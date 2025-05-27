İlhan Şeşen’e veda günü asansör krizi: Tabutu, zabıtalarla mahsur kaldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Parıltının gerçek yüzü
07:07
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Manşetten Mehmet Şimşek eleştirisi
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Zeynep Avcı: 'Kendimi şarkı söylemeye adadım'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sağlıklı beslenmenin görünmeyen tehdidi: Pestisit
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın unutulmaz ismi, Harun Kolçak'ın da babasıydı
15:22
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD bu ateşkesi, İsrail’i kapsamadığı halde kabul etti. Husiler, İsrail’i vurmaya devam ediyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
44 dk
SESLİ HABER
Macron’un yediği tokat dünya basınında
18:19
3 dk
HABERLER
Öne çıkan başlıklar
18:30
12 dk
İLHAN ŞEŞEN'E VEDA
Usta sanatçı bir ömürlük şarkılara imza attı
18:45
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Muharrem Baki: “Mahremiyetinize sahip çıkmak sizin elinizde”
07:12
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’de evler küçülüyor
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gazeteci Fethi Yılmaz: 'Türkiye’de yaklaşık 120 bin insan cezaevinde yatacak yer bulamıyor'
12:06
98 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:44
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:46
19 dk
FUTBOL SAATİ
Futbolcular son maçlarda kaç paralık motivasyon kaybediyorlar?
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Esnaf ne durumda? TESK Başkanı Palandöken anlatıyor
15:02
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
17:39
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Şehirlerin altındaki sessiz tehlike
18:12
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/ilhan-sesene-veda-gunu-asansor-krizi-tabutu-zabitalarla-mahsur-kaldi-1096554999.html
İlhan Şeşen’e veda günü asansör krizi: Tabutu, zabıtalarla mahsur kaldı
İlhan Şeşen’e veda günü asansör krizi: Tabutu, zabıtalarla mahsur kaldı
Sputnik Türkiye
Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden İlhan Şeşen için düzenlenen veda töreni, duygusal anlara sahne oldu. Ancak törenin ardından Caddebostan Kültür... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T13:32+0300
2025-05-27T13:32+0300
yaşam
i̇lhan şeşen
erol evgin
burhan şeşen
şakirin camii
caddebostan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096553821_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_de9e019838cba72a3f632e6122eebef7.jpg
İlhan Şeşen için Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen veda törenine ailesi, yakın dostları, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. Törende, "Neler Oluyor Bize", "Ellerimde Çiçekler", "Aşk Layık Olanda", "Sarılınca Sana" gibi unutulmaz eserleriyle hafızalara kazınan Şeşen’in sanat hayatı ve kişiliği ön plana çıktı.Sunuculuğunu Sunay Akın'ın üstlendiği törende ilk olarak çocukları Melis ve Fuat Şeşen konuştu. Fuat Şeşen, babalarının hem müzik hem insani yönüyle büyük iz bıraktığını belirterek sağlık çalışanlarına ve dostlarına teşekkür etti.'Şarkılarıyla duygularımıza tercüman oldu'Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Şeşen’i "kent ozanı" olarak tanımlarken, "Şarkılarıyla aşklarımızın, ayrılıklarımızın, sevinçlerimizin, hüznümüzün sesi olmuştur" dedi.Erol Evgin, 1968'den bu yana süregelen dostluklarını anlatırken, Burhan Şeşen ise "Amcam ancak ben öldüğüm zaman ölmüş olacak" sözleriyle sahnede duygusal anlar yaşattı.Asansörde 15 dakika mahsur kaldılarTörenin ardından İlhan Şeşen'in tabutu, zabıtalar eşliğinde bina dışına çıkarılmak üzere asansöre konuldu. Ancak yaşanan teknik bir arıza nedeniyle tabutla birlikte görevli zabıtalar, Caddebostan Kültür Merkezi'nin asansöründe yaklaşık 15 dakika boyunca mahsur kaldı. Görevlilerin yoğun çabası sonucu kapılar açıldı ve cenaze Şakirin Camii'ne nakledildi.İlhan Şeşen kimdir?1948’de Manisa’da doğan İlhan Şeşen, müziğe 1968’de başladı. Avukatlık kariyerini bırakıp, Grup Gündoğarken’i kurarak sanat yolculuğuna devam etti. Sayısız sanatçıya beste ve söz verdi; Ayşegül Aldinç’ten Kenan Doğulu’ya uzanan geniş bir yelpazede eserler bıraktı. Oyunculuk kariyerinde de iz bırakan sanatçı, 2023 sonunda akciğer kanseri olduğunu açıklamıştı.Sanatçının naaşı, dostlarının sahnede seslendirdiği “Ankara'dan Abim Geldi” şarkısı eşliğinde uğurlandı. Öğle vakti Şakirin Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/kanser-tedavisi-goruyordu-usta-sanatci-ilhan-sesen-hayatini-kaybetti-1096523648.html
şakirin camii
caddebostan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096553821_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_467e501d39d2689b8ef41c8a70f72be2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇lhan şeşen, erol evgin, burhan şeşen, şakirin camii, caddebostan
i̇lhan şeşen, erol evgin, burhan şeşen, şakirin camii, caddebostan

