https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/ankarada-gok-gurultulu-saganak-geliyor-iste-saat-saat-tahminler-1096525495.html

Ankara’ya gök gürültülü sağanak yağış geliyor: İşte saat saat tahminler

Ankara’ya gök gürültülü sağanak yağış geliyor: İşte saat saat tahminler

Sputnik Türkiye

Ankara’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başkentte bugün öğle saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak ve gök... 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T15:01+0300

2025-05-26T15:01+0300

2025-05-26T15:15+0300

yaşam

ankara

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

hava durumu

hava durumu

ankara hava durumu

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083340716_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_9ccf19fde9b874b0f88b77bf6c7feeec.jpg

Ankara için bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren başlayacak sağanakların yerel olarak kuvvetli olacağını belirtti.Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısıYapılan son tahminlere göre, Ankara’da gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar süreceği ve yerel olarak şiddetini artıracağı bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, ani sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.Yağışlar gün boyunca etkili olacakMeteoroloji kaynakları, özellikle öğle saatlerinden itibaren Ankara’nın merkez ve çevre ilçelerinde kuvvetli sağanak beklendiğini, yağışların kısa sürede yüksek miktarda su bırakabileceğini vurguladı.Dikkat çağrısıUzmanlar, sürücüler başta olmak üzere tüm vatandaşların ani su baskınlarına karşı dikkatli olması, mümkünse kapalı alanlarda bulunması ve açık alanlarda tedbir alması gerektiğini hatırlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/kanser-tedavisi-goruyordu-usta-sanatci-ilhan-sesen-hayatini-kaybetti-1096523648.html

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, ankara sağanak yağış, ankara hava durumu, gök gürültülü sağanak, meteoroloji genel müdürlüğü, ankara sel uyarısı, ankara dolu yağışı, ankara hava tahmini, ankara bugün hava nasıl, türkiye hava durumu