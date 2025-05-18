https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/bakan-uraloglu-duyurdu-19-mayista-istanbul-ankara-ve-izmirde-rayli-sistemler-ucretsiz-olacak-1096312511.html

Bakan Uraloğlu duyurdu: 19 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir’de raylı sistemler ücretsiz olacak

Bakan Uraloğlu duyurdu: 19 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir’de raylı sistemler ücretsiz olacak

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme ve... 18.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-18T10:47+0300

2025-05-18T10:47+0300

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abdulkadir uraloğlu

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i̇zmir

i̇zban

i̇stanbul

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle önemli bir açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, yarın 19 Mayıs 2025 tarihinde Başkentray (Ankara), Marmaray (İstanbul), İZBAN (İzmir), Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın ücretsiz olarak yolcu taşıyacağını duyurdu.Bayramda vatandaşların daha kolay ve ekonomik ulaşım sağlaması için uygulanacak bu ücretsiz taşıma hizmeti, gençlik ve spor etkinliklerine katılımı da artırmayı hedefliyor. Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, ücretsiz ulaşımın sabah ilk seferden gece son seferlere kadar geçerli olacağını bildirdi.

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i̇zmir

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abdulkadir uraloğlu, ankara, i̇zmir, i̇zban, i̇stanbul