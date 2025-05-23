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İnan Kıraç 'kaçırıldı' iddialarına soruşturma: 2 şüpheli gözaltında
İnan Kıraç 'kaçırıldı' iddialarına soruşturma: 2 şüpheli gözaltında
Sputnik Türkiye
İstanbul’da iş insanı İnan Kıraç’ın kaçırıldığı iddiaları üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Kıraç’ın tedavi gördüğü hastane... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T09:30+0300
2025-05-23T09:37+0300
türki̇ye
i̇nan kıraç
cumhuriyet başsavcılığı
kaçırılma
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İstanbul’da dün akşam saatlerinde Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından İnan Kıraç hakkında ortaya atılan kaçırılma iddiası, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İddialar üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hızla harekete geçerek soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.Hastaneden resmi açıklama geldiKaçırılma iddiaları sonrası Kıraç’ın tedavi gördüğü hastane bir açıklama yaparak durumu netleştirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Sayın İnan Kıraç, 21 Mayıs 2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22 Mayıs 2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız.”İnan Kıraç kaçırıldı mı, nerede?Saatler sonra iş insanı Kıraç'ın evine döndüğü belirlendi. Kıraç'ın Vaniköy'de ikamet ettiği evinde bulunduğu belirtildi.İnan Kıraç kimdir, kaç yaşında, nereli?İnan Kıraç, 4 Şubat 1937 tarihinde Eskişehir’de dünyaya geldi. Eğitim hayatına Galatasaray Lisesi'nde başlayan Kıraç, daha sonra Londra City College of Business’ta işletme eğitimi aldı. Üniversite sonrası Türkiye’ye dönerek bir süre Kemer Barajı şantiyesinde tercümanlık yaptı.İş hayatına 1961 yılında, abisinin vesilesiyle Koç Holding’e bağlı Ormak AŞ’de adım atan İnan Kıraç, kariyerine hızlı bir giriş yaptı. 1966 yılında Otoyol AŞ Genel Müdürü oldu. Ardından holdingin otomotiv sektöründeki çeşitli firmalarında üst düzey yöneticilik görevlerini üstlendi. Bu dönemde Türk sanayisinin gelişimine önemli katkılar sağladı.Kıraç, yalnızca iş dünyasında değil, eğitim alanında da öncü bir isim oldu. 1981 yılında Galatasaray Eğitim Vakfı’nı kurarak Galatasaray camiasına olan bağlılığını bir kez daha ortaya koydu. Ayrıca Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)’nın da kurucuları arasında yer aldı. Eğitim alanındaki bu katkıları, onun topluma duyduğu sorumluluğun bir yansımasıydı.Vehbi Koç’un kızı Suna Kıraç ile evlenen İnan Kıraç, bu evlilikle birlikte Koç Ailesi ile güçlü bir bağ kurdu. Çiftin İpek Kıraç adında bir kızları bulunuyor. Aile yaşamı, Kıraç’ın hem iş dünyasında hem de özel hayatında istikrar ve dengeyi bir arada yürüttüğünün göstergesidir.İnan Kıraç, Türkiye’nin yerli otomobili projesi olan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG)’nun 5 kurucu ortağından biri olarak öne çıktı. Ancak 2021 yılında sağlık sorunları nedeniyle projeden çekilmek zorunda kaldı. Bu karar, hem iş dünyasında hem kamuoyunda dikkatle takip edildi.
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i̇nan kıraç, cumhuriyet başsavcılığı, kaçırılma
i̇nan kıraç, cumhuriyet başsavcılığı, kaçırılma

İnan Kıraç 'kaçırıldı' iddialarına soruşturma: 2 şüpheli gözaltında

09:30 23.05.2025 (güncellendi: 09:37 23.05.2025)
© Fotoğraf : Twitterİnan Kıraç
İnan Kıraç - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
© Fotoğraf : Twitter
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İstanbul’da iş insanı İnan Kıraç’ın kaçırıldığı iddiaları üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Kıraç’ın tedavi gördüğü hastane, iddiaları yalanladı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul’da dün akşam saatlerinde Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından İnan Kıraç hakkında ortaya atılan kaçırılma iddiası, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İddialar üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hızla harekete geçerek soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Hastaneden resmi açıklama geldi

Kaçırılma iddiaları sonrası Kıraç’ın tedavi gördüğü hastane bir açıklama yaparak durumu netleştirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Sayın İnan Kıraç, 21 Mayıs 2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22 Mayıs 2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız.”

İnan Kıraç kaçırıldı mı, nerede?

Saatler sonra iş insanı Kıraç'ın evine döndüğü belirlendi. Kıraç'ın Vaniköy'de ikamet ettiği evinde bulunduğu belirtildi.

İnan Kıraç kimdir, kaç yaşında, nereli?

İnan Kıraç, 4 Şubat 1937 tarihinde Eskişehir’de dünyaya geldi. Eğitim hayatına Galatasaray Lisesi'nde başlayan Kıraç, daha sonra Londra City College of Business’ta işletme eğitimi aldı. Üniversite sonrası Türkiye’ye dönerek bir süre Kemer Barajı şantiyesinde tercümanlık yaptı.
İş hayatına 1961 yılında, abisinin vesilesiyle Koç Holding’e bağlı Ormak AŞ’de adım atan İnan Kıraç, kariyerine hızlı bir giriş yaptı. 1966 yılında Otoyol AŞ Genel Müdürü oldu. Ardından holdingin otomotiv sektöründeki çeşitli firmalarında üst düzey yöneticilik görevlerini üstlendi. Bu dönemde Türk sanayisinin gelişimine önemli katkılar sağladı.
Kıraç, yalnızca iş dünyasında değil, eğitim alanında da öncü bir isim oldu. 1981 yılında Galatasaray Eğitim Vakfı’nı kurarak Galatasaray camiasına olan bağlılığını bir kez daha ortaya koydu. Ayrıca Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)’nın da kurucuları arasında yer aldı. Eğitim alanındaki bu katkıları, onun topluma duyduğu sorumluluğun bir yansımasıydı.
Vehbi Koç’un kızı Suna Kıraç ile evlenen İnan Kıraç, bu evlilikle birlikte Koç Ailesi ile güçlü bir bağ kurdu. Çiftin İpek Kıraç adında bir kızları bulunuyor. Aile yaşamı, Kıraç’ın hem iş dünyasında hem de özel hayatında istikrar ve dengeyi bir arada yürüttüğünün göstergesidir.
İnan Kıraç, Türkiye’nin yerli otomobili projesi olan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG)’nun 5 kurucu ortağından biri olarak öne çıktı. Ancak 2021 yılında sağlık sorunları nedeniyle projeden çekilmek zorunda kaldı. Bu karar, hem iş dünyasında hem kamuoyunda dikkatle takip edildi.
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