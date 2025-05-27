https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/merz-taurus-fuzelerinin-ukraynaya-tedarikinden-yana-ancak-skandal-cikmasini-istemiyor-1096567497.html

‘Merz, Taurus füzelerinin Ukrayna'ya tedarikinden yana, ancak skandal çıkmasını istemiyor’

‘Merz, Taurus füzelerinin Ukrayna'ya tedarikinden yana, ancak skandal çıkmasını istemiyor’

Sputnik Türkiye

Times, Almanya Başbakanı Merz’in Taurus füzelerinin Kiev'e tedarikinden yana olduğunu, ancak koalisyon hükümeti içinde bir skandala yol açmamak için bunu... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T18:38+0300

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İngiliz Times gazetesi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e yakın kaynaklara dayandırarak verdiği haberinde, Başbakanın uzun menzilli Taurus füzelerinin Kiev'e verilmesinden yana olduğunu, ancak koalisyon hükümeti içinde bir skandala yol açmamak için bunu açıkça ifade etmek istemediğini aktardı.Haberde, “Merz'e yakın kaynaklar, onun Taurus füzelerinin tedarikinden yana olduğunu, ancak yeni koalisyon ortakları Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ile kamuoyu önünde bir skandal yaşamak istemediği için bu konuda açıkça konuşmak istemediğini öne sürüyor” ifadelerine yer verildi.Ayrıca, Sosyal Demokrat Olaf Scholz liderliğindeki önceki Alman hükümetinin Ukrayna'ya Taurus füzeleri tedarik etme fikrini defalarca reddettiği de anımsatıldı.Merz daha önce WDR televizyonuna verdiği demeçte İngiltere, Fransa, ABD ve şimdi de Almanya'nın Ukrayna'ya askeri tedarik üzerindeki menzil kısıtlamalarını kaldırdığını, Kiev'in uzun menzilli silahlarla Rus topraklarındaki hedeflere saldırabileceğini söylemişti. Başbakan daha sonra bu kararın aylar önce alındığını açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, böyle bir kararın Rusya'nın Ukrayna'daki duruma siyasi bir çözüm bulunması yönündeki beklentilerine ters düşeceğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/peskov-rusya-trumpin-aciklamalarina-bagli-kalmaksizin-kendini-savunacak-1096566626.html

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the times, friedrich merz, almanya, ukrayna, kiev, avrupa, sosyal demokrat parti (spd), wdr, taurus, olaf scholz, dmitriy peskov