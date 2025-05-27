https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/dem-partiden-mhpye-ziyaret-gorusmeye-devlet-bahceli-de-katiliyor-1096547300.html

DEM Parti'den MHP'ye ziyaret: Görüşmeye Devlet Bahçeli de katılıyor

DEM Parti'den MHP'ye ziyaret: Görüşmeye Devlet Bahçeli de katılıyor

Sputnik Türkiye

DEM Parti heyeti, bugün MHP grubunu ziyaret ediyor. DEM Parti - MHP görüşmesine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılıyor. Bahçeli, DEM Parti heyetini... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T11:31+0300

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Ankara'da bugün önemli bir görüşme gerçekleşiyor. DEM Parti heyeti, MHP'yi ziyaret ederken görüşmeye Devlet Bahçeli de katılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. Görüşme başlangıcında Bahçeli ile DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan tokalaştı.Görüşmede PKK'nın silah bırakma kararının ardından atılacak adımlar masaya yatırılıyor.Bahçeli'nin sürece ilişkin komisyon kurma çağrısı da masadaki konular arasında.Görüşmede, ceza infaz düzenlemesine ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.DEM Parti, AK Parti'yi de ziyaret edecekDEM Parti heyetinin, yarın AK Parti grubunu ziyaret edeceği bildirildi.DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, görüşme yarın saat 15.00'te Meclis'te gerçekleşecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/dem-parti-heyeti-bugun-mhpyi-ziyaret-edecek-1096545318.html

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