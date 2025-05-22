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İstanbul’da 7 ilçede su kesintisi: 10 saat boyunca musluklar akmayacak
İstanbul’da 7 ilçede su kesintisi: 10 saat boyunca musluklar akmayacak
Sputnik Türkiye
İstanbul’da 7 ilçede su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, isale hattındaki arıza nedeniyle Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, Fatih, Beyoğlu... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Küçük Çamlıca-Salacak isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle İstanbul’un 7 ilçesinde bugün saat 10.00’da başlayan su kesintisi, 20.00’ye kadar devam edecek.Kadiköy ve Üsküdar en fazla etkilenenler arasındaKesintiden etkilenecek ilçelerden Kadıköy ve Üsküdar, çok sayıda mahalleyi kapsıyor. Kadıköy’de Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Fikirtepe, Zühtüpaşa, Osmanağa, Caferağa ve Rasimpaşa, Üsküdar’da ise 20’den fazla mahallede su verilemeyecek.Beyoğlu, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde de su kesintileri geniş alanlara yayılıyor. Fatih ilçesinde 50’den fazla mahalle, Beşiktaş’ta ise Ortaköy, Yıldız, Mecidiye ve Sinanpaşa gibi merkezi bölgeler etkilenecek.Zeytinburnu tamamen susuz kalacakİSKİ’nin duyurusuna göre, Zeytinburnu ilçesinin tamamı su kesintisinden etkilenecek. İlçede yaşayan vatandaşlar, gün boyu sürecek bu kesintiyle ilgili önlem almaya çağrıldı.Su verilemeyecek mahalleler İSKİ tarafından şu şekilde açıklandı:
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İstanbul’da 7 ilçede su kesintisi: 10 saat boyunca musluklar akmayacak

13:44 22.05.2025
© Elif Küçüksu, çeşme, ev çeşme, musluk
su, çeşme, ev çeşme, musluk - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2025
© Elif Küçük
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İstanbul’da 7 ilçede su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, isale hattındaki arıza nedeniyle Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş ve Zeytinburnu’nun bazı bölgelerinde 20.00’ye kadar su verilemeyecek.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Küçük Çamlıca-Salacak isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle İstanbul’un 7 ilçesinde bugün saat 10.00’da başlayan su kesintisi, 20.00’ye kadar devam edecek.

Kadiköy ve Üsküdar en fazla etkilenenler arasında

Kesintiden etkilenecek ilçelerden Kadıköy ve Üsküdar, çok sayıda mahalleyi kapsıyor. Kadıköy’de Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Fikirtepe, Zühtüpaşa, Osmanağa, Caferağa ve Rasimpaşa, Üsküdar’da ise 20’den fazla mahallede su verilemeyecek.
Beyoğlu, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde de su kesintileri geniş alanlara yayılıyor. Fatih ilçesinde 50’den fazla mahalle, Beşiktaş’ta ise Ortaköy, Yıldız, Mecidiye ve Sinanpaşa gibi merkezi bölgeler etkilenecek.

Zeytinburnu tamamen susuz kalacak

İSKİ’nin duyurusuna göre, Zeytinburnu ilçesinin tamamı su kesintisinden etkilenecek. İlçede yaşayan vatandaşlar, gün boyu sürecek bu kesintiyle ilgili önlem almaya çağrıldı.
Su verilemeyecek mahalleler İSKİ tarafından şu şekilde açıklandı:
Kadıköy: Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Fikirtepe, Zühtüpaşa, Osmanağa, Caferağa, Rasimpaşa
Üsküdar: Ünalan, Acıbadem, Barbaros, Zeynep Kamil, Valide-i Atik, Ahmediye, Salacak, Aziz Mahmut Hüdayi, Mimar Sinan, Sultantepe, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy, Küplüce, Kuleli, Kandilli, Küçüksu, Selimiye, Selami Ali
Beykoz: Yenimahalle, Göksu
Fatih: Alemdar, Hocapaşa, Mercan, Beyazıt, Sultanahmet, Yedikule ve daha birçok mahalle
Beyoğlu: İstiklal, Cihangir, Asmalımescit, Firuzağa, Kemankeş ve Gümüşsuyu’nun alt kotları
Beşiktaş: Ortaköy, Yıldız, Mecidiye, Sinanpaşa, Abbasağa
Zeytinburnu: Tüm mahalleler
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