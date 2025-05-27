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DEM Parti'den MHP'ye ziyaret: Görüşmeye Devlet Bahçeli de katılıyor
DEM Parti'den MHP'ye ziyaret: Görüşmeye Devlet Bahçeli de katılıyor
Sputnik Türkiye
DEM Parti heyeti, bugün MHP grubunu ziyaret ediyor. DEM Parti - MHP görüşmesine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılıyor. Bahçeli, DEM Parti heyetini... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
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Ankara'da bugün önemli bir görüşme gerçekleşiyor. DEM Parti heyeti, MHP'yi ziyaret ederken görüşmeye Devlet Bahçeli de katılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. Görüşme başlangıcında Bahçeli ile DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan tokalaştı.Görüşmede PKK'nın silah bırakma kararının ardından atılacak adımlar masaya yatırılıyor.Bahçeli'nin sürece ilişkin komisyon kurma çağrısı da masadaki konular arasında.Görüşmede, ceza infaz düzenlemesine ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.DEM Parti, AK Parti'yi de ziyaret edecekDEM Parti heyetinin, yarın AK Parti grubunu ziyaret edeceği bildirildi.DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, görüşme yarın saat 15.00'te Meclis'te gerçekleşecek.
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devlet bahçeli, mhp, dem parti
devlet bahçeli, mhp, dem parti

DEM Parti'den MHP'ye ziyaret: Görüşmeye Devlet Bahçeli de katılıyor

11:31 27.05.2025 (güncellendi: 11:41 27.05.2025)
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MHP-DEM Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
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Ayrıntılar geliyor
DEM Parti heyeti, bugün MHP grubunu ziyaret ediyor. DEM Parti - MHP görüşmesine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılıyor. Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı.
Ankara'da bugün önemli bir görüşme gerçekleşiyor. DEM Parti heyeti, MHP'yi ziyaret ederken görüşmeye Devlet Bahçeli de katılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı.
Görüşme başlangıcında Bahçeli ile DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan tokalaştı.
Görüşmede PKK'nın silah bırakma kararının ardından atılacak adımlar masaya yatırılıyor.
Bahçeli'nin sürece ilişkin komisyon kurma çağrısı da masadaki konular arasında.
Görüşmede, ceza infaz düzenlemesine ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

DEM Parti, AK Parti'yi de ziyaret edecek

DEM Parti heyetinin, yarın AK Parti grubunu ziyaret edeceği bildirildi.
DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, görüşme yarın saat 15.00'te Meclis'te gerçekleşecek.
DEM Parti - MHP - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
TÜRKİYE
DEM Parti heyeti, bugün MHP'yi ziyaret edecek
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