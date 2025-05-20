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Japonya Tarım Bakanı, 'hiç pirinç satın almak zorunda kalmadığını' söyledikten sonra özür diledi
Japonya Tarım Bakanı, 'hiç pirinç satın almak zorunda kalmadığını' söyledikten sonra özür diledi
Sputnik Türkiye
Japonya Tarım Bakanı, 'hiç pirinç satın almak zorunda kalmadığını' söylemesinin ardından gelen tepkilerden sonra özür diledi. Bakan, eşinin pirinç almak için... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
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Japonya Tarım Bakanı Taku Eto, pazar günü Liberal Demokrat Parti tarafından düzenlenen bir etkinlikte destekçilerinin hediyeleri sayesinde "hiç pirinç almak zorunda kalmadığını" söylemişti. Bakan Eto bu sözlerine gelen tepkilerin ardından özür diledi.Pazartesi günü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Eto, yaptığı açıklamalar nedeniyle özür diledi ve yanlış konuştuğunu, kalabalığı memnun etmek için abartmış olabileceğini söyledi. İstifası istenen Bakan, istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorusunu ise geçiştirdi.Açıklamasında Eto, gazetecilere “Az önce eşim telefonda beni azarladı. İkimiz yaşıyoruz, genellikle yeterince pirincimiz oluyor ama eşim bana, pirinç bittiğinde gerçekten dışarı çıkıp pirinç aldığını söyledi" ifadelerini kullandı.Japonya'da pirinç ne kadar?Yerel medyanın bildirdiğine göre Japonya'da 5 kilogramlık bir pirinç torbasının güncel ortalama fiyatı 4 bin 268 yen veya yaklaşık 29.50 dolar. Bu, bir önceki haftaya göre 54 yen veya 40 sent artış anlamına geliyor. Mevcut fiyatın, bir yıl öncesine göre yaklaşık iki katı olduğu bildiriliyor.
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japonya, liberal demokrat parti (ldp), pirinç
japonya, liberal demokrat parti (ldp), pirinç

Japonya Tarım Bakanı, 'hiç pirinç satın almak zorunda kalmadığını' söyledikten sonra özür diledi

01:09 20.05.2025 (güncellendi: 01:10 20.05.2025)
© FotoğrafPirinç pilavı
Pirinç pilavı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
© Fotoğraf
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Japonya Tarım Bakanı, 'hiç pirinç satın almak zorunda kalmadığını' söylemesinin ardından gelen tepkilerden sonra özür diledi. Bakan, eşinin pirinç almak için çıktığını ifade etti.
Japonya Tarım Bakanı Taku Eto, pazar günü Liberal Demokrat Parti tarafından düzenlenen bir etkinlikte destekçilerinin hediyeleri sayesinde "hiç pirinç almak zorunda kalmadığını" söylemişti. Bakan Eto bu sözlerine gelen tepkilerin ardından özür diledi.
Pazartesi günü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Eto, yaptığı açıklamalar nedeniyle özür diledi ve yanlış konuştuğunu, kalabalığı memnun etmek için abartmış olabileceğini söyledi. İstifası istenen Bakan, istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorusunu ise geçiştirdi.
Açıklamasında Eto, gazetecilere “Az önce eşim telefonda beni azarladı. İkimiz yaşıyoruz, genellikle yeterince pirincimiz oluyor ama eşim bana, pirinç bittiğinde gerçekten dışarı çıkıp pirinç aldığını söyledi" ifadelerini kullandı.

Japonya'da pirinç ne kadar?

Yerel medyanın bildirdiğine göre Japonya'da 5 kilogramlık bir pirinç torbasının güncel ortalama fiyatı 4 bin 268 yen veya yaklaşık 29.50 dolar. Bu, bir önceki haftaya göre 54 yen veya 40 sent artış anlamına geliyor. Mevcut fiyatın, bir yıl öncesine göre yaklaşık iki katı olduğu bildiriliyor.
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