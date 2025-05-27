https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/ibbye-yonelik-4-dalga-sorusturmasinda-kiptas-genel-muduru-ali-kurt-dahil-7-kisi-tutuklandi-1096537786.html

İBB'ye yönelik 4. dalga soruşturmasında KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt dahil 7 kişi tutuklandı

İBB'ye yönelik 4. dalga soruşturmasında KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt dahil 7 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

İBB’ye yönelik yürütülen 4. dalga soruşturmasında, aralarında KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un da bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Tutuklanan 6 kişinin isimlerinin... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T00:32+0300

2025-05-27T00:32+0300

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ekrem i̇mamoğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik düzenlenen 4. dalga soruşturması kapsamında 7 kişi tutuklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda, aralarında KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'un da bulunduğu Altan Gözcü, Bülent Yılmaz, Murat Erenler, Nezahat Kurt, Ogün Soytekin ve Serpil Altıntaş tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/ibbye-yonelik-sorusturmada-36-kisi-icin-tutuklama-10-kisi-icin-de-adli-kontrol-istendi-1096534383.html

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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ki̇ptaş, i̇bb, i̇bb meclisi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) şehir tiyatroları, ekrem i̇mamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)