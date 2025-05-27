https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/iski-duyurdu-istanbulda-3-ilceye-bu-gece-su-verilemeyecek-1096570947.html
İSKİ duyurdu: İstanbul'da 3 ilçeye bu gece su verilemeyecek
İSKİ duyurdu: İstanbul'da 3 ilçeye bu gece su verilemeyecek
Sputnik Türkiye
İSKİ, Silivri hattında vana yenileme çalışması yapılacağını ve bu nedenle bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Büyükçekmece, Çatalca ve... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T20:48+0300
2025-05-27T20:48+0300
2025-05-27T20:48+0300
türki̇ye
silivri
büyükçekmece
çatalca
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
su kesintisi
kanalizasyon
banyo
tuvalet
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İSKİ, Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri’de bazı mahallelerde bu akşam 23.00’ten yarın 06.00’ya kadar su kesintisi yaşanacağını bildirdi.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Büyükçekmece Su Arıtma Şube Müdürlüğü Temiz Su Terfi İstasyonu’nun Silivri hattında yapılacak vana yenileme çalışması nedeniyle İstanbul’un batısında su kesintisi uygulanacağını duyurdu. İstanbul'da sular ne zaman gelecek?Yapılan açıklamaya göre, çalışmanın 27 Mayıs Salı akşamı saat 23.00’te başlayacağı ve 28 Mayıs Çarşamba sabahı saat 06.00’ya kadar süreceği belirtildi. İSKİ, halkın mağduriyet yaşamamaları için önlem almalarını tavsiye etti.İstanbul'da su kesintisi olan mahalleler neresi?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/istanbulda-7-ilcede-su-kesintisi-10-saat-boyunca-musluklar-akmayacak-1096426866.html
türki̇ye
silivri
büyükçekmece
çatalca
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silivri, büyükçekmece, çatalca, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su kesintisi, kanalizasyon, banyo, tuvalet
silivri, büyükçekmece, çatalca, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su kesintisi, kanalizasyon, banyo, tuvalet
İSKİ duyurdu: İstanbul'da 3 ilçeye bu gece su verilemeyecek
İSKİ, Silivri hattında vana yenileme çalışması yapılacağını ve bu nedenle bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinde bu akşam 23.00’ten yarın sabah 06.00’ya kadar su verilemeyeceği belirtildi. Su kesintisinin etkileneceği mahallelerin listesi İSKİ tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.
İSKİ, Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri’de bazı mahallelerde bu akşam 23.00’ten yarın 06.00’ya kadar su kesintisi yaşanacağını bildirdi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Büyükçekmece Su Arıtma Şube Müdürlüğü Temiz Su Terfi İstasyonu’nun Silivri hattında yapılacak vana yenileme çalışması nedeniyle İstanbul’un batısında su kesintisi uygulanacağını duyurdu.
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Yapılan açıklamaya göre, çalışmanın 27 Mayıs Salı akşamı saat 23.00’te başlayacağı ve 28 Mayıs Çarşamba sabahı saat 06.00’ya kadar süreceği belirtildi. İSKİ, halkın mağduriyet yaşamamaları için önlem almalarını tavsiye etti.
İstanbul'da su kesintisi olan mahalleler neresi?
Büyükçekmece:
Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye
Çatalca:
Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi ve Muratbey
Silivri:
Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Çanta üst kotları, Semizkumlar ve Selimpaşa