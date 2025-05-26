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Ankara’ya gök gürültülü sağanak yağış geliyor: İşte saat saat tahminler
Ankara’ya gök gürültülü sağanak yağış geliyor: İşte saat saat tahminler
Sputnik Türkiye
Ankara’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başkentte bugün öğle saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak ve gök... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T15:01+0300
2025-05-26T15:01+0300
2025-05-26T15:15+0300
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Ankara için bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren başlayacak sağanakların yerel olarak kuvvetli olacağını belirtti.Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısıYapılan son tahminlere göre, Ankara’da gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar süreceği ve yerel olarak şiddetini artıracağı bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, ani sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.Yağışlar gün boyunca etkili olacakMeteoroloji kaynakları, özellikle öğle saatlerinden itibaren Ankara’nın merkez ve çevre ilçelerinde kuvvetli sağanak beklendiğini, yağışların kısa sürede yüksek miktarda su bırakabileceğini vurguladı.Dikkat çağrısıUzmanlar, sürücüler başta olmak üzere tüm vatandaşların ani su baskınlarına karşı dikkatli olması, mümkünse kapalı alanlarda bulunması ve açık alanlarda tedbir alması gerektiğini hatırlattı.
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Ankara’ya gök gürültülü sağanak yağış geliyor: İşte saat saat tahminler
15:01 26.05.2025 (güncellendi: 15:15 26.05.2025)
Ankara’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başkentte bugün öğle saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak ve gök gürültüsü uyarısında bulundu. Vatandaşlardan ani sel, su baskını, dolu ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
Ankara için bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren başlayacak sağanakların yerel olarak kuvvetli olacağını belirtti.
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı
Yapılan son tahminlere göre, Ankara’da gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar süreceği ve yerel olarak şiddetini artıracağı bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, ani sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
Yağışlar gün boyunca etkili olacak
Meteoroloji kaynakları, özellikle öğle saatlerinden itibaren Ankara’nın merkez ve çevre ilçelerinde kuvvetli sağanak beklendiğini, yağışların kısa sürede yüksek miktarda su bırakabileceğini vurguladı.
Uzmanlar, sürücüler başta olmak üzere tüm vatandaşların ani su baskınlarına karşı dikkatli olması, mümkünse kapalı alanlarda bulunması ve açık alanlarda tedbir alması gerektiğini hatırlattı.