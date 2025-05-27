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Meteoroloji'den 5 bölge için toz taşınımı alarmı: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar için saat verildi
Meteoroloji'den 5 bölge için toz taşınımı alarmı: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar için saat verildi
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Meteoroloji'nin 27 Mayıs hava durumu raporuna göre Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı Batı Karadeniz’in doğusu, Çankırı, Yozgat ve Çorum çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor
2025-05-27T06:44+0300
2025-05-27T06:44+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Mayıs Salı günü hava tahminlerine göre, Marmara'nın kuzeybatısı, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Adana çevreleri, İç Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu öğle saatlerinden itibaren yağışlı olacak. 5 bölgede toz taşınımı alarmı verilirken rüzgar, Ege bölgesinin güneybatısında yer yer saatte 60 km'ye ulaşacak. Hava sıcaklığı azalıyorHava sıcaklığının iç ve batı kesimlerinde azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa), Ege Bölgesinde kuzeybatı ve batılı yönlerden hafif ve orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Şiddetli sağanak yağışa dikkatYağışların Batı Karadeniz'in doğusu ile Yozgat, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor, ani su baskınlarına dikkat. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı ve batılı yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARABalıkesir °C, 25°C – Parçalı ve az bulutluEdirne °C, 24°C – Parçalı, yer yer çok bulutluİstanbul °C, 21°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlıKırklareli °C, 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutluEGEAfyonkarahisar °C, 23°C – Parçalı ve az bulutluDenizli °C, 27°C – Parçalı ve az bulutluİzmir °C, 27°C – Parçalı ve az bulutluMuğla °C, 27°C – Parçalı ve az bulutluAKDENİZAdana °C, 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAntalya °C, 31°C – Parçalı ve az bulutluHatay °C, 29°C – Parçalı ve az bulutluIsparta °C, 26°C – Parçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUAnkara °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEskişehir °C, 22°C – Parçalı ve az bulutluKonya °C, 27°C – Parçalı ve az bulutluNevşehir °C, 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZBolu °C, 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKastamonu °C, 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSinop °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZonguldak °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya °C, 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıRize °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSamsun °C, 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTrabzon °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUErzurum °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKars °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya °C, 34°C – Parçalı ve az bulutluVan °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır °C, 37°C – Parçalı ve az bulutluGaziantep °C, 33°C – Parçalı ve az bulutluMardin °C, 33°C – Parçalı ve az bulutluSiirt °C, 35°C – Parçalı ve az bulutlu
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toz taşınımı uyarısı, 27 mayıs hava durumu, meteoroloji sağanak yağış, batı karadeniz sağanak, güneydoğu rüzgar hızı, iç anadolu yağış tahmini, güney ege kuvvetli rüzgar, hava sıcaklığı düşüyor, çankırı çorum yağış, doğu anadolu toz etkisi, meteoroloji 5 bölge uyarısı, hava kalitesi düşecek, 27 mayıs türkiye hava durumu

Meteoroloji'den 5 bölge için toz taşınımı alarmı: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar için saat verildi

06:44 27.05.2025
© AA / Erçin ErtürkAnkara'da toz taşınımı nedeniyle puslu hava kente hakim oldu.
Ankara'da toz taşınımı nedeniyle puslu hava kente hakim oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
© AA / Erçin Ertürk
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Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor, hava kalitesi düşecek. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Mayıs Salı günü hava tahminlerine göre, Marmara'nın kuzeybatısı, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Adana çevreleri, İç Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu öğle saatlerinden itibaren yağışlı olacak.
5 bölgede toz taşınımı alarmı verilirken rüzgar, Ege bölgesinin güneybatısında yer yer saatte 60 km'ye ulaşacak.

Hava sıcaklığı azalıyor

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerinde azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa), Ege Bölgesinde kuzeybatı ve batılı yönlerden hafif ve orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Şiddetli sağanak yağışa dikkat

Yağışların Batı Karadeniz'in doğusu ile Yozgat, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor, ani su baskınlarına dikkat.
Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı ve batılı yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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