https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/israilin-gazzeye-duzenledigi-saldirilarda-son-bir-gunde-81-filistinli-oldu-1096540463.html
İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda son bir günde 81 Filistinli öldü
İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda son bir günde 81 Filistinli öldü
Sputnik Türkiye
İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda son bir günde 81 Filistinli öldü 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T07:31+0300
2025-05-27T07:31+0300
2025-05-27T07:38+0300
i̇srail- filistin çatışması
ortadoğu
filistin
gazze şeridi
gazze
i̇srail
han yunus
sivil ölümleri
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Al Jazeera televizyonunu yerel kaynaklara dayandırdığı haberde, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 81 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.Haberde, 53 kişinin Gazze şehrine düzenlenen hava saldırılarında can verdiği aktarılırken İsrail ordusunun ayrıca Han Yunus şehrini bombaladığı bildirildi.İsrail, 18 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nde ‘Gedeon'un Savaş Arabaları’ adını verdiği yeni bir kara operasyonu başlatmıştı. Operasyonun amacı, Gazze Şeridi’nde daha sıkı bir kontrol kurmak ve Hamas hareketinin komuta sistemini bozmak olarak lanse edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/hamas-abdnin-ateskes-teklifini-kabul-etti--70-gunluk-anlasma-neleri-iceriyor-1096531239.html
filistin
gazze şeridi
gazze
i̇srail
han yunus
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ortadoğu, filistin, gazze şeridi, gazze, i̇srail, han yunus, sivil ölümleri
ortadoğu, filistin, gazze şeridi, gazze, i̇srail, han yunus, sivil ölümleri
İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda son bir günde 81 Filistinli öldü
07:31 27.05.2025 (güncellendi: 07:38 27.05.2025)
İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda son bir günde 81 Filistinli öldü
Al Jazeera
televizyonunu yerel kaynaklara dayandırdığı haberde, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 81 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Haberde, 53 kişinin Gazze şehrine düzenlenen hava saldırılarında can verdiği aktarılırken İsrail ordusunun ayrıca Han Yunus şehrini bombaladığı bildirildi.
İsrail, 18 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nde ‘Gedeon'un Savaş Arabaları’ adını verdiği yeni bir kara operasyonu başlatmıştı. Operasyonun amacı, Gazze Şeridi’nde daha sıkı bir kontrol kurmak ve Hamas hareketinin komuta sistemini bozmak olarak lanse edilmişti.