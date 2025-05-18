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Bakan Uraloğlu duyurdu: 19 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir’de raylı sistemler ücretsiz olacak
Bakan Uraloğlu duyurdu: 19 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir’de raylı sistemler ücretsiz olacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme ve... 18.05.2025, Sputnik Türkiye
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle önemli bir açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, yarın 19 Mayıs 2025 tarihinde Başkentray (Ankara), Marmaray (İstanbul), İZBAN (İzmir), Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın ücretsiz olarak yolcu taşıyacağını duyurdu.Bayramda vatandaşların daha kolay ve ekonomik ulaşım sağlaması için uygulanacak bu ücretsiz taşıma hizmeti, gençlik ve spor etkinliklerine katılımı da artırmayı hedefliyor. Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, ücretsiz ulaşımın sabah ilk seferden gece son seferlere kadar geçerli olacağını bildirdi.
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abdulkadir uraloğlu, ankara, i̇zmir, i̇zban, i̇stanbul
abdulkadir uraloğlu, ankara, i̇zmir, i̇zban, i̇stanbul

Bakan Uraloğlu duyurdu: 19 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir’de raylı sistemler ücretsiz olacak

10:47 18.05.2025
© AASürücüsüz metro
Sürücüsüz metro - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2025
© AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatlarının ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle önemli bir açıklama yaptı.
Bakan Uraloğlu, yarın 19 Mayıs 2025 tarihinde Başkentray (Ankara), Marmaray (İstanbul), İZBAN (İzmir), Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın ücretsiz olarak yolcu taşıyacağını duyurdu.
Bayramda vatandaşların daha kolay ve ekonomik ulaşım sağlaması için uygulanacak bu ücretsiz taşıma hizmeti, gençlik ve spor etkinliklerine katılımı da artırmayı hedefliyor.
Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, ücretsiz ulaşımın sabah ilk seferden gece son seferlere kadar geçerli olacağını bildirdi.
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