https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/yasa-disi-bahis-sorusturmasinda-sosyal-medya-fenomeni-ibrahim-yilmaz-10-hapis-cezasi-aldi-1096023815.html

Yasa dışı bahis soruşturmasında sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz, 10 hapis cezası aldı

Yasa dışı bahis soruşturmasında sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz, 10 hapis cezası aldı

Sputnik Türkiye

Yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz 10 ay hapis cezasına ve 100 lira idari para cezasına... 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T13:59+0300

2025-05-07T13:59+0300

2025-05-07T13:59+0300

türki̇ye

i̇brahim yılmaz

yasadışı bahis

yargılama

tutuksuz yargılama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0c/1090296416_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_f0f25df19ee33b4e595909cbdc96e8af.jpg

Yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın yargılaması karara bağlandı. Mahkeme, Yılmaz'a 10 ay hapis cezası ve 100 lira idari para cezası verirken, bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.Üç yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyorduYasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın yargılandığı dava karara bağlandı.Suçlamaları kabul etmediİstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık İbrahim Yılmaz ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada son sözü sorulan sanık Yılmaz, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, mahkemeden beraatini talep etti. Savunma yapan sanık avukatı ise, müvekkilinin beraatını istedi.10 ay hapis cezası çıktıKararını açıklayan mahkeme, İbrahim Yılmaz'ın ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 10 ay hapis ve 100 Türk Lirası idari para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/mehmet-ali-erbile-10-ay-hapis-cezasi-yasa-disi-bahisten-yargilaniyordu-1095402692.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇brahim yılmaz, yasadışı bahis, yargılama, tutuksuz yargılama