Meteoroloji'den 5 bölge için toz taşınımı alarmı: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar için saat verildi
© AA / Erçin ErtürkAnkara'da toz taşınımı nedeniyle puslu hava kente hakim oldu.
© AA / Erçin Ertürk
Abone ol
Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor, hava kalitesi düşecek. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Mayıs Salı günü hava tahminlerine göre, Marmara'nın kuzeybatısı, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Adana çevreleri, İç Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu öğle saatlerinden itibaren yağışlı olacak.
5 bölgede toz taşınımı alarmı verilirken rüzgar, Ege bölgesinin güneybatısında yer yer saatte 60 km'ye ulaşacak.
Hava sıcaklığı azalıyor
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerinde azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa), Ege Bölgesinde kuzeybatı ve batılı yönlerden hafif ve orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Şiddetli sağanak yağışa dikkat
Yağışların Batı Karadeniz'in doğusu ile Yozgat, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor, ani su baskınlarına dikkat.
Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı ve batılı yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Balıkesir °C, 25°C – Parçalı ve az bulutlu
Edirne °C, 24°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
İstanbul °C, 21°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
Kırklareli °C, 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Balıkesir °C, 25°C – Parçalı ve az bulutlu
Edirne °C, 24°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
İstanbul °C, 21°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
Kırklareli °C, 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Afyonkarahisar °C, 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Denizli °C, 27°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir °C, 27°C – Parçalı ve az bulutlu
Muğla °C, 27°C – Parçalı ve az bulutlu
Afyonkarahisar °C, 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Denizli °C, 27°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir °C, 27°C – Parçalı ve az bulutlu
Muğla °C, 27°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Adana °C, 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya °C, 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Hatay °C, 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta °C, 26°C – Parçalı ve az bulutlu
Adana °C, 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya °C, 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Hatay °C, 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta °C, 26°C – Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir °C, 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Konya °C, 27°C – Parçalı ve az bulutlu
Nevşehir °C, 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Ankara °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir °C, 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Konya °C, 27°C – Parçalı ve az bulutlu
Nevşehir °C, 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Bolu °C, 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kastamonu °C, 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Bolu °C, 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kastamonu °C, 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya °C, 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Rize °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun °C, 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Amasya °C, 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Rize °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun °C, 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Erzurum °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya °C, 34°C – Parçalı ve az bulutlu
Van °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Erzurum °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya °C, 34°C – Parçalı ve az bulutlu
Van °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır °C, 37°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep °C, 33°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin °C, 33°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt °C, 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Diyarbakır °C, 37°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep °C, 33°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin °C, 33°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt °C, 35°C – Parçalı ve az bulutlu