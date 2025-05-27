https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/ilhan-sesene-veda-gunu-asansor-krizi-tabutu-zabitalarla-mahsur-kaldi-1096554999.html
İlhan Şeşen’e veda günü asansör krizi: Tabutu, zabıtalarla mahsur kaldı
İlhan Şeşen’e veda günü asansör krizi: Tabutu, zabıtalarla mahsur kaldı
Sputnik Türkiye
Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden İlhan Şeşen için düzenlenen veda töreni, duygusal anlara sahne oldu. Ancak törenin ardından Caddebostan Kültür... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T13:32+0300
2025-05-27T13:32+0300
2025-05-27T13:32+0300
yaşam
i̇lhan şeşen
erol evgin
burhan şeşen
şakirin camii
caddebostan
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İlhan Şeşen için Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen veda törenine ailesi, yakın dostları, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. Törende, "Neler Oluyor Bize", "Ellerimde Çiçekler", "Aşk Layık Olanda", "Sarılınca Sana" gibi unutulmaz eserleriyle hafızalara kazınan Şeşen’in sanat hayatı ve kişiliği ön plana çıktı.Sunuculuğunu Sunay Akın'ın üstlendiği törende ilk olarak çocukları Melis ve Fuat Şeşen konuştu. Fuat Şeşen, babalarının hem müzik hem insani yönüyle büyük iz bıraktığını belirterek sağlık çalışanlarına ve dostlarına teşekkür etti.'Şarkılarıyla duygularımıza tercüman oldu'Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Şeşen’i "kent ozanı" olarak tanımlarken, "Şarkılarıyla aşklarımızın, ayrılıklarımızın, sevinçlerimizin, hüznümüzün sesi olmuştur" dedi.Erol Evgin, 1968'den bu yana süregelen dostluklarını anlatırken, Burhan Şeşen ise "Amcam ancak ben öldüğüm zaman ölmüş olacak" sözleriyle sahnede duygusal anlar yaşattı.Asansörde 15 dakika mahsur kaldılarTörenin ardından İlhan Şeşen'in tabutu, zabıtalar eşliğinde bina dışına çıkarılmak üzere asansöre konuldu. Ancak yaşanan teknik bir arıza nedeniyle tabutla birlikte görevli zabıtalar, Caddebostan Kültür Merkezi'nin asansöründe yaklaşık 15 dakika boyunca mahsur kaldı. Görevlilerin yoğun çabası sonucu kapılar açıldı ve cenaze Şakirin Camii'ne nakledildi.İlhan Şeşen kimdir?1948’de Manisa’da doğan İlhan Şeşen, müziğe 1968’de başladı. Avukatlık kariyerini bırakıp, Grup Gündoğarken’i kurarak sanat yolculuğuna devam etti. Sayısız sanatçıya beste ve söz verdi; Ayşegül Aldinç’ten Kenan Doğulu’ya uzanan geniş bir yelpazede eserler bıraktı. Oyunculuk kariyerinde de iz bırakan sanatçı, 2023 sonunda akciğer kanseri olduğunu açıklamıştı.Sanatçının naaşı, dostlarının sahnede seslendirdiği “Ankara'dan Abim Geldi” şarkısı eşliğinde uğurlandı. Öğle vakti Şakirin Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/kanser-tedavisi-goruyordu-usta-sanatci-ilhan-sesen-hayatini-kaybetti-1096523648.html
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i̇lhan şeşen, erol evgin, burhan şeşen, şakirin camii, caddebostan
i̇lhan şeşen, erol evgin, burhan şeşen, şakirin camii, caddebostan
İlhan Şeşen’e veda günü asansör krizi: Tabutu, zabıtalarla mahsur kaldı
Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden İlhan Şeşen için düzenlenen veda töreni, duygusal anlara sahne oldu. Ancak törenin ardından Caddebostan Kültür Merkezi'nde asansör arızası, yaşandı. Sanatçının tabutu ve zabıtalar, asansörde 15 dakika mahsur kaldı.
İlhan Şeşen için Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen veda törenine ailesi, yakın dostları, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. Törende, "Neler Oluyor Bize", "Ellerimde Çiçekler", "Aşk Layık Olanda", "Sarılınca Sana" gibi unutulmaz eserleriyle hafızalara kazınan Şeşen’in sanat hayatı ve kişiliği ön plana çıktı.
Sunuculuğunu Sunay Akın'ın üstlendiği törende ilk olarak çocukları Melis ve Fuat Şeşen konuştu. Fuat Şeşen, babalarının hem müzik hem insani yönüyle büyük iz bıraktığını belirterek sağlık çalışanlarına ve dostlarına teşekkür etti.
'Şarkılarıyla duygularımıza tercüman oldu'
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Şeşen’i "kent ozanı" olarak tanımlarken, "Şarkılarıyla aşklarımızın, ayrılıklarımızın, sevinçlerimizin, hüznümüzün sesi olmuştur" dedi.
Erol Evgin, 1968'den bu yana süregelen dostluklarını anlatırken, Burhan Şeşen ise "Amcam ancak ben öldüğüm zaman ölmüş olacak" sözleriyle sahnede duygusal anlar yaşattı.
Asansörde 15 dakika mahsur kaldılar
Törenin ardından İlhan Şeşen'in tabutu, zabıtalar eşliğinde bina dışına çıkarılmak üzere asansöre konuldu. Ancak yaşanan teknik bir arıza nedeniyle tabutla birlikte görevli zabıtalar, Caddebostan Kültür Merkezi'nin asansöründe yaklaşık 15 dakika boyunca mahsur kaldı. Görevlilerin yoğun çabası sonucu kapılar açıldı ve cenaze Şakirin Camii'ne nakledildi.
1948’de Manisa’da doğan İlhan Şeşen, müziğe 1968’de başladı. Avukatlık kariyerini bırakıp, Grup Gündoğarken’i kurarak sanat yolculuğuna devam etti. Sayısız sanatçıya beste ve söz verdi; Ayşegül Aldinç’ten Kenan Doğulu’ya uzanan geniş bir yelpazede eserler bıraktı. Oyunculuk kariyerinde de iz bırakan sanatçı, 2023 sonunda akciğer kanseri olduğunu açıklamıştı.
Sanatçının naaşı, dostlarının sahnede seslendirdiği “Ankara'dan Abim Geldi” şarkısı eşliğinde uğurlandı. Öğle vakti Şakirin Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.