https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/medvedevden-trumpa-yanit-tek-kotu-sey-3-dunya-savasi-1096572387.html

Medvedev’den Trump'a yanıt: Tek kötü şey 3. Dünya Savaşı

Medvedev’den Trump'a yanıt: Tek kötü şey 3. Dünya Savaşı

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump’ın asıl kötü şeyin üçüncü bir dünya savaşı olduğunu anlaması gerektiğini... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T21:59+0300

2025-05-27T21:59+0300

2025-05-27T21:57+0300

dünya

dmitriy medvedev

donald trump

rusya

truth social

telegram

vladimir putin

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Trump'ın “Putin ateşle oynuyor. Ben olmasaydım Rusya'nın başına çok kötü şeyler gelecekti” şeklindeki açıklamasına Telegram kanalından yanıt veren Medvedev, ‘bildiği tek kötü şeyin 3. Dünya Savaşı olduğunu ve Trump'ın bunu anlamasını umduğunu’ belirtti.Medvedev, “Trump'ın Putin'in 'ateşle oynadığını' ve Rusya'nın başına 'gerçekten kötü şeyler' geldiği yönündeki ifadelerine gelince. Gerçekten kötü olan tek bir şey biliyorum, o da 3. Dünya Savaşı. Umarım Trump bunun farkına varır!” ifadelerine yer verdi.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’de yaptığı paylaşımda "Putin ateşle oynuyor. Ben olmasaydım Rusya'nın başına çok kötü şeyler gelecekti" ifadelerine yer vererek Rusya'ya yönelik sert sözler sarfetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/abd-baskani-trump-rusya-atesle-oynuyor-1096570719.html

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Sputnik Türkiye

dmitriy medvedev, donald trump, rusya, truth social, telegram, vladimir putin