https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/kuzey-koreden-abdye-altin-kubbe-uyarisu-uzayin-militarizasyonu-tehdidini-yaratiyor-1096544804.html

Kuzey Kore’den ABD’ye ‘Altın Kubbe’ uyarısu: ‘Uzayın militarizasyonu tehdidini yaratıyor’

Kuzey Kore’den ABD’ye ‘Altın Kubbe’ uyarısu: ‘Uzayın militarizasyonu tehdidini yaratıyor’

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Amerikan Araştırmaları Enstitüsü'ne göre ‘Altın Kubbe’ girişimi ‘Önce Amerika’ politikasının tipik bir ürünü ve... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T10:38+0300

2025-05-27T10:38+0300

2025-05-27T10:46+0300

dünya

kuzey kore

kuzey kore dışişleri bakanlığı

kore merkezi haber ajansı (kcna)

abd

x-37b

altın kubbe füze savunma sistemi

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Kore Merkezî Haber Ajansı’nın (KCNA) aktardığına göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Amerikan Araştırmaları Enstitüsü'nün yayınladığı memorandumda, ABD'de Altın Kubbe füze savunma sisteminin kurulmasının uzayın militarizasyonuna yol açacağı uyarısına yer verildi.Altın Kubbe projesinin diğer nükleer güçleri tehlikeye attığını ve ABD'nin saldırı yeteneklerinin kullanılmasını teşvik ettiğini kaydeden Enstitü, bu girişimi “bencilliğin ve keyfiliğin doruk noktası olan ‘Önce Amerika’ politikasının tipik bir sonucu” olarak nitelendirdi.Altın Kubbe çalışmalarının “dış tehditlere karşı bir savunma önlemi değil, uzayda bir nükleer savaş senaryosuna yönelik hazırlıkların bir parçası” olduğu savunulan memorandumda, ABD’nin amacının, tek kutuplu bir dünyayı sürdürmek için uzayda önleyici askeri altyapı inşa etmek olduğu belirtilerek şu değerlendirmeye yer verildi:KCNA, bir şirketin açıklamasına işaret ederek, ABD yönetiminin bir ‘uzay uçak gemisi’ geliştirmek için 60 milyon dolar yatırmaya hazır olduğuna dikkat çekti.ABD'nin uzayın militarizasyonu konusundaki entrikalarının bir başka örneğinin, X-37B insansız uzay aracının geliştirilmesi olduğunu kaydedildi.ABD Kongresi Bütçe Ofisi'nin tahminlerine göre Altın Kubbe maliyeti, bildirilen 175 milyar dolarlık maliyet tahminini aşarak 542 milyar dolara ulaşabilir.Memorandumda, “Bu da Altın Kubbe'nin tarihteki en büyük askeri harcama artışına yönelik bir planı temsil ettiğini gösteriyor” dendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/rusya-yaptirimlarinin-delinmesine-karsi-mucadelede-sekte-abd-ve-ab-anlasamiyorlar-1096543288.html

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kuzey kore, kuzey kore dışişleri bakanlığı, kore merkezi haber ajansı (kcna), abd, x-37b, altın kubbe füze savunma sistemi