https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/milyonluk-araclar-kullanilmaz-hale-geldi-arac-yuklu-tirda-yangin-cikti-1096543842.html

Milyonluk araçlar kullanılmaz hale geldi: Araç yüklü tırda yangın çıktı

Milyonluk araçlar kullanılmaz hale geldi: Araç yüklü tırda yangın çıktı

Sputnik Türkiye

Bilecik'te çıkan yangında, sıfır kilometre 8 otomobili taşıyan tır küle döndü. Piyasa değeri milyonları bulan araçlar yanarak hurdaya dönerken, olay trafikte... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T09:43+0300

2025-05-27T09:43+0300

2025-05-27T09:43+0300

türki̇ye

bilecik

tır şöförü

kamyon

sıfır araç

yangın

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Bilecik-Bozüyük kara yolunda seyir halindeyken otomobil yüklü bir tır henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. K.Y. yönetimindeki tır ve dorsede taşınan 8 adet yeni otomobil, yangında tamamen kullanılamaz hale geldi.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak tırla birlikte taşıdığı araçlar da tamamen yandı.Piyasa değeri toplamda milyonları bulan sıfır araçlar, yangın sonrası adeta enkaza dönerken, olayda can kaybı yaşanmadı. Yangın nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, yanan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/trafik-kavgasi-bicakla-alevlendi-yangin-sondurme-tupuyle-bastirildi-1096489517.html

türki̇ye

bilecik

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bilecik, tır şöförü, kamyon, sıfır araç, yangın