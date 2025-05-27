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İBB'ye yönelik 4. dalga soruşturmasında KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt dahil 7 kişi tutuklandı
İBB'ye yönelik 4. dalga soruşturmasında KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt dahil 7 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İBB’ye yönelik yürütülen 4. dalga soruşturmasında, aralarında KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un da bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Tutuklanan 6 kişinin isimlerinin... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik düzenlenen 4. dalga soruşturması kapsamında 7 kişi tutuklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda, aralarında KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'un da bulunduğu Altan Gözcü, Bülent Yılmaz, Murat Erenler, Nezahat Kurt, Ogün Soytekin ve Serpil Altıntaş tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/ibbye-yonelik-sorusturmada-36-kisi-icin-tutuklama-10-kisi-icin-de-adli-kontrol-istendi-1096534383.html
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İBB'ye yönelik 4. dalga soruşturmasında KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt dahil 7 kişi tutuklandı

00:32 27.05.2025 (güncellendi: 00:55 27.05.2025)
© AA / Elif ÖztürkİBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 91 şüpheli adliyeye getirildi
İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 91 şüpheli adliyeye getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
© AA / Elif Öztürk
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İBB’ye yönelik yürütülen 4. dalga soruşturmasında, aralarında KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un da bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Tutuklanan 6 kişinin isimlerinin Altan Gözcü, Bülent Yılmaz, Murat Erenler, Nezahat Kurt, Ogün Soytekin ve Serpil Altıntaş olduğu açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik düzenlenen 4. dalga soruşturması kapsamında 7 kişi tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda, aralarında KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'un da bulunduğu Altan Gözcü, Bülent Yılmaz, Murat Erenler, Nezahat Kurt, Ogün Soytekin ve Serpil Altıntaş tutuklandı.
İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 91 şüpheli adliyeye getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
TÜRKİYE
İBB'ye yönelik soruşturmada 36 kişi için tutuklama, 10 kişi için de adli kontrol istendi
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