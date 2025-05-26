https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/denizlide-gunluk-kiralik-evdeki-prizin-icinden-gizli-kamera-cikti-1096515913.html
Denizli’de günlük kiralık evdeki prizin içinden gizli kamera çıktı
Denizli’de günlük kiralık evdeki prizin içinden gizli kamera çıktı
Sputnik Türkiye
Denizli’de günlük kiralık evde konaklayan bir kişi, prizden şüphelenerek yaptığı incelemede gizli kamera düzeneği buldu. Aynı yöntemin çevredeki üç evde daha... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T11:30+0300
2025-05-26T11:30+0300
2025-05-26T11:30+0300
türki̇ye
denizli
günlük kiralık ev
gizli kamera
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Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi’nde, Pamukkale Üniversitesi yakınlarında günlük kiraya verilen bir odada büyük bir gizlilik skandalı ortaya çıktı. Odada konaklayan bir kişi, 3’lü prizden şüphelenerek yaptığı kontrolde, içerisine yerleştirilmiş gizli kamera düzeneğini fark etti.Sadece bir odada değil: 3 farklı evde daha tespit edildiŞok olayın yetkililere bildirilmesinin ardından yapılan teknik incelemelerde, aynı düzeneğin aynı mahalledeki üç farklı kiralık evde daha bulunduğu ortaya çıktı. Yerel kaynaklara göre, her odada benzer şekilde priz içerisine yerleştirilmiş kamera sistemleri kullanılmış.Soruşturma başlatıldıOlayın ardından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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denizli, günlük kiralık ev, gizli kamera
denizli, günlük kiralık ev, gizli kamera
Denizli’de günlük kiralık evdeki prizin içinden gizli kamera çıktı
Denizli’de günlük kiralık evde konaklayan bir kişi, prizden şüphelenerek yaptığı incelemede gizli kamera düzeneği buldu. Aynı yöntemin çevredeki üç evde daha uygulandığı belirlendi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi’nde, Pamukkale Üniversitesi yakınlarında günlük kiraya verilen bir odada büyük bir gizlilik skandalı ortaya çıktı. Odada konaklayan bir kişi, 3’lü prizden şüphelenerek yaptığı kontrolde, içerisine yerleştirilmiş gizli kamera düzeneğini fark etti.
Sadece bir odada değil: 3 farklı evde daha tespit edildi
Şok olayın yetkililere bildirilmesinin ardından yapılan teknik incelemelerde, aynı düzeneğin aynı mahalledeki üç farklı kiralık evde daha bulunduğu ortaya çıktı. Yerel kaynaklara göre, her odada benzer şekilde priz içerisine yerleştirilmiş kamera sistemleri kullanılmış.
Olayın ardından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.