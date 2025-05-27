https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/iletisim-baskani-altundan-27-mayis-paylasimi-darbeci-zihniyet-bugun-tarihin-karanlik-sayfalarina-1096571736.html
İletişim Başkanı Altun'dan 27 Mayıs paylaşımı: 'Darbeci zihniyet bugün tarihin karanlık sayfalarına mahkum edilmiştir'
İletişim Başkanı Altun'dan 27 Mayıs paylaşımı: 'Darbeci zihniyet bugün tarihin karanlık sayfalarına mahkum edilmiştir'
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanı Fahrettin Altun 27 Mayıs darbesine ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen kararlı mücadele... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T21:28+0300
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27 mayıs askeri darbesi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 27 Mayıs darbesinin Türk demokrasi tarihinin en karanlık ve utanç verici sayfalarından biri olduğunu ifade etti.Altun, "Yeter, söz milletindir" diyerek tek parti iradesine son veren, millet iradesini iktidara taşıyan seçilmiş Başbakan Adnan Menderes ve yol arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ın idam edilmesinin milli iradeye vurulan ağır bir darbe olduğunu kaydetti."Tarihi hafızamızı diri tutmaya, milletin iradesini, hukukunu ve onurunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz" diyen Fahrettin Altun şu ifadelere paylaşımında yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/mhp-genel-baskani-bahceli-her-seyin-vakti-vardir-o-vakit-yaklasmaktadir-1096558425.html
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fahrettin altun, haberler, 27 mayıs darbesi, 27 mayıs, 27 mayıs askeri darbesi
fahrettin altun, haberler, 27 mayıs darbesi, 27 mayıs, 27 mayıs askeri darbesi
İletişim Başkanı Altun'dan 27 Mayıs paylaşımı: 'Darbeci zihniyet bugün tarihin karanlık sayfalarına mahkum edilmiştir'
İletişim Başkanı Fahrettin Altun 27 Mayıs darbesine ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen kararlı mücadele sayesinde darbeci zihniyetin bugün tarihin karanlık sayfalarına mahkum edildiğini belirtti. Altun, tarihi hafızanın diri tutulmasına dair vurguda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 27 Mayıs darbesinin Türk demokrasi tarihinin en karanlık ve utanç verici sayfalarından biri olduğunu ifade etti.
Altun, "Yeter, söz milletindir" diyerek tek parti iradesine son veren, millet iradesini iktidara taşıyan seçilmiş Başbakan Adnan Menderes ve yol arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ın idam edilmesinin milli iradeye vurulan ağır bir darbe olduğunu kaydetti.
"Tarihi hafızamızı diri tutmaya, milletin iradesini, hukukunu ve onurunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz" diyen Fahrettin Altun şu ifadelere paylaşımında yer verdi:
"Bu darbe, sadece Başbakanı ve bakanları değil, milletin bizatihi iradesini de darağacına sürüklemiştir. Nitekim demokrasimizin yeniden ayağa kalkması, vesayet odaklarının etkisizleştirilmesi ve millet egemenliğinin hakim kılınması, uzun yıllar süren büyük mücadelelerin sonucunda mümkün olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen kararlı mücadele sayesinde, darbeci zihniyet bugün tarihin karanlık sayfalarına mahkum edilmiştir. Bu bilinçle, tarihi hafızamızı diri tutmaya, milletin iradesini, hukukunu ve onurunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz. 27 Mayıs'ı unutmadık, unutturmayacağız. Bu düşüncelerle merhum Başbakanımız Adnan Menderes'i, yol arkadaşları Hasan Polatkan'ı, Fatin Rüştü Zorlu'yu ve tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle ve duayla yad ediyor, her türlü darbeyi lanetliyorum."