https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/medvedevden-trumpa-yanit-tek-kotu-sey-3-dunya-savasi-1096572387.html
Medvedev’den Trump'a yanıt: Tek kötü şey 3. Dünya Savaşı
Medvedev’den Trump'a yanıt: Tek kötü şey 3. Dünya Savaşı
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump’ın asıl kötü şeyin üçüncü bir dünya savaşı olduğunu anlaması gerektiğini... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T21:59+0300
2025-05-27T21:59+0300
2025-05-27T21:57+0300
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dmitriy medvedev
donald trump
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truth social
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Trump'ın “Putin ateşle oynuyor. Ben olmasaydım Rusya'nın başına çok kötü şeyler gelecekti” şeklindeki açıklamasına Telegram kanalından yanıt veren Medvedev, ‘bildiği tek kötü şeyin 3. Dünya Savaşı olduğunu ve Trump'ın bunu anlamasını umduğunu’ belirtti.Medvedev, “Trump'ın Putin'in 'ateşle oynadığını' ve Rusya'nın başına 'gerçekten kötü şeyler' geldiği yönündeki ifadelerine gelince. Gerçekten kötü olan tek bir şey biliyorum, o da 3. Dünya Savaşı. Umarım Trump bunun farkına varır!” ifadelerine yer verdi.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’de yaptığı paylaşımda "Putin ateşle oynuyor. Ben olmasaydım Rusya'nın başına çok kötü şeyler gelecekti" ifadelerine yer vererek Rusya'ya yönelik sert sözler sarfetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/abd-baskani-trump-rusya-atesle-oynuyor-1096570719.html
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dmitriy medvedev, donald trump, rusya, truth social, telegram, vladimir putin
dmitriy medvedev, donald trump, rusya, truth social, telegram, vladimir putin
Medvedev’den Trump'a yanıt: Tek kötü şey 3. Dünya Savaşı
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump’ın asıl kötü şeyin üçüncü bir dünya savaşı olduğunu anlaması gerektiğini ifade etti.
Trump'ın “Putin ateşle oynuyor. Ben olmasaydım Rusya'nın başına çok kötü şeyler gelecekti” şeklindeki açıklamasına Telegram kanalından yanıt veren Medvedev, ‘bildiği tek kötü şeyin 3. Dünya Savaşı olduğunu ve Trump'ın bunu anlamasını umduğunu’ belirtti.
Medvedev, “Trump'ın Putin'in 'ateşle oynadığını' ve Rusya'nın başına 'gerçekten kötü şeyler' geldiği yönündeki ifadelerine gelince. Gerçekten kötü olan tek bir şey biliyorum, o da 3. Dünya Savaşı. Umarım Trump bunun farkına varır!” ifadelerine yer verdi.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’de yaptığı paylaşımda "Putin ateşle oynuyor. Ben olmasaydım Rusya'nın başına çok kötü şeyler gelecekti" ifadelerine yer vererek Rusya'ya yönelik sert sözler sarfetmişti.