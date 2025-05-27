https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/lavrov-fidan-gorusmesi-basladi-1096549667.html

Lavrov-Fidan görüşmesi başladı

Lavrov-Fidan görüşmesi başladı

Sputnik Türkiye

Moskova'daki temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la buluştu. 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T11:50+0300

2025-05-27T11:50+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da bir araya geldi.Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Lavrov, Fidan'la çok yoğun bir gündemleri bulunduğunu söyleyerek gündem maddelerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı görüşmelerde varılan uzlaşmalarla belirlendiğini ifade etti.Lavrov, Moskova'nın Rusya-Ukrayna müzakereleri için Türkiye tarafından sağlanan imkanları değerli bulduğunu belirtti.Lavrov, "Elbette, dün Devlet Başkanı Putin'in dediği gibi, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki doğrudan müzakerelerin yeni aşaması için bir kez daha sağladığı imkanları değerli buluyoruz" dedi.'Düşmanların planları başarılı olamayacak'Düşman ülkelerin Rus-Türk işbirliğini hedef aldığını ancak bu planların başarılı olamayacağını vurgulayan Lavrov, ikili işbirliğinin arttığının ve artmaya devam edeceğinin altını çizdi.Rus Dışişleri Bakanı şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/ukrayna-ordusu-rusya-sinirindan-sumiye-giden-karayolunda-kontrolu-yitirdi-1096544704.html

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rusya, türkiye cumhuriyeti, türkiye, sergey lavrov, hakan fidan