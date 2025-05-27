https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/dem-partiden-mhpye-ziyaret-gorusmeye-devlet-bahceli-de-katiliyor-1096547300.html
DEM Parti'den MHP'ye ziyaret: Görüşmeye Devlet Bahçeli de katılıyor
DEM Parti'den MHP'ye ziyaret: Görüşmeye Devlet Bahçeli de katılıyor
Sputnik Türkiye
DEM Parti heyeti, bugün MHP grubunu ziyaret ediyor. DEM Parti - MHP görüşmesine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılıyor. Bahçeli, DEM Parti heyetini... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T11:31+0300
2025-05-27T11:31+0300
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Ankara'da bugün önemli bir görüşme gerçekleşiyor. DEM Parti heyeti, MHP'yi ziyaret ederken görüşmeye Devlet Bahçeli de katılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. Görüşme başlangıcında Bahçeli ile DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan tokalaştı.Görüşmede PKK'nın silah bırakma kararının ardından atılacak adımlar masaya yatırılıyor.Bahçeli'nin sürece ilişkin komisyon kurma çağrısı da masadaki konular arasında.Görüşmede, ceza infaz düzenlemesine ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.DEM Parti, AK Parti'yi de ziyaret edecekDEM Parti heyetinin, yarın AK Parti grubunu ziyaret edeceği bildirildi.DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, görüşme yarın saat 15.00'te Meclis'te gerçekleşecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/dem-parti-heyeti-bugun-mhpyi-ziyaret-edecek-1096545318.html
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devlet bahçeli, mhp, dem parti
devlet bahçeli, mhp, dem parti
DEM Parti'den MHP'ye ziyaret: Görüşmeye Devlet Bahçeli de katılıyor
11:31 27.05.2025 (güncellendi: 11:41 27.05.2025)
Ayrıntılar geliyor
DEM Parti heyeti, bugün MHP grubunu ziyaret ediyor. DEM Parti - MHP görüşmesine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılıyor. Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı.
Ankara'da bugün önemli bir görüşme gerçekleşiyor. DEM Parti heyeti, MHP'yi ziyaret ederken görüşmeye Devlet Bahçeli de katılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı.
Görüşme başlangıcında Bahçeli ile DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan tokalaştı.
Görüşmede PKK'nın silah bırakma kararının ardından atılacak adımlar masaya yatırılıyor.
Bahçeli'nin sürece ilişkin komisyon kurma çağrısı da masadaki konular arasında.
Görüşmede, ceza infaz düzenlemesine ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.
DEM Parti, AK Parti'yi de ziyaret edecek
DEM Parti heyetinin, yarın AK Parti grubunu ziyaret edeceği bildirildi.
DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, görüşme yarın saat 15.00'te Meclis'te gerçekleşecek.