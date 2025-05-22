https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/istanbulda-7-ilcede-su-kesintisi-10-saat-boyunca-musluklar-akmayacak-1096426866.html

İstanbul’da 7 ilçede su kesintisi: 10 saat boyunca musluklar akmayacak

İstanbul’da 7 ilçede su kesintisi: 10 saat boyunca musluklar akmayacak

Sputnik Türkiye

İstanbul’da 7 ilçede su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, isale hattındaki arıza nedeniyle Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, Fatih, Beyoğlu... 22.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-22T13:44+0300

2025-05-22T13:44+0300

2025-05-22T13:44+0300

türki̇ye

i̇ski̇

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

su

kesinti

su kesintisi

mimar sinan

üsküdar

fatih

beyoğlu

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Küçük Çamlıca-Salacak isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle İstanbul’un 7 ilçesinde bugün saat 10.00’da başlayan su kesintisi, 20.00’ye kadar devam edecek.Kadiköy ve Üsküdar en fazla etkilenenler arasındaKesintiden etkilenecek ilçelerden Kadıköy ve Üsküdar, çok sayıda mahalleyi kapsıyor. Kadıköy’de Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Fikirtepe, Zühtüpaşa, Osmanağa, Caferağa ve Rasimpaşa, Üsküdar’da ise 20’den fazla mahallede su verilemeyecek.Beyoğlu, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde de su kesintileri geniş alanlara yayılıyor. Fatih ilçesinde 50’den fazla mahalle, Beşiktaş’ta ise Ortaköy, Yıldız, Mecidiye ve Sinanpaşa gibi merkezi bölgeler etkilenecek.Zeytinburnu tamamen susuz kalacakİSKİ’nin duyurusuna göre, Zeytinburnu ilçesinin tamamı su kesintisinden etkilenecek. İlçede yaşayan vatandaşlar, gün boyu sürecek bu kesintiyle ilgili önlem almaya çağrıldı.Su verilemeyecek mahalleler İSKİ tarafından şu şekilde açıklandı:

türki̇ye

üsküdar

fatih

beyoğlu

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