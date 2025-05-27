https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/iski-duyurdu-istanbulda-3-ilceye-bu-gece-su-verilemeyecek-1096570947.html

İSKİ duyurdu: İstanbul'da 3 ilçeye bu gece su verilemeyecek

İSKİ duyurdu: İstanbul'da 3 ilçeye bu gece su verilemeyecek

Sputnik Türkiye

İSKİ, Silivri hattında vana yenileme çalışması yapılacağını ve bu nedenle bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Büyükçekmece, Çatalca ve... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T20:48+0300

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2025-05-27T20:48+0300

türki̇ye

silivri

büyükçekmece

çatalca

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

su kesintisi

kanalizasyon

banyo

tuvalet

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İSKİ, Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri’de bazı mahallelerde bu akşam 23.00’ten yarın 06.00’ya kadar su kesintisi yaşanacağını bildirdi.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Büyükçekmece Su Arıtma Şube Müdürlüğü Temiz Su Terfi İstasyonu’nun Silivri hattında yapılacak vana yenileme çalışması nedeniyle İstanbul’un batısında su kesintisi uygulanacağını duyurdu. İstanbul'da sular ne zaman gelecek?Yapılan açıklamaya göre, çalışmanın 27 Mayıs Salı akşamı saat 23.00’te başlayacağı ve 28 Mayıs Çarşamba sabahı saat 06.00’ya kadar süreceği belirtildi. İSKİ, halkın mağduriyet yaşamamaları için önlem almalarını tavsiye etti.İstanbul'da su kesintisi olan mahalleler neresi?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/istanbulda-7-ilcede-su-kesintisi-10-saat-boyunca-musluklar-akmayacak-1096426866.html

türki̇ye

silivri

büyükçekmece

çatalca

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silivri, büyükçekmece, çatalca, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su kesintisi, kanalizasyon, banyo, tuvalet