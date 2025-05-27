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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/israilin-gazzeye-duzenledigi-saldirilarda-son-bir-gunde-81-filistinli-oldu-1096540463.html
İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda son bir günde 81 Filistinli öldü
İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda son bir günde 81 Filistinli öldü
Sputnik Türkiye
İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda son bir günde 81 Filistinli öldü 27.05.2025, Sputnik Türkiye
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i̇srail- filistin çatışması
ortadoğu
filistin
gazze şeridi
gazze
i̇srail
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Al Jazeera televizyonunu yerel kaynaklara dayandırdığı haberde, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 81 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.Haberde, 53 kişinin Gazze şehrine düzenlenen hava saldırılarında can verdiği aktarılırken İsrail ordusunun ayrıca Han Yunus şehrini bombaladığı bildirildi.İsrail, 18 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nde ‘Gedeon'un Savaş Arabaları’ adını verdiği yeni bir kara operasyonu başlatmıştı. Operasyonun amacı, Gazze Şeridi’nde daha sıkı bir kontrol kurmak ve Hamas hareketinin komuta sistemini bozmak olarak lanse edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/hamas-abdnin-ateskes-teklifini-kabul-etti--70-gunluk-anlasma-neleri-iceriyor-1096531239.html
filistin
gazze şeridi
gazze
i̇srail
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ortadoğu, filistin, gazze şeridi, gazze, i̇srail, han yunus, sivil ölümleri
ortadoğu, filistin, gazze şeridi, gazze, i̇srail, han yunus, sivil ölümleri

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda son bir günde 81 Filistinli öldü

07:31 27.05.2025 (güncellendi: 07:38 27.05.2025)
© AA / Abed Rahim Khatibİsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye yaptığı saldırılarda
İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye yaptığı saldırılarda - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
© AA / Abed Rahim Khatib
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İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda son bir günde 81 Filistinli öldü
Al Jazeera televizyonunu yerel kaynaklara dayandırdığı haberde, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 81 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Haberde, 53 kişinin Gazze şehrine düzenlenen hava saldırılarında can verdiği aktarılırken İsrail ordusunun ayrıca Han Yunus şehrini bombaladığı bildirildi.
İsrail, 18 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nde ‘Gedeon'un Savaş Arabaları’ adını verdiği yeni bir kara operasyonu başlatmıştı. Operasyonun amacı, Gazze Şeridi’nde daha sıkı bir kontrol kurmak ve Hamas hareketinin komuta sistemini bozmak olarak lanse edilmişti.
Hamas - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
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