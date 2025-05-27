Lavrov-Fidan görüşmesi başladı
11:50 27.05.2025 (güncellendi: 12:23 27.05.2025)
© Sputnik / Алексей ФилипповLavrov-Fidan
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Moskova'daki temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la buluştu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da bir araya geldi.
Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Lavrov, Fidan'la çok yoğun bir gündemleri bulunduğunu söyleyerek gündem maddelerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı görüşmelerde varılan uzlaşmalarla belirlendiğini ifade etti.
Lavrov, Moskova'nın Rusya-Ukrayna müzakereleri için Türkiye tarafından sağlanan imkanları değerli bulduğunu belirtti.
Lavrov, "Elbette, dün Devlet Başkanı Putin'in dediği gibi, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki doğrudan müzakerelerin yeni aşaması için bir kez daha sağladığı imkanları değerli buluyoruz" dedi.
Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Lavrov, Fidan'la çok yoğun bir gündemleri bulunduğunu söyleyerek gündem maddelerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı görüşmelerde varılan uzlaşmalarla belirlendiğini ifade etti.
Lavrov, Moskova'nın Rusya-Ukrayna müzakereleri için Türkiye tarafından sağlanan imkanları değerli bulduğunu belirtti.
Lavrov, "Elbette, dün Devlet Başkanı Putin'in dediği gibi, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki doğrudan müzakerelerin yeni aşaması için bir kez daha sağladığı imkanları değerli buluyoruz" dedi.
'Düşmanların planları başarılı olamayacak'
Düşman ülkelerin Rus-Türk işbirliğini hedef aldığını ancak bu planların başarılı olamayacağını vurgulayan Lavrov, ikili işbirliğinin arttığının ve artmaya devam edeceğinin altını çizdi.
Rus Dışişleri Bakanı şu ifadeleri kullandı:
Rus Dışişleri Bakanı şu ifadeleri kullandı:
"Moskova ve Ankara'nın ikili gündem kapsamında birçok planı var ve ele alınacak görevler düşman ülkelerin Rus-Türk ilişkilerinde çıkarmaya çalıştığı yasadışı engellerin ortadan kaldırılmasını amaçlıyor. Ancak bu planların gerçekleşmesi mümkün değil. Ticaret, yatırım işbirliğimiz kararlı bir şekilde artan ivmeyle gelişiyor."