https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/ilhan-sesene-veda-gunu-asansor-krizi-tabutu-zabitalarla-mahsur-kaldi-1096554999.html

İlhan Şeşen’e veda günü asansör krizi: Tabutu, zabıtalarla mahsur kaldı

İlhan Şeşen’e veda günü asansör krizi: Tabutu, zabıtalarla mahsur kaldı

Sputnik Türkiye

Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden İlhan Şeşen için düzenlenen veda töreni, duygusal anlara sahne oldu. Ancak törenin ardından Caddebostan Kültür... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T13:32+0300

2025-05-27T13:32+0300

2025-05-27T13:32+0300

yaşam

i̇lhan şeşen

erol evgin

burhan şeşen

şakirin camii

caddebostan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096553821_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_de9e019838cba72a3f632e6122eebef7.jpg

İlhan Şeşen için Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen veda törenine ailesi, yakın dostları, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. Törende, "Neler Oluyor Bize", "Ellerimde Çiçekler", "Aşk Layık Olanda", "Sarılınca Sana" gibi unutulmaz eserleriyle hafızalara kazınan Şeşen’in sanat hayatı ve kişiliği ön plana çıktı.Sunuculuğunu Sunay Akın'ın üstlendiği törende ilk olarak çocukları Melis ve Fuat Şeşen konuştu. Fuat Şeşen, babalarının hem müzik hem insani yönüyle büyük iz bıraktığını belirterek sağlık çalışanlarına ve dostlarına teşekkür etti.'Şarkılarıyla duygularımıza tercüman oldu'Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Şeşen’i "kent ozanı" olarak tanımlarken, "Şarkılarıyla aşklarımızın, ayrılıklarımızın, sevinçlerimizin, hüznümüzün sesi olmuştur" dedi.Erol Evgin, 1968'den bu yana süregelen dostluklarını anlatırken, Burhan Şeşen ise "Amcam ancak ben öldüğüm zaman ölmüş olacak" sözleriyle sahnede duygusal anlar yaşattı.Asansörde 15 dakika mahsur kaldılarTörenin ardından İlhan Şeşen'in tabutu, zabıtalar eşliğinde bina dışına çıkarılmak üzere asansöre konuldu. Ancak yaşanan teknik bir arıza nedeniyle tabutla birlikte görevli zabıtalar, Caddebostan Kültür Merkezi'nin asansöründe yaklaşık 15 dakika boyunca mahsur kaldı. Görevlilerin yoğun çabası sonucu kapılar açıldı ve cenaze Şakirin Camii'ne nakledildi.İlhan Şeşen kimdir?1948’de Manisa’da doğan İlhan Şeşen, müziğe 1968’de başladı. Avukatlık kariyerini bırakıp, Grup Gündoğarken’i kurarak sanat yolculuğuna devam etti. Sayısız sanatçıya beste ve söz verdi; Ayşegül Aldinç’ten Kenan Doğulu’ya uzanan geniş bir yelpazede eserler bıraktı. Oyunculuk kariyerinde de iz bırakan sanatçı, 2023 sonunda akciğer kanseri olduğunu açıklamıştı.Sanatçının naaşı, dostlarının sahnede seslendirdiği “Ankara'dan Abim Geldi” şarkısı eşliğinde uğurlandı. Öğle vakti Şakirin Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/kanser-tedavisi-goruyordu-usta-sanatci-ilhan-sesen-hayatini-kaybetti-1096523648.html

şakirin camii

caddebostan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇lhan şeşen, erol evgin, burhan şeşen, şakirin camii, caddebostan