https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/minguzzinin-mezarina-saldiri-davasinda-karar-cikti-2-yil-6-ay-hapis-cezasi-verildi-1096557922.html
Minguzzi'nin mezarına saldırı davasında karar çıktı: 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi
Minguzzi'nin mezarına saldırı davasında karar çıktı: 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi
Sputnik Türkiye
Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden Dursun Aydın'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T14:19+0300
2025-05-27T14:19+0300
2025-05-27T14:33+0300
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Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip edilmesiyle ilgili davada karar çıktı. Mahkeme, mezarı tahrip eden Dursun Aydın'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada konuşan Aydın ifadesinde mezarlığın dış kısmındaki duvarın dibinde yattığını anlatırken, olaydan bir süre önce bir kadının mezarlıkta bulunan çam ağacını kırdığını gördüğünü söyledi. Minguzzi'nin anneannesini suçladıAydın şunları söyledi: "Olaydan 10 gün önce de mezarlıktaki çam ağaçları yanmıştı. Ziyaretime gelen bir arkadaşım rahmetli çocuğun anneannesinin yangını çıkardığı söylendi. Olay günü, önceki olaylar olduğu için sinirlendim. Çocuğa karşı bir kastım yok. Benim yerimi yaktılar diye sinirlendim. Onlara bir ders olması için yaptım. Ne diyeceğimi bilemiyorum şu anda pişmanım. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum. Kimseden talimat almadım. Olayla ilişkili kişileri tanımam. Çocuğu öldürenleri de tanımıyorum. Ben sürekli gazete okuduğum için çocuğun davası olduğunu biliyordum. Mezarın orada olduğunu biliyordum. Olayı o anlık sinirle yaptım. Bu işleri bilmediğim için polise ifade verirken söylemedim. Kimseye zararım olmazken, orayı gelip darmadağın eden o çocuğun anneannesiydi. Ben de o yüzden darmadağın ettim."Cezasında indirim uygulandıDuruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.Davayı karara bağlayan hakim, sanık Duran Aydın'ın "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan 3 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın sabıkasız olmasını dikkate alan hakim, indirim uygulayarak cezayı 2 yıl 6 ay hapse düşürdü, sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/ahmet-minguzzinin-mezarinin-tahrip-edilmesiyle-ilgili-67-yasindaki-supheli-gozaltina-alindi-1095387826.html
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mattia ahmet minguzzi, mezar
mattia ahmet minguzzi, mezar
Minguzzi'nin mezarına saldırı davasında karar çıktı: 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi
14:19 27.05.2025 (güncellendi: 14:33 27.05.2025)
Ayrıntılar geliyor
Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden Dursun Aydın'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip edilmesiyle ilgili davada karar çıktı. Mahkeme, mezarı tahrip eden Dursun Aydın'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada konuşan Aydın ifadesinde mezarlığın dış kısmındaki duvarın dibinde yattığını anlatırken, olaydan bir süre önce bir kadının mezarlıkta bulunan çam ağacını kırdığını gördüğünü söyledi.
Minguzzi'nin anneannesini suçladı
"Olaydan 10 gün önce de mezarlıktaki çam ağaçları yanmıştı. Ziyaretime gelen bir arkadaşım rahmetli çocuğun anneannesinin yangını çıkardığı söylendi. Olay günü, önceki olaylar olduğu için sinirlendim. Çocuğa karşı bir kastım yok. Benim yerimi yaktılar diye sinirlendim. Onlara bir ders olması için yaptım. Ne diyeceğimi bilemiyorum şu anda pişmanım. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum. Kimseden talimat almadım. Olayla ilişkili kişileri tanımam. Çocuğu öldürenleri de tanımıyorum. Ben sürekli gazete okuduğum için çocuğun davası olduğunu biliyordum. Mezarın orada olduğunu biliyordum. Olayı o anlık sinirle yaptım. Bu işleri bilmediğim için polise ifade verirken söylemedim. Kimseye zararım olmazken, orayı gelip darmadağın eden o çocuğun anneannesiydi. Ben de o yüzden darmadağın ettim."
Cezasında indirim uygulandı
Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Davayı karara bağlayan hakim, sanık Duran Aydın'ın "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan 3 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın sabıkasız olmasını dikkate alan hakim, indirim uygulayarak cezayı 2 yıl 6 ay hapse düşürdü, sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.