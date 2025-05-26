https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/denizlide-gunluk-kiralik-evdeki-prizin-icinden-gizli-kamera-cikti-1096515913.html

Denizli’de günlük kiralık evdeki prizin içinden gizli kamera çıktı

Denizli’de günlük kiralık evdeki prizin içinden gizli kamera çıktı

Sputnik Türkiye

Denizli’de günlük kiralık evde konaklayan bir kişi, prizden şüphelenerek yaptığı incelemede gizli kamera düzeneği buldu. Aynı yöntemin çevredeki üç evde daha... 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T11:30+0300

2025-05-26T11:30+0300

2025-05-26T11:30+0300

türki̇ye

denizli

günlük kiralık ev

gizli kamera

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1a/1096516996_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_86d1f6f0210f8255a78b949fff507c98.png

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi’nde, Pamukkale Üniversitesi yakınlarında günlük kiraya verilen bir odada büyük bir gizlilik skandalı ortaya çıktı. Odada konaklayan bir kişi, 3’lü prizden şüphelenerek yaptığı kontrolde, içerisine yerleştirilmiş gizli kamera düzeneğini fark etti.Sadece bir odada değil: 3 farklı evde daha tespit edildiŞok olayın yetkililere bildirilmesinin ardından yapılan teknik incelemelerde, aynı düzeneğin aynı mahalledeki üç farklı kiralık evde daha bulunduğu ortaya çıktı. Yerel kaynaklara göre, her odada benzer şekilde priz içerisine yerleştirilmiş kamera sistemleri kullanılmış.Soruşturma başlatıldıOlayın ardından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/donerden-zincirinden-sonra-unlu-kunefeciye-feto-operasyonu-33-gozalti-1096514360.html

türki̇ye

denizli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

denizli, günlük kiralık ev, gizli kamera