İlhan Şeşen’e veda günü asansör krizi: Tabutu, zabıtalarla mahsur kaldı

13:32 27.05.2025
© Fotoğraf : Bünyamin Çelikİlhan Şeşen
İlhan Şeşen - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
© Fotoğraf : Bünyamin Çelik
Abone ol
Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden İlhan Şeşen için düzenlenen veda töreni, duygusal anlara sahne oldu. Ancak törenin ardından Caddebostan Kültür Merkezi'nde asansör arızası, yaşandı. Sanatçının tabutu ve zabıtalar, asansörde 15 dakika mahsur kaldı.
İlhan Şeşen için Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen veda törenine ailesi, yakın dostları, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. Törende, "Neler Oluyor Bize", "Ellerimde Çiçekler", "Aşk Layık Olanda", "Sarılınca Sana" gibi unutulmaz eserleriyle hafızalara kazınan Şeşen’in sanat hayatı ve kişiliği ön plana çıktı.
Sunuculuğunu Sunay Akın'ın üstlendiği törende ilk olarak çocukları Melis ve Fuat Şeşen konuştu. Fuat Şeşen, babalarının hem müzik hem insani yönüyle büyük iz bıraktığını belirterek sağlık çalışanlarına ve dostlarına teşekkür etti.

'Şarkılarıyla duygularımıza tercüman oldu'

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Şeşen’i "kent ozanı" olarak tanımlarken, "Şarkılarıyla aşklarımızın, ayrılıklarımızın, sevinçlerimizin, hüznümüzün sesi olmuştur" dedi.
Erol Evgin, 1968'den bu yana süregelen dostluklarını anlatırken, Burhan Şeşen ise "Amcam ancak ben öldüğüm zaman ölmüş olacak" sözleriyle sahnede duygusal anlar yaşattı.

Asansörde 15 dakika mahsur kaldılar

Törenin ardından İlhan Şeşen'in tabutu, zabıtalar eşliğinde bina dışına çıkarılmak üzere asansöre konuldu. Ancak yaşanan teknik bir arıza nedeniyle tabutla birlikte görevli zabıtalar, Caddebostan Kültür Merkezi'nin asansöründe yaklaşık 15 dakika boyunca mahsur kaldı. Görevlilerin yoğun çabası sonucu kapılar açıldı ve cenaze Şakirin Camii'ne nakledildi.

İlhan Şeşen kimdir?

1948’de Manisa’da doğan İlhan Şeşen, müziğe 1968’de başladı. Avukatlık kariyerini bırakıp, Grup Gündoğarken’i kurarak sanat yolculuğuna devam etti. Sayısız sanatçıya beste ve söz verdi; Ayşegül Aldinç’ten Kenan Doğulu’ya uzanan geniş bir yelpazede eserler bıraktı. Oyunculuk kariyerinde de iz bırakan sanatçı, 2023 sonunda akciğer kanseri olduğunu açıklamıştı.
Sanatçının naaşı, dostlarının sahnede seslendirdiği “Ankara'dan Abim Geldi” şarkısı eşliğinde uğurlandı. Öğle vakti Şakirin Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.
İlhan Şeşen - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
YAŞAM
Kanser tedavisi görüyordu: Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti
Dün, 14:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала