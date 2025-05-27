https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/ibbye-yonelik-4-dalga-sorusturmasinda-kiptas-genel-muduru-ali-kurt-dahil-7-kisi-tutuklandi-1096537786.html
İBB'ye yönelik 4. dalga soruşturmasında KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt dahil 7 kişi tutuklandı
İBB'ye yönelik 4. dalga soruşturmasında KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt dahil 7 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İBB’ye yönelik yürütülen 4. dalga soruşturmasında, aralarında KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un da bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Tutuklanan 6 kişinin isimlerinin... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T00:32+0300
2025-05-27T00:32+0300
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i̇bb
i̇bb meclisi
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) şehir tiyatroları
ekrem i̇mamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik düzenlenen 4. dalga soruşturması kapsamında 7 kişi tutuklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda, aralarında KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'un da bulunduğu Altan Gözcü, Bülent Yılmaz, Murat Erenler, Nezahat Kurt, Ogün Soytekin ve Serpil Altıntaş tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/ibbye-yonelik-sorusturmada-36-kisi-icin-tutuklama-10-kisi-icin-de-adli-kontrol-istendi-1096534383.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ki̇ptaş, i̇bb, i̇bb meclisi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) şehir tiyatroları, ekrem i̇mamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ki̇ptaş, i̇bb, i̇bb meclisi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) şehir tiyatroları, ekrem i̇mamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
İBB'ye yönelik 4. dalga soruşturmasında KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt dahil 7 kişi tutuklandı
00:32 27.05.2025 (güncellendi: 00:55 27.05.2025)
İBB’ye yönelik yürütülen 4. dalga soruşturmasında, aralarında KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un da bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Tutuklanan 6 kişinin isimlerinin Altan Gözcü, Bülent Yılmaz, Murat Erenler, Nezahat Kurt, Ogün Soytekin ve Serpil Altıntaş olduğu açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik düzenlenen 4. dalga soruşturması kapsamında 7 kişi tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda, aralarında KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'un da bulunduğu Altan Gözcü, Bülent Yılmaz, Murat Erenler, Nezahat Kurt, Ogün Soytekin ve Serpil Altıntaş tutuklandı.