yılmaz hakkındaki cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın yargılaması karara bağlandı. Mahkeme, Yılmaz'a 10 ay hapis cezası ve 100 lira idari para cezası verirken, bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Üç yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu

Yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın yargılandığı dava karara bağlandı.

Suçlamaları kabul etmedi

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık İbrahim Yılmaz ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada son sözü sorulan sanık Yılmaz, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, mahkemeden beraatini talep etti. Savunma yapan sanık avukatı ise, müvekkilinin beraatını istedi.

10 ay hapis cezası çıktı

Kararını açıklayan mahkeme, İbrahim Yılmaz'ın ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 10 ay hapis ve 100 Türk Lirası idari para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
YAŞAM
Mehmet Ali Erbil'e 10 ay hapis cezası: Yasa dışı bahisten yargılanıyordu
15 Nisan, 12:56
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