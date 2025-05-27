https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/mhp-genel-baskani-bahceli-her-seyin-vakti-vardir-o-vakit-yaklasmaktadir-1096558425.html

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Her şeyin vakti vardır o vakit yaklaşmaktadır

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Her şeyin vakti vardır o vakit yaklaşmaktadır

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aylar sonra ilk kez konuştu. 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T14:41+0300

2025-05-27T14:41+0300

2025-05-27T14:41+0300

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Ülkücü Şehitler Anıtı'nın açılışına katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği kalp operasyonunun ardından ilk kez konuştu. Bahçeli, "Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır" derken, "O vakit Türkiye Yüzyılı ile simgelenmekte yeni bir kimlik ve kardeşlik ile temaruz etmektedir" ifadelerini kullandı.Siyasi devşirmeler ülkücü şuura nüfus edemezBahçeli burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:"Hiçbir şehidimiz, gazimiz günü birlik bir hayatın, gelip geçici heveslerin takipçisi olmadı. Vatana millete ve davaya bağlılıkları muhakkaktı. Gelenin keyfi için geçmişe yüz çevirmediler. Toprağımızda izi olmayanın, tohum saçılan emekleri inkar edenlerin bugünlerde maske takıp milliyetçi ülkücü hareketi suçlaması saygısızlıktır. Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır.O vakit Türkiye Yüzyılı ile simgelenmekte yeni bir kimlik ve kardeşlik ile temaruz etmektedir. Vefa bilmeyenlerin vakardan haberi olmaz. Sahte ve simsar zihniyetlerin Türk milliyetçiliğiyle fitne yaymaları ademe mahkumdur. Siyasi devşirmeler, ülkücü şuura nüfuz edemez. Yalan ve iftiraya dayanan çirkin sözlerin ederinden bahsedilemez."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/dem-partiden-mhpye-ziyaret-gorusmeye-devlet-bahceli-de-katiliyor-1096547300.html

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devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)