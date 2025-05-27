https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/kellogg-rusya-ve-ukrayna-arasindaki-bir-sonraki-gorusme-cenevrede-gerceklesebilir-1096564884.html
Kellogg: Rusya ve Ukrayna arasındaki bir sonraki görüşme Cenevre'de gerçekleşebilir
Kellogg: Rusya ve Ukrayna arasındaki bir sonraki görüşme Cenevre'de gerçekleşebilir
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Kellogg, Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin barış girişimlerini görüşmek üzere yapacakları bir sonraki görüşmenin Cenevre'de... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T17:49+0300
2025-05-27T17:49+0300
2025-05-27T17:47+0300
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Fox News’e yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin barış girişimlerini görüşmek üzere yapacakları bir sonraki görüşmenin Cenevre'de gerçekleşebileceğini söyledi.Kellogg, “Bir sonraki görüşmenin büyük ihtimalle Cenevre'de gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Vatikan'da yapmak isterdik ve buna neredeyse hazırdık ama Ruslar oraya gitmek istemedi. Bu nedenle bir sonraki seçeneğin Cenevre olacağını düşünüyorum” dedi.Rus tarafı, İstanbul'da Ukrayna heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından Kiev ile müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu dile getirmişti. Kremlin, İstanbul görüşmeleri öncesinde Ukrayna sorunu konusunda Rusya'ya baskı yapmanın faydasız olduğunu ifade etmişti.ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ile Rusya arasında doğrudan müzakereler için İsviçre ve Vatikan'ın değerlendirildiğini belirtmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Vatikan'ın iki Ortodoks ülke olan Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapmasının biraz ‘uygunsuz’ olacağını ve sorunları Katolik bir platformda tartışacakları senaryosunun gerçekçi olmadığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/lavrov-ve-fidan-basin-toplantisi-duzenliyor-1096552392.html
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abd, keith kellogg, rusya, ukrayna, görüşme, cenevre, vatikan, i̇stanbul, kremlin, vladimir zelenskiy, donald trump, fox news
abd, keith kellogg, rusya, ukrayna, görüşme, cenevre, vatikan, i̇stanbul, kremlin, vladimir zelenskiy, donald trump, fox news
Kellogg: Rusya ve Ukrayna arasındaki bir sonraki görüşme Cenevre'de gerçekleşebilir
ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Kellogg, Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin barış girişimlerini görüşmek üzere yapacakları bir sonraki görüşmenin Cenevre'de gerçekleşebileceğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Fox News’e yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin barış girişimlerini görüşmek üzere yapacakları bir sonraki görüşmenin Cenevre'de gerçekleşebileceğini söyledi.
Kellogg, “Bir sonraki görüşmenin büyük ihtimalle Cenevre'de gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Vatikan'da yapmak isterdik ve buna neredeyse hazırdık ama Ruslar oraya gitmek istemedi. Bu nedenle bir sonraki seçeneğin Cenevre olacağını düşünüyorum” dedi.
Rus tarafı, İstanbul'da Ukrayna heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından Kiev ile müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu dile getirmişti. Kremlin, İstanbul görüşmeleri öncesinde Ukrayna sorunu konusunda Rusya'ya baskı yapmanın faydasız olduğunu ifade etmişti.
ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ile Rusya arasında doğrudan müzakereler için İsviçre ve Vatikan'ın değerlendirildiğini belirtmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Vatikan'ın iki Ortodoks ülke olan Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapmasının biraz ‘uygunsuz’ olacağını ve sorunları Katolik bir platformda tartışacakları senaryosunun gerçekçi olmadığını söylemişti.