Ankara’ya gök gürültülü sağanak yağış geliyor: İşte saat saat tahminler

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Kaldırımlar Şairi' olarak tanınan ünlü şairin hayatına yolculuk
10:30
7 dk
ÖZEL HABER
Dünyaya kıyasla Türkiye’de et fiyatları ne durumda?
10:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bilal-i Habeşi'den doğan deyim
12:06
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:37
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek sunan sosyal girişim
12:50
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Amiral Yaycı: Tatbikat maskesi altında Yunanistan'a askeri yığınak yapılıyor
13:12
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Söz de kısa, aba da
14:22
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Helikopter hayatımıza onunla girdi
14:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
55 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir taş, bir kuyu, bir karar: Aklın kestiği yer
18:32
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Gürer: 23 milyon insanın icra dosyası bulunuyor
19:06
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Parıltının gerçek yüzü
07:07
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Manşetten Mehmet Şimşek eleştirisi
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Zeynep Avcı: 'Kendimi şarkı söylemeye adadım'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sağlıklı beslenmenin görünmeyen tehdidi: Pestisit
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın unutulmaz ismi, Harun Kolçak'ın da babasıydı
15:22
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/ankarada-gok-gurultulu-saganak-geliyor-iste-saat-saat-tahminler-1096525495.html
Ankara’ya gök gürültülü sağanak yağış geliyor: İşte saat saat tahminler
Ankara’ya gök gürültülü sağanak yağış geliyor: İşte saat saat tahminler
Sputnik Türkiye
Ankara’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başkentte bugün öğle saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak ve gök... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T15:01+0300
2025-05-26T15:15+0300
yaşam
ankara
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
hava durumu
hava durumu
ankara hava durumu
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083340716_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_9ccf19fde9b874b0f88b77bf6c7feeec.jpg
Ankara için bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren başlayacak sağanakların yerel olarak kuvvetli olacağını belirtti.Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısıYapılan son tahminlere göre, Ankara’da gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar süreceği ve yerel olarak şiddetini artıracağı bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, ani sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.Yağışlar gün boyunca etkili olacakMeteoroloji kaynakları, özellikle öğle saatlerinden itibaren Ankara’nın merkez ve çevre ilçelerinde kuvvetli sağanak beklendiğini, yağışların kısa sürede yüksek miktarda su bırakabileceğini vurguladı.Dikkat çağrısıUzmanlar, sürücüler başta olmak üzere tüm vatandaşların ani su baskınlarına karşı dikkatli olması, mümkünse kapalı alanlarda bulunması ve açık alanlarda tedbir alması gerektiğini hatırlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/kanser-tedavisi-goruyordu-usta-sanatci-ilhan-sesen-hayatini-kaybetti-1096523648.html
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083340716_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_28c06231ccb931587ebe560022807e31.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankara, ankara sağanak yağış, ankara hava durumu, gök gürültülü sağanak, meteoroloji genel müdürlüğü, ankara sel uyarısı, ankara dolu yağışı, ankara hava tahmini, ankara bugün hava nasıl, türkiye hava durumu
ankara, ankara sağanak yağış, ankara hava durumu, gök gürültülü sağanak, meteoroloji genel müdürlüğü, ankara sel uyarısı, ankara dolu yağışı, ankara hava tahmini, ankara bugün hava nasıl, türkiye hava durumu

Ankara’ya gök gürültülü sağanak yağış geliyor: İşte saat saat tahminler

15:01 26.05.2025 (güncellendi: 15:15 26.05.2025)
© AA / İsmail AslandağAnkara'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Ankara'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
© AA / İsmail Aslandağ
Abone ol
Ankara’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başkentte bugün öğle saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak ve gök gürültüsü uyarısında bulundu. Vatandaşlardan ani sel, su baskını, dolu ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
Ankara için bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren başlayacak sağanakların yerel olarak kuvvetli olacağını belirtti.

Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı

Yapılan son tahminlere göre, Ankara’da gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar süreceği ve yerel olarak şiddetini artıracağı bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, ani sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Yağışlar gün boyunca etkili olacak

Meteoroloji kaynakları, özellikle öğle saatlerinden itibaren Ankara’nın merkez ve çevre ilçelerinde kuvvetli sağanak beklendiğini, yağışların kısa sürede yüksek miktarda su bırakabileceğini vurguladı.

Dikkat çağrısı

Uzmanlar, sürücüler başta olmak üzere tüm vatandaşların ani su baskınlarına karşı dikkatli olması, mümkünse kapalı alanlarda bulunması ve açık alanlarda tedbir alması gerektiğini hatırlattı.
İlhan Şeşen - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
YAŞAM
Kanser tedavisi görüyordu: Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti
14:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала