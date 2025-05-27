https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/milyonluk-araclar-kullanilmaz-hale-geldi-arac-yuklu-tirda-yangin-cikti-1096543842.html
Milyonluk araçlar kullanılmaz hale geldi: Araç yüklü tırda yangın çıktı
Milyonluk araçlar kullanılmaz hale geldi: Araç yüklü tırda yangın çıktı
Sputnik Türkiye
Bilecik'te çıkan yangında, sıfır kilometre 8 otomobili taşıyan tır küle döndü. Piyasa değeri milyonları bulan araçlar yanarak hurdaya dönerken, olay trafikte... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T09:43+0300
2025-05-27T09:43+0300
2025-05-27T09:43+0300
türki̇ye
bilecik
tır şöförü
kamyon
sıfır araç
yangın
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Bilecik-Bozüyük kara yolunda seyir halindeyken otomobil yüklü bir tır henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. K.Y. yönetimindeki tır ve dorsede taşınan 8 adet yeni otomobil, yangında tamamen kullanılamaz hale geldi.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak tırla birlikte taşıdığı araçlar da tamamen yandı.Piyasa değeri toplamda milyonları bulan sıfır araçlar, yangın sonrası adeta enkaza dönerken, olayda can kaybı yaşanmadı. Yangın nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, yanan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/trafik-kavgasi-bicakla-alevlendi-yangin-sondurme-tupuyle-bastirildi-1096489517.html
türki̇ye
bilecik
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bilecik, tır şöförü, kamyon, sıfır araç, yangın
bilecik, tır şöförü, kamyon, sıfır araç, yangın
Milyonluk araçlar kullanılmaz hale geldi: Araç yüklü tırda yangın çıktı
Bilecik'te çıkan yangında, sıfır kilometre 8 otomobili taşıyan tır küle döndü. Piyasa değeri milyonları bulan araçlar yanarak hurdaya dönerken, olay trafikte aksamalara neden oldu.
Bilecik-Bozüyük kara yolunda seyir halindeyken otomobil yüklü bir tır henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. K.Y. yönetimindeki tır ve dorsede taşınan 8 adet yeni otomobil, yangında tamamen kullanılamaz hale geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak tırla birlikte taşıdığı araçlar da tamamen yandı.
Piyasa değeri toplamda milyonları bulan sıfır araçlar, yangın sonrası adeta enkaza dönerken, olayda can kaybı yaşanmadı. Yangın nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, yanan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.